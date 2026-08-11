A qué hora y dónde ver EN VIVO Perú vs China por el Mundial Sub 17 de Vóley Femenino 2026

Perú termina su participación en la fase de grupos del Mundial Sub 17 y se enfrenta a la invicta China. Conoce los detalles del partido.

La Selección Peruana Sub 17 de Vóley Femenino vuelve a la cancha para cerrar su gran participación en la fase de grupos del Mundial de la categoría, que se disputa en Chile. Este martes 11 de agosto se enfrenta a la invicta China por la última fecha del Grupo B. Las dirigidas por Marcello Bencardino tienen un difícil examen, pero en caso de victoria quedarían en el primer lugar del Grupo B.

Publicidad

Perú ya se aseguró su clasificación a los octavos de final del Mundial Sub 17 de Vóley Femenino. Es que viene de lograr su pase tras vencer a Filipinas por 3-1 (parciales de 26-28, 25-22, 25-23, 25-20). Anteriormente, había derrotado 3-0 a Túnez y 3-2 a México, aunque entre medio, perdió 3-1 ante Venezuela.

Con tres victorias y una derrota en el Grupo B, las ‘Matadorcitas’ lograron asegurar su pase a octavos de final del Mundial Sub 17. Ahora, deben enfrentar a China, selección que ganó sus cuatro partidos y que no perdió sets (todos sus encuentros los ganó por 3-0).

¿A qué hora se juega Perú vs. China por el Mundial Sub 17 de Vóley Femenino?

El partido entre Perú y China, correspondiente a la fecha 5 del Grupo B del Mundial Sub 17 de Vóley Femenino, se juega este martes 11 de agosto en los siguientes horarios para cada país:

Publicidad

Perú, Colombia y Ecuador: 7:00 p. m.

7:00 p. m. México: 6:00 p. m.

6:00 p. m. Chile: 8:00 p. m.

8:00 p. m. Argentina y Uruguay: 9:00 p. m.

9:00 p. m. España e Italia: 2:00 a. m. (miércoles 12 de agosto)

¿Dónde ver EN VIVO Perú vs. China por el Mundial Sub 17 de Vóley Femenino?

Perú vs. China, partido del Mundial Sub 17 de Vóley Femenino, que se juega en el Liceo Particular Mixto de San Felipe, en Chile, se puede ver en Perú por Latina TV (canal 2 y 702 HD). En tanto, vía streaming va por la app y la página web de Latina.

Publicidad

Así va la tabla de posiciones del Grupo B del Mundial Sub 17 de Vóley Femenino

POS EQUIPOS PJ PG PP PUNTOS SF SC Coc. PF PC Coc. 1 China 4 4 0 12 12 0 MAX 300 179 1.675 2 Perú 4 3 1 8 10 6 1.667 376 358 1.050 3 Venezuela 4 2 2 7 8 7 1.143 324 301 1.076 4 Filipinas 4 2 2 6 7 7 1.000 317 321 0.987 5 México 4 1 3 3 6 11 0.545 325 374 0.868 6 Túnez 4 0 4 0 0 12 0.000 194 303 0.640

DATOS CLAVE