El programa 'Al Ángulo' donde estuvo invitado el exconductor de 'Debate Final', continúa dejando diversas repercusiones. La participación del periodista deportivo argentino, Martín Liberan, lo mantiene en vigencia dentro de nuestro país. Y hoy lunes muy temprano reanimó el tema de sus críticas a uno de los participantes del magazine peruano.

'El Colorado' no se contentó con llamar 'sin códigos' al participante del programa de 'Movistar Deportes'. Esta vez le dio una 'ninguneada' importante a Jose Chavarri, en su cuenta de Twitter. Despertando elogios en los hinchas peruanos que están cansados de 'tanta agua tibia' cuando se trata de temas polémicos.

Liberman fue de la siguiente manera: "Aprende castellano hermano. Decir que un futbolista es flojo o juega mal, no es injuria. Vos no haces periodismo, hacés otra cosa. Ni siquiera sé cómo se llama. Esperas que corte el teléfono para pegarme implícitamente en Twitter. No te conocía. Menos mal".

Tras haber respondido a uno de las críticas sin citar su nombre, por parte de Jose Chavarri: "Yo hablo en general. Si has visto al ángulo, suelo decir lo que considero. Y, repito, no fue un debate lo de ayer, sino una entrevista. Algo distinto. Por otra parte, hay una necesidad de algunos de que se denoste a los futbolistas en los medios de comunicación. No es mi estilo". Este parece que fue el mensaje que indignó, una vez más al amigo de Cristiano Ronaldo.