Dónde ver EN VIVO Brentford vs. Nottingham Forest por la jornada 9 de la Premier League: TV y streaming online

Brentford recibe a Nottingham Forest este sábado 31 de octubre desde las 10:00 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 9 de la Premier League, se disputará en el Brentford Community Stadium. Hay distancia en la tabla y también en el presente futbolístico de los dos: Brentford llega cómodo entre los primeros puestos mientras el Nottingham Forest no logra despegar del fondo. Es una buena chance para que los locales saquen diferencia sobre un rival que necesita puntos con urgencia.
El partido sirve para medir qué tan consolidado está el Brentford en zona europea y cuánto margen de reacción le queda al Forest antes de que la tabla empiece a pesar en serio.
La actualidad de ambos equipos
El Brentford viene de empatar como visitante ante Hull y antes había caído con Liverpool en su cancha, pero la base de puntos ya acumulada lo tiene instalado en la sexta posición con 11 unidades en ocho fechas. No es una racha arrolladora, pero el equipo sostiene un nivel que lo mantiene cerca de los puestos de clasificación continental.
El Nottingham Forest atraviesa un presente complicado: empate ante Ipswich, derrota en casa contra Arsenal y otra caída frente a Crystal Palace marcan un tramo sin triunfos. Con 6 puntos en ocho partidos y el puesto 18 de la tabla, la visita a Brentford aparece como una oportunidad que no puede seguir dejando pasar si quiere alejarse de la zona baja.
El historial entre Brentford y Nottingham Forest
El historial entre ambos está muy parejo: de 27 enfrentamientos, Brentford ganó 12 y Nottingham Forest 10, con 5 empates y una diferencia de gol mínima a favor de los locales. En los cruces más recientes se repartieron los resultados, incluyendo una goleada 3-1 del Forest en 2025 y un 3-2 para Brentford en 2024, lo que confirma que no hay un dominador claro en este cruce pese a la actualidad dispar de ambos clubes.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|25/01/2026
|Brentford vs. Nottingham Forest
|0-2
|Premier League
|17/08/2025
|Nottingham Forest vs. Brentford
|3-1
|Premier League
|01/05/2025
|Nottingham Forest vs. Brentford
|0-2
|Premier League
|21/12/2024
|Brentford vs. Nottingham Forest
|0-2
|Premier League
|20/01/2024
|Brentford vs. Nottingham Forest
|3-2
|Premier League
|01/10/2023
|Nottingham Forest vs. Brentford
|1-1
|Premier League
|29/04/2023
|Brentford vs. Nottingham Forest
|2-1
|Premier League
|05/11/2022
|Nottingham Forest vs. Brentford
|2-2
|Premier League
|20/03/2021
|Brentford vs. Nottingham Forest
|1-1
|Championship
|12/12/2020
|Nottingham Forest vs. Brentford
|1-3
|Championship
Horario del partido
- Perú: 10:00 hs
Por dónde ver el partido
- Perú: Disney+ Premium
- Sudamérica: Disney+ Premium
- México: TNT Sports, Max
- Estados Unidos: Fubo, USA Network, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW
- Centroamérica: Max
- España: DAZN, DAZN2 Spain, Movistar+
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Chelsea vs. Manchester United — sábado 31 de octubre, 07:30 hs
- Man City vs. Brighton — sábado 31 de octubre, 10:00 hs
- Hull vs. Ipswich Town — sábado 31 de octubre, 10:00 hs
- Coventry vs. Sunderland — sábado 31 de octubre, 10:00 hs
- Bournemouth vs. Leeds — sábado 31 de octubre, 10:00 hs
- Tottenham vs. Crystal Palace — sábado 31 de octubre, 12:30 hs
- Aston Villa vs. Fulham — sábado 31 de octubre, 15:00 hs
- Liverpool vs. Arsenal — domingo 1 de noviembre, 11:30 hs
- Newcastle vs. Everton — lunes 2 de noviembre, 15:00 hs
En síntesis
- Brentford y Nottingham Forest se enfrentan este sábado 31 de octubre por la jornada 9 de la Premier League.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Brentford suma 11 puntos en el torneo.
- Nottingham Forest suma 6 puntos en el torneo.