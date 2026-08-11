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Dónde ver EN VIVO Boca vs. Recoleta por Copa Sudamericana 2026: hora, canales de TV y streaming online

Boca y Recoleta juegan el partido de ida de octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. Se enfrentan en el Estadio Tomás Adolfo Ducó. Conoce los detalles del duelo.

Leandro Paredes, capitán de Boca.
© Getty ImagesLeandro Paredes, capitán de Boca.

Boca Juniors y Deportivo Recoleta se miden hoy, martes 11 de agosto, por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. El encuentro arranca a las 5:00 p. m. de Perú en el Estadio Tomás Adolfo Ducó, perteneciente al Club Huracán, en Buenos Aires.

Boca llega a esta llave tras empatar 1-1 con Vélez en la Primera División de Argentina. El equipo de Rodolfo Arruabarrena afronta un cruce importante en su camino internacional después de haber eliminado a O’Higgins (Chile) por penales para meterse en esta fase.

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Recoleta, por su parte, viene de vencer 3-1 a Rubio Ñu y encara una serie especial en su estreno continental. El conjunto dirigido por Jorge González fue líder invicto de su grupo (empató cinco partidos y ganó uno), por lo que llega a Buenos Aires como una de las sorpresas de esta Copa Sudamericana.

¿Dónde ver EN VIVO Boca vs. Recoleta?

El partido entre Boca y Recoleta, correspondiente a la ida de octavos de final de la Copa Sudamericana, que se juega en el Estadio Tomás Adolfo Ducó, cuenta con transmisión en TV y streaming online. Mira dónde verlo en cada país:

  • Perú: ESPN y Disney+ Premium
  • Argentina: DSports y DGO
  • Chile: ESPN y Disney+ Premium
  • Colombia: DSports y DGO
  • Ecuador: DSports y DGO
  • Estados Unidos: beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT y fuboTV
  • España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones y Vamos
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¿A qué hora se juega Boca vs. Recoleta?

Boca Juniors vs. Recoleta, que se juega este martes 11 de agosto, tiene los siguientes horarios en cada país:

  • Perú, Colombia y Ecuador: 5:00 p. m.
  • Chile, Bolivia, Venezuela, Paraguay y Estados Unidos (ET): 6:00 p. m.
  • Argentina y Uruguay: 7:00 p. m.
  • México (Ciudad de México): 4:00 p. m.
  • Estados Unidos (PT): 3:00 p. m.
  • España: 10:00 p. m.
Hugo Avalos
Hugo Avalos
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