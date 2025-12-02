Es tendencia:
FC Barcelona ganó 3-1 al Atlético de Madrid y se consolida como líder de LaLiga 2025-26: goles y resumen

El Barça ganó un duelo clave ante el Atleti para alejarse en el primer lugar de la tabla de posiciones. Pedri y Raphinha, figuras absolutas.

Final del partido: ¡Ganó FC Barcelona!

Tras la confirmación de gol y el saque del medio, el árbitro Ricardo De Burgos Bengoetxea marca el final del partido. Ganó FC Barcelona por 3-1 por los tantos de Raphinha, Dani Olmo y Ferran Torres. El Atlético de Madrid se había adelantado con la anotación de Álex Baena en el primer tiempo.

51' ST: ¡Gol de Barcelona!

Tras una gran jugada colectiva, definió Ferran Torres solo en el área para el 3-1. Barcelona le va a ganar al Atlético de Madrid.

48' ST: ¡Oblak le saca el gol a Rashford!

Marcus Rashford tuvo el gol con un remate fuerte, bien detenido con los pies por Jan Oblak.

47' ST: ¡No definió bien Griezmann!

Lo tuvo Antoine Greizmann tras una gran jugada de Thiago Almada, pero definió mal cuando tenía el gol de frente.

46' ST: Cabezazo alto de Dávid Hancko

Dávid Hancko tuvo un cabezazo que se fue muy arriba. Atlético de Madrid presionando arriba y llegando al área de Joan García.

42' ST: Cambio en FC Barcelona

Sale Lamine Yamal del partido. Entra Andreas Christensen para sumar gente en defensa.

40' ST: FC Barcelona perdió terreno con los cambios

Las salidas de Raphinha y Pedri le quitaron peso en ataque al Barça. Atlético de Madrid ahora arremete y está metido en campo contrario en busca del gol del empate.

34' ST: ¡Se lo perdió Thiago Almada!

Thiago Almada aprovechó un buen pase filtrado. Tuvo el remate en varias ocasiones, pero fue amagando y escapándose de los defensores del Barça. Al final, remató afuera. ¡Era el empate del Atleti!

29' ST: Cambio en Atlético de Madrid

Se retira Koke, quien había entrada por Johnny Cardoso. Antoine Griezmann se mete al partido para formar un tridente con Julián Álvarez y Alexander Sorloth.

28' ST: Doble cambio en FC Barcelona

Se van las dos figuras del partido: Pedri y Raphinha. Ingresan Dro Fernández y Marc Casadó.

Así fue el gol de Dani Olmo para el 2-1 del Barcelona

Gran jugada colectiva previa y una buena definición de Dani Olmo que, cuando cayó, sufrió una lesión de hombro. Por eso se fue del partido.

24' ST: ¡Se lo perdió Lamine Yamal!

Lo tuvo Lamine Yamal con una jugada en donde definió de zurda. El balón se fue apenas al lado del palo.

21' ST: Doble cambio en FC Barcelona

Dani Olmo, quien quedó lesionado en la jugada del gol, y Robert Lewandowski dejan el partido. Entran en sus respectivos lugares Marcus Rashford y Ferran Torres.

20' ST: ¡Gol del Barcelona!

Media vuelta de Dani Olmo en el área y un remate cruzado para vencer a Jan Oblak. Gana Barcelona por 2-1.

17' ST: Doble cambio en Atlético de Madrid

Además del lesionado Álex Baena, se va Giuliano Simeone. Ingresan Thiago Almada y Alexander Sorloth.

16' ST: Partido detenido por lesión

Álex Baena se toca la zona posterior y todo pinta para que sea el final de su gran partido.

12' ST: ¡No llegó Lewandowski!

Pase de Raphinha al medio y Robert Lewandowski no llegó a empujar el balón. Podía ser el segundo del Barça si llegaba.

8' ST: ¡Se lo perdió Giuliano Simeone!

Respuesta del Atlético de Madrid: Julián Álvarez se volvió a escapar a la espalda de Alejandro Balde. Pero, en el área, asistió a Giuliano Simeone, que tenía el remate de frente al arco. Lo hizo, pero mordido. Si acomodaba bien el pie podía ser el 2-1.

