FC Barcelona le ganó al Atlético de Madrid por 3-1 en el partido adelantado de la fecha 19 por LaLiga de España 2025-26. Álex Baena había puesto arriba a los ‘Colchoneros’, pero Raphinha, Dani Olmo y Ferran Torres marcaron los goles del triunfo ‘culé’. Con su triunfo, el Barça se consolida en el primer lugar y se escapa de sus perseguidores Real Madrid y Villarreal.
FC Barcelona (37 puntos), con el triunfo 3-1, se escapa cuatro puntos por delante del Real Madrid (33), que juega este miércoles ante Athletic Club. Al Villarreal (32) le sacó cinco unidades y al Atlético de Madrid (31), seis. Por eso, es el líder absoluto de LaLiga 2025-26.
El duelo ante el Atleti no empezó bien para los ‘Culés’. Al minuto 19, Álex Baena aprovechó un buen pase de Nahuel Molina para marcar el 1-0 con una sutil definición. Esos primeros minutos de partido fueron de los mejores momentos de los dirigidos por Diego Simeone en el partido.
Pero, la respuesta del Barça llegó siete minutos después. A los 26, un pase filtrado extraordinario de Pedri le dio la chance a Raphinha. Lo gambeteó al arquero Jan Oblak y definió con el arco libre para el 1-1. Y tuvo la chance del 2-1 con el penal que Robert Lewandowski mandó por arriba del travesaño.
En esos últimos minutos del primer tiempo, los dirigidos por Hansi Flick hicieron méritos como para irse delante en el marcador antes del entretiempo. En la segunda mitad, el partido fue más parejo, aunque el Barça sí fue más incisivo contra la valla de Oblak. Y, así, llegó al 2-1 al minuto 20 del complemento con una jugada colectiva terminada con Dani Olmo, quien se lesionó el hombro luego de la definición cruzada.
Así remató Dani Olmo para su gol ante Atlético de Madrid.
Atlético de Madrid lo fue emparejando y acorralando al Barça gracias a sus cambios. El ingreso de Thiago Almada le dio otro aire al ataque, sobre todo de tres cuartos para arriba. El propio futbolista argentino tuvo su gol con una jugada en donde gambeteó a varios futbolistas, pero definió mal cuando podía haber asistido antes a Alexander Sorloth.
La última de los ‘Colchoneros’ fue en el tiempo añadido donde el propio Thiago Almada se armó una jugada bárbara y asistió a Antoine Griezmann de frente al arco. El francés falló la definición. Y, pocos minutos después, Ferran Torres cerró el triunfo del Barça con el 3-1 definitivo.
Resumen y goles del FC Barcelona 3-1 Atlético de Madrid
Así quedó la tabla de posiciones de LaLiga 2025-26 tras el FC Barcelona 3-1 Atlético de Madrid
|POS
|EQUIPOS
|PUNTOS
|PJ
|PG
|PE
|PP
|DIF
|1
|Barcelona
|37
|15
|12
|1
|2
|+25
|2
|Real Madrid
|33
|14
|10
|3
|1
|+16
|3
|Villarreal
|32
|14
|10
|2
|2
|+16
|4
|Atlético de Madrid
|31
|15
|9
|4
|2
|+14
|5
|Real Betis
|24
|14
|6
|6
|2
|+8
|6
|Espanyol
|24
|14
|7
|3
|4
|+2
|7
|Getafe
|20
|14
|6
|2
|6
|-2
|8
|Athletic Club
|20
|14
|6
|2
|6
|-3
|9
|Rayo Vallecano
|17
|14
|4
|5
|5
|-2
|10
|Real Sociedad
|16
|14
|4
|4
|6
|-2
|11
|Elche
|16
|14
|3
|7
|4
|-2
|12
|Celta de Vigo
|16
|14
|3
|7
|4
|-3
|13
|Sevilla FC
|16
|14
|5
|1
|8
|-4
|14
|Alavés
|15
|14
|4
|3
|7
|-3
|15
|Valencia
|14
|14
|3
|5
|6
|-9
|16
|Mallorca
|13
|14
|3
|4
|7
|-7
|17
|Osasuna
|12
|14
|3
|3
|8
|-6
|18
|Girona
|12
|14
|2
|6
|6
|-13
|19
|Levante
|9
|14
|2
|3
|9
|-10
|20
|Real Oviedo
|9
|14
|2
|3
|9
|-15