Alianza Lima cerró a su último refuerzo para el Torneo Clausura 2026: “De no mediar inconveniente”

El último refuerzo para Alianza Lima está listo. Pronto será anunciado y será de ayuda para Pablo Guede. Pensando en el Torneo Clausura 2026.

Alianza Lima dio el golpe final en el mercado de pases y dejó prácticamente sellada la incorporación de su último refuerzo para afrontar el Torneo Clausura 2026. La directiva íntima concretó la llegada de un nuevo elemento en la zona defensiva para potenciar el esquema táctico que lidera Pablo Guede.

Publicidad

La noticia se confirmó a través del periodista Gerson Cuba, quien utilizó su cuenta oficial de Twitter para dar los pormenores de la operación. “De no mediar ningún inconveniente, Jhair Soto jugará en Alianza Lima. Acuerdo total en todas las partes y en la semana se estaría realizando la rúbrica correspondiente”, detalló el comunicador sobre el cierre del traspaso.

Jhair Soto jugará en Alianza Lima. (Foto: X).

¿Quién es Jhair Soto y cómo fue su recorrido?

Jhair Soto es un defensor central de 23 años que dio sus primeros pasos profesionales en el fútbol peruano defendiendo la camiseta de Deportivo Llacuabamba. En dicho club comenzó a sumar minutos en Primera División y mostró destellos de su fortaleza física en duelos de alta exigencia.

Publicidad

Posteriormente, dio el salto a ADT de Tarma, institución donde logró consolidar su carrera futbolística en la Liga 1. En el conjunto tarmeño afianzó su ritmo de competencia, ganándose un puesto en la zaga y convirtiéndose en una de las piezas jóvenes más regulares del torneo local.

Las características de la nueva variante para Pablo Guede

Una de las principales aptitudes de Soto es su polifuncionalidad defensiva en el terreno de juego. Si bien su posición natural es la de zaguero central, posee la capacidad técnica y el recorrido físico para desempeñarse sin problemas como lateral derecho.

Destaca por su buen juego aéreo, la solidez en la marca mano a mano y la velocidad para concretar coberturas a las espaldas de los volantes. Su perfil dinámico le brindará a Pablo Guede alternativas para alternar esquemas tácticos, ya sea alineando una línea de cuatro defensores o una zaga con tres centrales.

Publicidad

Alianza Lima espera por Jhair Soto

Con la firma del contrato programada para los próximos días, el joven defensor vestirá la camiseta blanquiazul con el objetivo de ganarse un lugar en el equipo titular y pelear el título de la temporada.

DATOS CLAVE

Jhair Soto jugará como nuevo defensa central en Alianza Lima para el Clausura.

23 años tiene el zaguero que debutó en Llacuabamba y pasó por ADT.

Gerson Cuba confirmó el acuerdo total para la firma del contrato esta semana.