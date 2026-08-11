Beto da Silva, goleador absoluto en Liga 1: sueña con llegar a la Selección Peruana de Mano Menezes

Uno de los nombres más mencionados en el fútbol peruano, es Beto da Silva. Quien ahora mismo, está marcando goles, y sueña con ser convocado.

Con un registro de 8 goles y 3 asistencias en la temporada de la Liga 1, Beto da Silva se ha consolidado como la principal figura ofensiva de Deportivo Garcilaso y sueña abiertamente con regresar a la Selección Peruana, ahora dirigida por Mano Menezes.

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Sueña con la Selección Peruana de Mano Menezes

El atacante del ‘Pedacito de Cielo’ dejó en claro que su meta de vestir nuevamente la camiseta de la ‘Blanquirroja’ sigue intacta tras sus buenas actuaciones. “Es el sueño, creo, no solo mío, de cualquier jugador. Ya me tocó estar ahí y vivir lindos momentos”, afirmó en el programa ‘Toco y me voy’.

Beto da Silva se encuentra en su mejor momento futbolístico. (Foto: X).

Da Silva confía en que su rendimiento en el campeonato local le abrirá las puertas del equipo patrio bajo el mando del estratega brasileño. “Si mantengo la regularidad, sé que la oportunidad llega sola. Ahorita lo que estoy pensando es netamente en Garcilaso”, remarcó el goleador.

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Superó lesiones y se consolidó en la altura del Cusco

El renacimiento futbolístico del delantero en la ciudad imperial llega tras dejar atrás los problemas físicos que frenaron su continuidad en años anteriores. “El tema de las lesiones que hubo en el pasado no fue algo que durante muchos años de mi carrera me persiguió. Ya encontré la fórmula para no sufrir más de eso”, confesó.

El atacante valoró el respaldo de la directiva y el entorno del cuadro cusqueño para recuperar su nivel competitivo en la cancha. “Acá el club Garcilaso nos abrió las puertas en un momento que lo necesitaba. Es una ciudad maravillosa, donde pude reencontrarme primero con mi físico, luego con mi fútbol”, sostuvo.

Asimismo, resaltó la dificultad del torneo local y la importancia del trabajo preventivo realizado para destacar. “A mí me tocó jugar en otras ligas y la liga peruana no es nada fácil. Ya hace tiempo que vengo teniendo regularidad”, añadió sobre el nivel del certamen.

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El objetivo de pelear el título de la Liga 1

Gracias al aporte goleador de Da Silva, Deportivo Garcilaso se mantiene en la pelea por los primeros lugares del torneo local. “Nosotros queremos pelear la punta. Nosotros queremos campeonar, si Dios quiere, hacer algo histórico para el club”, enfatizó con convicción.

El delantero continúa enfocado en sostener su racha anotadora en los próximos compromisos para mantener a su club en lo más alto y ratificar su candidatura a una eventual convocatoria a la Selección Peruana.

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