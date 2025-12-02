FC Barcelona y Atlético de Madrid están en el calentamiento para el partido.

Atlético de Madrid, por su parte, acumula una racha de 7 victorias consecutivas desde la última derrota (0-4 ante Arsenal) . Les ganó a Real Betis (2-0), Sevilla (3-0), Levante (3-1), Getafe (1-0) y Real Oviedo (2-0) por LaLiga, mientras que hizo lo propio ante Union Saint-Gilloise (3-1) e Inter (2-1).

FC Barcelona ha tenido algunos vaivenes durante los últimos 5 partidos (contando todas las competencias). En LaLiga superó a Celta de Vigo (4-2), al Athletic (4-0) y al Deportivo Alavés (3-1). Sin embargo, en UEFA Champions League, igualó 3-3 ante Brujas y perdió ante Chelsea por 3-0.

FC Barcelona y Atlético de Madrid ya están en el túnel a la espera de la salida al campo del Camp Nou.

FC Barcelona y Atlético de Madrid ya están en el campo de juego. Se viene la presentación, el sorteo de capitanes y el inicio de partido.

Ya juegan FC Barcelona vs. Atlético de Madrid en el partido adelantado de la fecha 19 de LaLiga 2025-26.

Atlético de Madrid tuvo mayor conexión en campo de un Barcelona, que sólo ha corrido en estos primeros minutos. Inicio sin dueño, por ahora.

Johnny Cardoso está con problemas físicos y es atendido por el personal médico del Atlético de Madrid.

Johnny Cardoso probó hasta donde pudo, pero su lesión le impide seguir en el partido. Entra Koke para jugar su partido 702 en el Atlético de Madrid.

FC Barcelona se muestra mejor en campo contrario y ya avisó en un par de ocasiones, pero con jugadas sin peligro para Jan Oblak. El Atleti se está alejando del arco defendido de Joan García, pero lo pelea por ahora. Siguen 0-0.

Álex Baena se fue solo mano a mano ante Joan García y definió a gol, pero fue anulado por offside. Hay revisión del VAR.

El VAR revierte la decisión del árbitro y hay gol del Atlético de Madrid. Álex Baena puso el 1-0.

Enorme pase de Nahuel Molina. Durmió Pau Cubarsí y por ahí pasó Álex Baena para irse solo de cara al gol. Definición sutil para vencer a Joan García y el 1-0 tras la revisión del VAR.

Gran jugada individual de Lamine Yamal, que se sacó a varios futbolistas del Atlético de Madrid. La jugada terminó en un remate que pasó por toda el área chica y en un córner.

Gran pase de Pedri para dejar solo a Raphinha. No lo marcó bien Clément Lenglet. El brasileño lo eludió a Jan Oblak y definición con el arco libre para el 1-1 del Barcelona ante el Atlético de Madrid.

Alejandro Balde entró al área y probó de zurda, pero su remate se fue desviado.

De Pedri para Raphinha. Ese pase filtrado rompió a la defensa del Atlético de Madrid. El brasileño estaba solo porque durmió Clément Lenglet. Después, enorme jugada personal para sacarse de encima a Jan Oblak y definir para el 1-1.

Otra vez Álex Baena casi aprovecha un balón en profundidad por un mal cabezazo de Pau Cubarsí. Joan García se anticipó saliendo del área y salvó lo que hubiese sido una chance clara de gol.

Pablo Barrios lo bajó a Dani Olmo dentro del área y el árbitro De Burgos Bengoetxea cobró el penal.

Robert Lewandowski le pegó muy de abajo y la mandó por arriba del travesaño. El partido sigue 1-1.

Jan Oblak le sacó el gol a Robert Lewandowski. Cabezazo fuerte del polaco en el área tras centro de Lamine Yamal. El arquero del Atlético de Madrid, a una mano, le sacó lo que hubiese sido su revancha.

Gerard Martín es el primer amonestado del Barça en este partido. Fue por una falta en velocidad a Giuliano Simeone.

