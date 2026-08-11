A qué hora y dónde ver EN VIVO Perú vs China por el Mundial Sub 17 de Vóley Femenino 2026

La Selección Peruana Sub 17 de Vóley Femenino vuelve a la cancha para cerrar su gran participación en la fase de grupos del Mundial de la categoría, que se disputa en Chile. Este martes 11 de agosto se enfrenta a la invicta China por la última fecha del Grupo B. Las dirigidas por Marcello Bencardino tienen un difícil examen, pero en caso de victoria quedarían en el primer lugar del Grupo B.
Perú ya se aseguró su clasificación a los octavos de final del Mundial Sub 17 de Vóley Femenino. Es que viene de lograr su pase tras vencer a Filipinas por 3-1 (parciales de 26-28, 25-22, 25-23, 25-20). Anteriormente, había derrotado 3-0 a Túnez y 3-2 a México, aunque entre medio, perdió 3-1 ante Venezuela.
Con tres victorias y una derrota en el Grupo B, las ‘Matadorcitas’ lograron asegurar su pase a octavos de final del Mundial Sub 17. Ahora, deben enfrentar a China, selección que ganó sus cuatro partidos y que no perdió sets (todos sus encuentros los ganó por 3-0).
¿A qué hora se juega Perú vs. China por el Mundial Sub 17 de Vóley Femenino?
El partido entre Perú y China, correspondiente a la fecha 5 del Grupo B del Mundial Sub 17 de Vóley Femenino, se juega este martes 11 de agosto en los siguientes horarios para cada país:
- Perú, Colombia y Ecuador: 7:00 p. m.
- México: 6:00 p. m.
- Chile: 8:00 p. m.
- Argentina y Uruguay: 9:00 p. m.
- España e Italia: 2:00 a. m. (miércoles 12 de agosto)
Perú venció a Venezuela y terminó en el quinto lugar de la Copa Sudamericana de Vóley 2026
¿Dónde ver EN VIVO Perú vs. China por el Mundial Sub 17 de Vóley Femenino?
Perú vs. China, partido del Mundial Sub 17 de Vóley Femenino, que se juega en el Liceo Particular Mixto de San Felipe, en Chile, se puede ver en Perú por Latina TV (canal 2 y 702 HD). En tanto, vía streaming va por la app y la página web de Latina.
Así va la tabla de posiciones del Grupo B del Mundial Sub 17 de Vóley Femenino
|POS
|EQUIPOS
|PJ
|PG
|PP
|PUNTOS
|SF
|SC
|Coc.
|PF
|PC
|Coc.
|1
|China
|4
|4
|0
|12
|12
|0
|MAX
|300
|179
|1.675
|2
|Perú
|4
|3
|1
|8
|10
|6
|1.667
|376
|358
|1.050
|3
|Venezuela
|4
|2
|2
|7
|8
|7
|1.143
|324
|301
|1.076
|4
|Filipinas
|4
|2
|2
|6
|7
|7
|1.000
|317
|321
|0.987
|5
|México
|4
|1
|3
|3
|6
|11
|0.545
|325
|374
|0.868
|6
|Túnez
|4
|0
|4
|0
|0
|12
|0.000
|194
|303
|0.640
DATOS CLAVE
- Marcello Bencardino dirige a Perú Sub 17 ante China este 11 de agosto.
- Victoria 3-1 sobre Filipinas aseguró el pase peruano a octavos de final.
- Latina TV transmitirá el partido en vivo a las 7:00 p. m.