7' ST: ¡Se lo perdió Raphinha!

Raphinha tenía el 2-1 en un mano a mano con Jan Oblak. Le erró al arco y su remate cruzado se fue afuera.

6' ST: Probó Julián Álvarez

Julián Álvarez se escapó por derecha y quiso pinchar el balón para sorprender a Joan García. Al final, el arquero del Barcelona retuvo el balón.

¡Comenzó el segundo tiempo!

Ya se juega el complemento de FC Barcelona 1-1 Atlético de Madrid.

Cambio en Atlético de Madrid

Antes del inicio del segundo tiempo, Conor Gallagher se mete al partido y no juega más Nico González.

Primer tiempo frenético con figuras en ambos equipos

FC Barcelona y Atlético de Madrid regalaron un primer tiempo frenético y en donde, recién, en los últimos minutos bajaron intensidad. Empezó mejor el 'Atleti' con más dominio del balón y con buenos destellos de Álex Baena, quien marcó el 1-0 tras un gran pelotazo de Nahuel Molina.

El Barça mejoró luego de ese primer tanto y lo empató rápido con la buena definición de Raphinha tras un gran pase filtrado de Pedri. Los dos fueron los mejores de la primera mitad en el equipo de Hansi Flick.

Después de esto, fueron y vinieron en tanto y en cuando pudieron aprovechar algunos espacios de sus respectivas defensas. Barcelona mereció un poco más y pudo haberse ido 2-1 si Robert Lewandowski no fallaba su penal. Están 1-1 y se vendrá el segundo tiempo.

¡Final del primer tiempo!

FC Barcelona y Atlético de Madrid igualan 1-1 en un muy entretenido primer tiempo. Álex Baena había adelantado a los 'Colchoneros' y lo empató Raphinha. Robert Lewandowski, en tanto, falló un penal.

47' PT: Tarjeta amarilla en FC Barcelona

Gerard Martín es el primer amonestado del Barça en este partido. Fue por una falta en velocidad a Giuliano Simeone.

41' PT: Tarjeta amarilla en Atlético de Madrid

Álex Baena es el primer amonestado del partido por una falta contra Pau Cubarsí.

40' PT: Nuevo remate de Balde

Alejandro Balde volvió a probar con un remate. Buena respuesta de Jan Oblak abajo.

Así fue el penal mal ejecutado de Robert Lewandowski

Robert Lewandowski tuvo el 2-1, pero pateó muy mal su penal.

38' PT: Atajadón de Jan Oblak

Jan Oblak le sacó el gol a Robert Lewandowski. Cabezazo fuerte del polaco en el área tras centro de Lamine Yamal. El arquero del Atlético de Madrid, a una mano, le sacó lo que hubiese sido su revancha.

36' PT: ¡Falló Lewandowski!

Robert Lewandowski le pegó muy de abajo y la mandó por arriba del travesaño. El partido sigue 1-1.

35' PT: ¡Penal para Barcelona!

Pablo Barrios lo bajó a Dani Olmo dentro del área y el árbitro De Burgos Bengoetxea cobró el penal.

31' PT: Cerca Baena

Otra vez Álex Baena casi aprovecha un balón en profundidad por un mal cabezazo de Pau Cubarsí. Joan García se anticipó saliendo del área y salvó lo que hubiese sido una chance clara de gol.

Así fue el gol de Raphinha para el 1-1 del Barcelona

De Pedri para Raphinha. Ese pase filtrado rompió a la defensa del Atlético de Madrid. El brasileño estaba solo porque durmió Clément Lenglet. Después, enorme jugada personal para sacarse de encima a Jan Oblak y definir para el 1-1.

27' PT: Remate de Balde

Alejandro Balde entró al área y probó de zurda, pero su remate se fue desviado.

25' PT: ¡Gol del Barcelona!

Gran pase de Pedri para dejar solo a Raphinha. No lo marcó bien Clément Lenglet. El brasileño lo eludió a Jan Oblak y definición con el arco libre para el 1-1 del Barcelona ante el Atlético de Madrid.

