Wilder Cartagena confirmó si regresará a la Liga 1 y deja el Orlando City de Antoine Griezmann

El mediocampista peruano habló desde Estados Unidos. Dijo Wilder Cartagena si vuelve al Perú, saliendo del Orlando City de Antoine Griezmann.

El mediocampista peruano Wilder Cartagena rompió el silencio sobre su futuro profesional en el fútbol internacional. Durante una entrevista concedida al programa ‘Fútbol Satélite’, el volante abordó de forma directa los rumores que lo vinculaban con un retorno cercano al campeonato peruano.

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El actual jugador del Orlando City fue contundente al descartar un regreso inmediato a la Liga 1. Su objetivo deportivo prioritario se mantiene en seguir compitiendo al máximo nivel dentro de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos.

Wilder Cartagena celebrando dentro del Orlando City. (Foto: X).

El guiño a Alianza Lima y el descarte de otros clubes

A pesar de cerrar la puerta a una vuelta en el corto plazo, Cartagena dejó en claro cuál será su único destino en caso de retornar en el futuro. El futbolista de 31 años reafirmó su fuerte sentido de pertenencia con la institución blanquiazul que lo vio nacer profesionalmente.

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«No es mi prioridad volver a la Liga 1 en este momento y, si en algún momento se me abre esa oportunidad, Alianza tiene la prioridad», declaró categóricamente en ‘Fútbol Satélite’. Con esta postura, el mediocentro descartó cualquier posibilidad de vestir las camisetas de rivales directos como Universitario de Deportes o Sporting Cristal.

El presente de Wilder Cartagena en la MLS

En las últimas semanas, el volante nacional ha vuelto a ganar presencia dentro del esquema táctico del cuadro de Florida. Aunque ha tenido que asumir un rol de revulsivo desde el banquillo de suplentes, suma minutos valiosos para recuperar el ritmo competitivo deseado.

Hasta la fecha, Cartagena acumula 169 minutos disputados a lo largo de ocho compromisos en la presente campaña de la MLS. Su consistencia en el mediocampo le ha permitido consolidarse como una alternativa confiable para el comando técnico en momentos clave de los partidos.

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Convivencia diaria con Antoine Griezmann

En el camerino estadounidense, el peruano comparte vestuario con una estrella de talla mundial como el francés Antoine Griezmann. El histórico delantero llegó a Orlando City tras convertirse en el máximo goleador del Atlético de Madrid con 211 goles, revolucionando la franquicia.

Para Wilder Cartagena, convivir día a día con un campeón del mundo en Rusia 2018 representa un aprendizaje de alto impacto en su carrera. Mientras el francés lidera el ataque morado, el volante nacional busca afianzarse en el equipo antes de planear un eventual retiro con Alianza Lima.

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