FC Barcelona y Atlético de Madrid igualan 1-1 en un muy entretenido primer tiempo. Álex Baena había adelantado a los 'Colchoneros' y lo empató Raphinha. Robert Lewandowski, en tanto, falló un penal.

Después de esto, fueron y vinieron en tanto y en cuando pudieron aprovechar algunos espacios de sus respectivas defensas. Barcelona mereció un poco más y pudo haberse ido 2-1 si Robert Lewandowski no fallaba su penal. Están 1-1 y se vendrá el segundo tiempo.

El Barça mejoró luego de ese primer tanto y lo empató rápido con la buena definición de Raphinha tras un gran pase filtrado de Pedri. Los dos fueron los mejores de la primera mitad en el equipo de Hansi Flick.

FC Barcelona y Atlético de Madrid regalaron un primer tiempo frenético y en donde, recién, en los últimos minutos bajaron intensidad. Empezó mejor el 'Atleti' con más dominio del balón y con buenos destellos de Álex Baena, quien marcó el 1-0 tras un gran pelotazo de Nahuel Molina.

Antes del inicio del segundo tiempo, Conor Gallagher se mete al partido y no juega más Nico González.

Julián Álvarez se escapó por derecha y quiso pinchar el balón para sorprender a Joan García. Al final, el arquero del Barcelona retuvo el balón.

Raphinha tenía el 2-1 en un mano a mano con Jan Oblak. Le erró al arco y su remate cruzado se fue afuera.

Respuesta del Atlético de Madrid: Julián Álvarez se volvió a escapar a la espalda de Alejandro Balde. Pero, en el área, asistió a Giuliano Simeone, que tenía el remate de frente al arco. Lo hizo, pero mordido. Si acomodaba bien el pie podía ser el 2-1.

Pase de Raphinha al medio y Robert Lewandowski no llegó a empujar el balón. Podía ser el segundo del Barça si llegaba.

Álex Baena se toca la zona posterior y todo pinta para que sea el final de su gran partido.

Media vuelta de Dani Olmo en el área y un remate cruzado para vencer a Jan Oblak. Gana Barcelona por 2-1.

Dani Olmo, quien quedó lesionado en la jugada del gol, y Robert Lewandowski dejan el partido. Entran en sus respectivos lugares Marcus Rashford y Ferran Torres.

Lo tuvo Lamine Yamal con una jugada en donde definió de zurda. El balón se fue apenas al lado del palo.

Gran jugada colectiva previa y una buena definición de Dani Olmo que, cuando cayó, sufrió una lesión de hombro. Por eso se fue del partido.

Se retira Koke, quien había entrada por Johnny Cardoso. Antoine Griezmann se mete al partido para formar un tridente con Julián Álvarez y Alexander Sorloth.

Thiago Almada aprovechó un buen pase filtrado. Tuvo el remate en varias ocasiones, pero fue amagando y escapándose de los defensores del Barça. Al final, remató afuera. ¡Era el empate del Atleti!

Las salidas de Raphinha y Pedri le quitaron peso en ataque al Barça. Atlético de Madrid ahora arremete y está metido en campo contrario en busca del gol del empate.

Dávid Hancko tuvo un cabezazo que se fue muy arriba. Atlético de Madrid presionando arriba y llegando al área de Joan García.

Lo tuvo Antoine Greizmann tras una gran jugada de Thiago Almada, pero definió mal cuando tenía el gol de frente.

Marcus Rashford tuvo el gol con un remate fuerte, bien detenido con los pies por Jan Oblak.

Tras una gran jugada colectiva, definió Ferran Torres solo en el área para el 3-1. Barcelona le va a ganar al Atlético de Madrid.

Tras la confirmación de gol y el saque del medio, el árbitro Ricardo De Burgos Bengoetxea marca el final del partido. Ganó FC Barcelona por 3-1 por los tantos de Raphinha, Dani Olmo y Ferran Torres. El Atlético de Madrid se había adelantado con la anotación de Álex Baena en el primer tiempo.