23' PT: Se salvó Atlético de Madrid

Gran jugada individual de Lamine Yamal, que se sacó a varios futbolistas del Atlético de Madrid. La jugada terminó en un remate que pasó por toda el área chica y en un córner.

Así fue el gol del 1-0 de Álex Baena para Atlético de Madrid

Enorme pase de Nahuel Molina. Durmió Pau Cubarsí y por ahí pasó Álex Baena para irse solo de cara al gol. Definición sutil para vencer a Joan García y el 1-0 tras la revisión del VAR.

20' PT: ¡Gol válido del Atlético de Madrid!

El VAR revierte la decisión del árbitro y hay gol del Atlético de Madrid. Álex Baena puso el 1-0.

19' PT: Gol anulado al Atlético de Madrid

Álex Baena se fue solo mano a mano ante Joan García y definió a gol, pero fue anulado por offside. Hay revisión del VAR.

15' PT: Partido parejo

FC Barcelona se muestra mejor en campo contrario y ya avisó en un par de ocasiones, pero con jugadas sin peligro para Jan Oblak. El Atleti se está alejando del arco defendido de Joan García, pero lo pelea por ahora. Siguen 0-0.

13' PT: Cambio en Atlético de Madrid

Johnny Cardoso probó hasta donde pudo, pero su lesión le impide seguir en el partido. Entra Koke para jugar su partido 702 en el Atlético de Madrid.

8' PT: Remate de Raphinha

Primer remate del FC Barcelona. Raphinha probó y el balón pasó apenas arriba del travesaño.

7' PT: Partido detenido por lesión

Johnny Cardoso está con problemas físicos y es atendido por el personal médico del Atlético de Madrid.

5' PT: Van y vienen en los primeros minutos

Atlético de Madrid tuvo mayor conexión en campo de un Barcelona, que sólo ha corrido en estos primeros minutos. Inicio sin dueño, por ahora.

¡Comenzó el partido!

Ya juegan FC Barcelona vs. Atlético de Madrid en el partido adelantado de la fecha 19 de LaLiga 2025-26.

¡Salen los equipos al campo!

FC Barcelona y Atlético de Madrid ya están en el campo de juego. Se viene la presentación, el sorteo de capitanes y el inicio de partido.

Se van a venir los equipos

FC Barcelona y Atlético de Madrid ya están en el túnel a la espera de la salida al campo del Camp Nou.

Así llegan FC Barcelona y Atlético de Madrid

FC Barcelona ha tenido algunos vaivenes durante los últimos 5 partidos (contando todas las competencias). En LaLiga superó a Celta de Vigo (4-2), al Athletic (4-0) y al Deportivo Alavés (3-1). Sin embargo, en UEFA Champions League, igualó 3-3 ante Brujas y perdió ante Chelsea por 3-0.

Atlético de Madrid, por su parte, acumula una racha de 7 victorias consecutivas desde la última derrota (0-4 ante Arsenal). Les ganó a Real Betis (2-0), Sevilla (3-0), Levante (3-1), Getafe (1-0) y Real Oviedo (2-0) por LaLiga, mientras que hizo lo propio ante Union Saint-Gilloise (3-1) e Inter (2-1).

Árbitros para FC Barcelona vs. Atlético de Madrid

Árbitro principal: Ricardo De Burgos Bengoetxea

Asistente 1: Iker De Francisco

Asistente 2: Asier Pérez De Mendiola

Cuarto árbitro: Antonio Sánchez

Árbitro VAR: Pablo González Fuertes

Asistente VAR: Javier Iglesias Villanueva

Calentamiento de FC Barcelona y Atlético de Madrid

FC Barcelona y Atlético de Madrid están en el calentamiento para el partido.

Alineaciones para FC Barcelona vs. Atlético de Madrid

FC BARCELONA: Joan García; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Alejandro Balde; Éric García, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Raphinha; y Robert Lewandowski. DT: Hansi Flick.

ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Nahuel Molina, José María Giménez, Clément Lenglet, Dávid Hancko; Johnny Cardoso, Pablo Barrios; Giuliano Simeone, Álex Baena, Nicolás González; y Julián Álvarez. DT: Diego Simeone.

