Así se mueve el medallero de los Juegos Bolivarianos 2025: Conoce las preseas que ha ganado el ‘Team Perú’

El Perú se encuentra siendo sede de los Juegos Bolivarianos 2025, en este caso se dividió la sede en dos regiones: Lima y Ayacucho. Por el momento son 3 días los que se vienen compitiendo al más alto nivel y ya se han entregado una gran cantidad de medallas. En el top de la tabla se encuentra Colombia, mientras que el ‘Team Perú’ se ha rezagado un poco.

Publicidad

Publicidad

Así va el medallero en los Juegos Bolivarianos 2025

# País Oro Plata Bronce Total 1 Colombia 27 27 13 67 2 Venezuela 25 20 16 61 3 Ecuador 7 12 10 29 4 Chile 7 9 6 22 5 Perú 7 8 22 37 6 Guatemala 1 3 5 15 7 República Dominicana 1 2 3 6 8 El Salvador 1 2 3 6 9 Uruguay 0 0 0 1 10 Panamá 0 0 4 4

¿Quiénes son los peruanos que han ganado medallas en los Juegos Bolivarianos 2025?

Por el momento el Perú se ubica en la quinta ubicación en los Juegos Bolivarianos 2025. Si bien tiene más medallas que Ecuador y Chile, el sistema de desempate comienza con las preseas de oro, como están iguales, se pasa a las de plata, en esta ambos países superan al equipo nacional que los supera ampliamente en el medallero de bronce.

Estos son los peruanos que han ganado medallas hasta el momento:

ORO

1. Ferdinan Cereceda – Maratón (Atletismo)

2. Marko Carrillo, José Ullilen y Kevin Altamirano – Pistola de Aire 10 m Equipo masculino (Tiro)

3. David Bardalez – Envión 65 kg (Levantamiento de pesas)

4. Rafaela Fernandini – 100 metros libre (Natación)

5. Nicolás Pacheco – Skeet Individual (Tiro)

6. Daniella Borda – Skeet Individual (Tiro)

7. José Padilla, Kerry Paucar, Oswaldo Herrera, Rafael Hinostroza y Rodrigo Cueva – Dota 2 (E-Sports)

Publicidad

Publicidad

PLATA

8. Sheyla Eulogio – Maratón (Atletismo)

9. Ulises Martin – Maratón (Atletismo)

10. Max Loa – MTB Cross country (Ciclismo)

11. Alexia Arenas, Micaela Arenas y Sara Vizcarra – Rifle de Aire 10 m Equipo femenino (Tiro)

12. Liz Carrión – Pistola de Aire 10 m individual femenino (Tiro)

13. Daniel Vizcarra, Diego Morín y Favio Salas – Rifle de Aire 10 m Equipo masculina (Tiro)

14. Adriano Viale, Inés Castillo, José Guevara y Namie Miyahira – Equipos (Bádminton)

15. Nicolás Pacheco, Flavio Artoni y Marco Matellini – Skeet equipo (Tiro)

BRONCE

16. Zarita Suárez – Maratón (Atletismo)

17. Edson Serrano – MTB Cross country (Ciclismo)

18. Alexia Arenas – Rifle de Aire 10 m individual femenino (Tiro)

19. Faviana Gavidia – Arranque 48 kg (Levantamiento de pesas)

20. Shoely Mego – Arranque 53 kg (Levantamiento de pesas)

21. David Bardalez – Arranque 65 kg (Levantamiento de pesas)

22. Shoely Mego – Envión 53 kg (Levantamiento de pesas)

23. Nilton Soto – Grecorromana 67 kg (Lucha)

24. Carlos Espinoza – Grecorromana 87 kg (Lucha)

25. María Fe Muñoz – 200 metros combinados (Natación)

26. Adrián Iwanaga – 800 metros libres (Natación)

27. ⁠Astrid García, Alexa Simons, Micaela Bernales, Lía Espinoza – 4×200 Equipo femenino (Natación)

28. Arnol Montañez – BMX Freestyle (Ciclismo)

29. Deysi Jilapa – Pistola de Aire 10 m individual femenino (Tiro)

30. Diego Morin – Rifle de Aire 10 m Individual masculino (Tiro)

31. Nathaly Herrera – Libre 50 kg (Lucha)

32. Santiago Villegas – Arranque 79 kg (Levantamiento de pesas)

33. Amel Atencia – Arranque 88 kg (Levantamiento de pesas)

34. Santiago Villegas – Envión 79 kg (Levantamiento de pesas)

35. Amel Atencia – Envión 88 kg (Levantamiento de pesas)

36. Sofía Choque – 200m pecho femenino (Natación)

37. Alexia Sotomayor, Emma Sims, Rafaela Fernandini y Yasmín Silva – 4x100m relevo combinado femenino (Natación)

Datos Claves:

Perú es sede de los Juegos Bolivarianos 2025 , compartida entre Lima y Ayacucho .

es de los , compartida entre y . El ‘Team Perú’ suma 37 medallas en total, ubicándose en el quinto lugar del medallero general.

suma en total, ubicándose en el del medallero general. El atleta Ferdinan Cereceda ganó medalla de oro en la Maratón (Atletismo) para Perú.

Publicidad