FC Barcelona le ganó al Atlético de Madrid por 3-1 en el partido adelantado de la fecha 19 por LaLiga de España 2025-26. Álex Baena había puesto arriba a los ‘Colchoneros’, pero Raphinha, Dani Olmo y Ferran Torres marcaron los goles del triunfo ‘culé’. Con su triunfo, el Barça se consolida en el primer lugar y se escapa de sus perseguidores Real Madrid y Villarreal.

FC Barcelona (37 puntos), con el triunfo 3-1, se escapa cuatro puntos por delante del Real Madrid (33), que juega este miércoles ante Athletic Club. Al Villarreal (32) le sacó cinco unidades y al Atlético de Madrid (31), seis. Por eso, es el líder absoluto de LaLiga 2025-26.

El duelo ante el Atleti no empezó bien para los ‘Culés’. Al minuto 19, Álex Baena aprovechó un buen pase de Nahuel Molina para marcar el 1-0 con una sutil definición. Esos primeros minutos de partido fueron de los mejores momentos de los dirigidos por Diego Simeone en el partido.

Pero, la respuesta del Barça llegó siete minutos después. A los 26, un pase filtrado extraordinario de Pedri le dio la chance a Raphinha. Lo gambeteó al arquero Jan Oblak y definió con el arco libre para el 1-1. Y tuvo la chance del 2-1 con el penal que Robert Lewandowski mandó por arriba del travesaño.

En esos últimos minutos del primer tiempo, los dirigidos por Hansi Flick hicieron méritos como para irse delante en el marcador antes del entretiempo. En la segunda mitad, el partido fue más parejo, aunque el Barça sí fue más incisivo contra la valla de Oblak. Y, así, llegó al 2-1 al minuto 20 del complemento con una jugada colectiva terminada con Dani Olmo, quien se lesionó el hombro luego de la definición cruzada.

Así remató Dani Olmo para su gol ante Atlético de Madrid.

Atlético de Madrid lo fue emparejando y acorralando al Barça gracias a sus cambios. El ingreso de Thiago Almada le dio otro aire al ataque, sobre todo de tres cuartos para arriba. El propio futbolista argentino tuvo su gol con una jugada en donde gambeteó a varios futbolistas, pero definió mal cuando podía haber asistido antes a Alexander Sorloth.

La última de los ‘Colchoneros’ fue en el tiempo añadido donde el propio Thiago Almada se armó una jugada bárbara y asistió a Antoine Griezmann de frente al arco. El francés falló la definición. Y, pocos minutos después, Ferran Torres cerró el triunfo del Barça con el 3-1 definitivo.

Resumen y goles del FC Barcelona 3-1 Atlético de Madrid

Así quedó la tabla de posiciones de LaLiga 2025-26 tras el FC Barcelona 3-1 Atlético de Madrid

POS EQUIPOS PUNTOS PJ PG PE PP DIF 1 Barcelona 37 15 12 1 2 +25 2 Real Madrid 33 14 10 3 1 +16 3 Villarreal 32 14 10 2 2 +16 4 Atlético de Madrid 31 15 9 4 2 +14 5 Real Betis 24 14 6 6 2 +8 6 Espanyol 24 14 7 3 4 +2 7 Getafe 20 14 6 2 6 -2 8 Athletic Club 20 14 6 2 6 -3 9 Rayo Vallecano 17 14 4 5 5 -2 10 Real Sociedad 16 14 4 4 6 -2 11 Elche 16 14 3 7 4 -2 12 Celta de Vigo 16 14 3 7 4 -3 13 Sevilla FC 16 14 5 1 8 -4 14 Alavés 15 14 4 3 7 -3 15 Valencia 14 14 3 5 6 -9 16 Mallorca 13 14 3 4 7 -7 17 Osasuna 12 14 3 3 8 -6 18 Girona 12 14 2 6 6 -13 19 Levante 9 14 2 3 9 -10 20 Real Oviedo 9 14 2 3 9 -15

Así fue el minuto a minuto del FC Barcelona 3-1 Atlético de Madrid