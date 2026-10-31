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Premier League

Alineaciones de Brentford y Nottingham Forest por la Premier League: formaciones probables

Brentford y Nottingham Forest se enfrentan este sábado 31 de octubre en el Brentford Community Stadium por la Premier League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Brentford vs. Nottingham, Premier League
Brentford vs. Nottingham, Premier League

Brentford recibe a Nottingham Forest este sábado 31 de octubre desde las 10:00 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 9 de la Premier League, se disputará en el Brentford Community Stadium. Brentford viene de empatar 1-1 con Hull y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Nottingham Forest viene de empatar 1-1 con Ipswich Town y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Brentford y Nottingham Forest

Brentford (4-2-3-1): Caoimhín Kelleher, Michael Kayode, Sepp Van den Berg, Kristoffer Ajer, Keane Lewis-Potter, Mamadou Sangaré, Mathias Jensen, Vitaly Janelt, Dango Ouattara, Igor Thiago, Kevin Schade. DT: Keith Andrews.

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Nottingham Forest (3-4-2-1): Matz Sels, Jair Cunha, Nikola Milenković, Murillo, Morgan Gibbs-White, Daniel Muñoz, James McAtee, Xaver Schlager, Callum Hudson-Odoi, Neco Williams, Liam Delap. DT: Oliver Glasner.

Bajas y ausentes de Brentford y Nottingham Forest

Brentford:

  • Fábio Carvalho (golpe; vuelve a fines de noviembre de 2026)
  • Antoni Milambo (rotura de ligamentos cruzados)
  • Joshua Da Silva (lesión isquiotibial)
  • Rico Henry (lesión muscular; vuelve a principios de noviembre de 2026)
  • Kaye Furo (ausencia; vuelve a principios de diciembre de 2026)
  • Yegor Yarmolyuk (expulsión; vuelve en 1 fecha)

Nottingham Forest:

  • Nicolò Savona (lesión de rodilla; vuelve a principios de noviembre de 2026)
  • Igor Jesus (lesión en el gemelo; vuelve a principios de noviembre de 2026)

La previa de Brentford y Nottingham Forest: todo lo que hay que saber

  • Día: sábado 31 de octubre
  • Hora: 10:00 (hora de Perú)
  • Estadio: Brentford Community Stadium
  • Historial: 27 cruces — Brentford ganó 12, Nottingham Forest ganó 10 y empataron 5
  • Último antecedente: 25/01/2026: Brentford 0-2 Nottingham Forest
  • Próximo partido de Brentford: vs. Brighton, domingo 8 de noviembre
  • Próximo partido de Nottingham Forest: vs. Man City, sábado 7 de noviembre
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