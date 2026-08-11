Dónde ver EN VIVO Boca vs. Recoleta por Copa Sudamericana 2026: hora, canales de TV y streaming online

Boca y Recoleta juegan el partido de ida de octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. Se enfrentan en el Estadio Tomás Adolfo Ducó. Conoce los detalles del duelo.

Boca Juniors y Deportivo Recoleta se miden hoy, martes 11 de agosto, por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. El encuentro arranca a las 5:00 p. m. de Perú en el Estadio Tomás Adolfo Ducó, perteneciente al Club Huracán, en Buenos Aires.

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Boca llega a esta llave tras empatar 1-1 con Vélez en la Primera División de Argentina. El equipo de Rodolfo Arruabarrena afronta un cruce importante en su camino internacional después de haber eliminado a O’Higgins (Chile) por penales para meterse en esta fase.

Recoleta, por su parte, viene de vencer 3-1 a Rubio Ñu y encara una serie especial en su estreno continental. El conjunto dirigido por Jorge González fue líder invicto de su grupo (empató cinco partidos y ganó uno), por lo que llega a Buenos Aires como una de las sorpresas de esta Copa Sudamericana.

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¿Dónde ver EN VIVO Boca vs. Recoleta?

El partido entre Boca y Recoleta, correspondiente a la ida de octavos de final de la Copa Sudamericana, que se juega en el Estadio Tomás Adolfo Ducó, cuenta con transmisión en TV y streaming online. Mira dónde verlo en cada país:

Perú: ESPN y Disney+ Premium

ESPN y Argentina: DSports y DGO

DSports y DGO Chile: ESPN y Disney+ Premium

ESPN y Disney+ Premium Colombia: DSports y DGO

DSports y DGO Ecuador: DSports y DGO

DSports y DGO Estados Unidos: beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT y fuboTV

beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT y fuboTV España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones y Vamos

¿A qué hora se juega Boca vs. Recoleta?

Boca Juniors vs. Recoleta, que se juega este martes 11 de agosto, tiene los siguientes horarios en cada país:

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