Por Hugo Avalos

FC Barcelona le ganó al Atlético de Madrid en el Camp Nou.
© Getty ImagesFC Barcelona le ganó al Atlético de Madrid en el Camp Nou.

FC Barcelona le ganó al Atlético de Madrid por 3-1 en el partido adelantado de la fecha 19 por LaLiga de España 2025-26. Álex Baena había puesto arriba a los ‘Colchoneros’, pero Raphinha, Dani Olmo y Ferran Torres marcaron los goles del triunfo ‘culé’. Con su triunfo, el Barça se consolida en el primer lugar y se escapa de sus perseguidores Real Madrid y Villarreal.

FC Barcelona (37 puntos), con el triunfo 3-1, se escapa cuatro puntos por delante del Real Madrid (33), que juega este miércoles ante Athletic Club. Al Villarreal (32) le sacó cinco unidades y al Atlético de Madrid (31), seis. Por eso, es el líder absoluto de LaLiga 2025-26.

El duelo ante el Atleti no empezó bien para los ‘Culés’. Al minuto 19, Álex Baena aprovechó un buen pase de Nahuel Molina para marcar el 1-0 con una sutil definición. Esos primeros minutos de partido fueron de los mejores momentos de los dirigidos por Diego Simeone en el partido.

Pero, la respuesta del Barça llegó siete minutos después. A los 26, un pase filtrado extraordinario de Pedri le dio la chance a Raphinha. Lo gambeteó al arquero Jan Oblak y definió con el arco libre para el 1-1. Y tuvo la chance del 2-1 con el penal que Robert Lewandowski mandó por arriba del travesaño.

En esos últimos minutos del primer tiempo, los dirigidos por Hansi Flick hicieron méritos como para irse delante en el marcador antes del entretiempo. En la segunda mitad, el partido fue más parejo, aunque el Barça sí fue más incisivo contra la valla de Oblak. Y, así, llegó al 2-1 al minuto 20 del complemento con una jugada colectiva terminada con Dani Olmo, quien se lesionó el hombro luego de la definición cruzada.

Así remató Dani Olmo para su gol ante Atlético de Madrid.

Así remató Dani Olmo para su gol ante Atlético de Madrid.

Barcelona venció con susto al Alavés gracias a los goles de Yamal y Olmo

ver también

Barcelona venció con susto al Alavés gracias a los goles de Yamal y Olmo

Atlético de Madrid lo fue emparejando y acorralando al Barça gracias a sus cambios. El ingreso de Thiago Almada le dio otro aire al ataque, sobre todo de tres cuartos para arriba. El propio futbolista argentino tuvo su gol con una jugada en donde gambeteó a varios futbolistas, pero definió mal cuando podía haber asistido antes a Alexander Sorloth.

La última de los ‘Colchoneros’ fue en el tiempo añadido donde el propio Thiago Almada se armó una jugada bárbara y asistió a Antoine Griezmann de frente al arco. El francés falló la definición. Y, pocos minutos después, Ferran Torres cerró el triunfo del Barça con el 3-1 definitivo.

Resumen y goles del FC Barcelona 3-1 Atlético de Madrid

Así quedó la tabla de posiciones de LaLiga 2025-26 tras el FC Barcelona 3-1 Atlético de Madrid

POSEQUIPOSPUNTOSPJPGPEPPDIF
1Barcelona37151212+25
2Real Madrid33141031+16
3Villarreal32141022+16
4Atlético de Madrid3115942+14
5Real Betis2414662+8
6Espanyol2414734+2
7Getafe2014626-2
8Athletic Club2014626-3
9Rayo Vallecano1714455-2
10Real Sociedad1614446-2
11Elche1614374-2
12Celta de Vigo1614374-3
13Sevilla FC1614518-4
14Alavés1514437-3
15Valencia1414356-9
16Mallorca1314347-7
17Osasuna1214338-6
18Girona1214266-13
19Levante914239-10
20Real Oviedo914239-15

Así fue el minuto a minuto del FC Barcelona 3-1 Atlético de Madrid

