Así quedó la tabla de posiciones del grupo A de la Copa América de Futsal tras los triunfos de Argentina y Uruguay

A falta de una fecha, así quedó la tabla de posiciones del grupo A en la Copa América de Futsal 2026.

Por Bruno Castro

Selección Argentina de Futsal.
© CONMEBOLSelección Argentina de Futsal.

Se jugó la fecha número cuatro de la Copa América de Futsal 2026. Muchas emociones se vienen viviendo en este certamen internacional, en el que Perú por ahora es uno de los equipos que podría avanzar a las semifinales. El conjunto nacional se juega el todo por el todo en la última fecha.

En esta jornada, justamente la Selección Peruana le tocó descansar. Por lo que tendrá las pilas recargadas para la última jornada. Un punto a favor de los nacionales que dependen solamente de ellos mismos para seguir avanzando.

Por otro lado, en esta jornada número 4, el cuadro de Argentina no tuvo compasión para derrotar a Ecuador. Fue un contundente marcador de 4-0 el cual dejó a los norteños fuera del certamen sin ningún punto. Tan solo hicieron 4 goles, pero se llevan 16 goles en contra en este certamen.

Mientras tanto, el siguiente partido terminó con una victoria de Uruguay ante Paraguay. Resultado que no le convenía a Perú, pues justamente ahora los ‘Charrúas’ pasan al segundo lugar. El elenco celeste terminó ganando con un resultado de 2-1.

Tabla de posiciones Copa América 2026

Así quedó la tabla de posiciones después de afrontar la fecha número 4 en el Grupo A.

#EquiposPJGEDPTS
1Argentina32107
2Uruguay32107
3Perú32016
4Paraguay31023
5Ecuador40040

¿Cómo se jugará la última fecha de la fase de grupos de la Copa América 2025?

El próximo jueves 29 de enero se disputarán los dos partidos restantes de la fase de grupos. En este caso, por parte del grupo A van a ser muy importante.

  • Uruguay vs. Perú | 15:00 horas .
  • Paraguay vs. Argentina | 17:30 horas.
Datos Claves

  • Argentina goleó 4-0 a Ecuador, asegurando el liderato con 7 puntos en el certamen.
  • La Selección Peruana definirá su pase a semifinales enfrentando a Uruguay este jueves 29.
  • Uruguay alcanzó el segundo lugar del Grupo A tras vencer por 2-1 a Paraguay.
bruno castro
Bruno Castro
