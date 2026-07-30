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Mundial 2026

Slavko Vincic, árbitro de la final del Mundial 2026, reveló cómo fue la conducta de Lionel Messi ante España

Slavko Vincic sostuvo una reciente entrevista y contó detalles inéditos de lo vivido en el MetLife Stadium el pasado 19 de julio. Se refirió a Lionel Messi y vaya que lo dejó muy bien.

Slavko Vincic, Lionel Messi y Marc Cucurella.
© Getty Images.Slavko Vincic, Lionel Messi y Marc Cucurella.

Pasaron varios días desde que España venció a Argentina y se proclamó campeón del Mundial 2026, aunque todavía hay reacciones de lo que ocurrió el pasado 19 de julio en la cancha del MetLife Stadium de New Jersey. Además del aspecto netamente futbolístico, se sigue hablando de distintos comportamientos de los protagonistas y en base a ello es que Slavko Vincic mostró su postura.

Fuente: Getty Images.

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Así es, el árbitro esloveno de la gran final del Mundial 2026 dio una entrevista con un medio deportivo local y reveló algunas cuestiones muy importantes de lo que se dio en el partido entre España vs. Argentina. Sabiendo que el equipo albiceleste está en el ojo de la tormenta ya que FIFA le abrió un proceso de investigación, el nombre de Lionel Messi fue lo más llamativo en su análisis.

A pesar de las críticas hacia la conducta de varios jugadores argentinos, Slavko Vincic destacó que el ’10’ no fue parte de los conflictos y prácticamente lo mantuvo al margen de las habladurías que en su momento también lo metían en ciertos cuestionamientos. “Dejaré esa conversación en la cancha, pero puedo decir que Lionel Messi se comportó de forma deportivamente correcta“.

Fuente: Getty Images.

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En cuanto a la complejidad de haber dirigido un encuentro de tamaña dimensión, Slavko Vincic fue contundente en su mirada y señaló el desafío que significó. “Es la final del Mundial. Las mentalidades y las reacciones son diferentes, pero dada la importancia del partido, tenemos que entenderlo todo. El mayor reto, por supuesto, es gestionar todo de alguna manera durante el juego”.

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Al margen del factor deportivo y que en general Argentina no estuvo a la altura de las expectativas en la gran final del Mundial 2026 ya que fueron superados de principio a fin por el estilo de España, pasado los 90 minutos de juego se dio una acción en donde Marc Cucurella se llevó la mano a la boca para taparse al hablar con Lionel Messi y automáticamente el ’10’ pidió la revisión para una expulsión.

Esta situación no llegó a mayores y el árbitro Slavko Vincic no tomó ninguna decisión alocada ni nada por el estilo. El reglamento no ameritaba lo que Lionel Messi solicitaba y a raíz de ello es que muchas críticas se conocieron en contra del capitán albiceleste por querer sorprender con un pedido que no tenía nada que ver. Bueno, el juez esloveno no dudó en dejarlo bien parado ante el mundo.

DATOS CLAVES

  • Slavko Vincic afirmó que Lionel Messi tuvo un comportamiento deportivamente correcto.
  • España venció a Argentina y campeonó el Mundial 2026 el 19 de julio en New Jersey.
  • FIFA investiga la conducta de los jugadores argentinos tras la final ante España.
Renato Pérez
Renato Pérez
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