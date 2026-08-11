Dónde ver EN VIVO Boca vs. Recoleta por Copa Sudamericana 2026: hora, canales de TV y streaming online

Boca Juniors y Deportivo Recoleta se miden hoy, martes 11 de agosto, por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. El encuentro arranca a las 5:00 p. m. de Perú en el Estadio Tomás Adolfo Ducó, perteneciente al Club Huracán, en Buenos Aires.
Boca llega a esta llave tras empatar 1-1 con Vélez en la Primera División de Argentina. El equipo de Rodolfo Arruabarrena afronta un cruce importante en su camino internacional después de haber eliminado a O’Higgins (Chile) por penales para meterse en esta fase.
Recoleta, por su parte, viene de vencer 3-1 a Rubio Ñu y encara una serie especial en su estreno continental. El conjunto dirigido por Jorge González fue líder invicto de su grupo (empató cinco partidos y ganó uno), por lo que llega a Buenos Aires como una de las sorpresas de esta Copa Sudamericana.
¿Dónde ver EN VIVO Boca vs. Recoleta?
El partido entre Boca y Recoleta, correspondiente a la ida de octavos de final de la Copa Sudamericana, que se juega en el Estadio Tomás Adolfo Ducó, cuenta con transmisión en TV y streaming online. Mira dónde verlo en cada país:
- Perú: ESPN y Disney+ Premium
- Argentina: DSports y DGO
- Chile: ESPN y Disney+ Premium
- Colombia: DSports y DGO
- Ecuador: DSports y DGO
- Estados Unidos: beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT y fuboTV
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones y Vamos
¿A qué hora se juega Boca vs. Recoleta?
Boca Juniors vs. Recoleta, que se juega este martes 11 de agosto, tiene los siguientes horarios en cada país:
- Perú, Colombia y Ecuador: 5:00 p. m.
- Chile, Bolivia, Venezuela, Paraguay y Estados Unidos (ET): 6:00 p. m.
- Argentina y Uruguay: 7:00 p. m.
- México (Ciudad de México): 4:00 p. m.
- Estados Unidos (PT): 3:00 p. m.
- España: 10:00 p. m.