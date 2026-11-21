Man City recibe a Fulham este sábado 21 de noviembre desde las 07:30 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 11 de la Premier League, se disputará en el Etihad Stadium. Man City viene de caer 1-3 ante Nottingham Forest y acumula 3 derrotas en sus últimos 3 partidos. Fulham viene de empatar 1-1 con Newcastle y acumula 1 triunfo, 2 empates en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Man City y Fulham
Man City (4-2-3-1): Gianluigi Donnarumma, Rico Lewis, Rúben Dias, Marc Guéhi, Joško Gvardiol, Elliot Anderson, Rayan Cherki, Enzo Fernández, Iliman Ndiaye, Erling Haaland, Jérémy Doku. DT: Enzo Maresca.
Fulham (4-2-3-1): Bernd Leno, Timothy Castagne, David Affengruber, Calvin Bassey, Antonee Robinson, Sander Berge, Joshua King, Shea Charles, Oscar Bobb, Gonzalo García, Alex Iwobi. DT: Álvaro Arbeloa.
Bajas y ausentes de Man City y Fulham
Man City:
- Sin bajas por lesión o suspensión.
Fulham:
- Emile Smith Rowe (lesión de cadera; vuelve a fines de noviembre de 2026)
- Tom Cairney (lesión de rodilla)
La previa de Man City y Fulham: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 21 de noviembre
- Hora: 07:30 (hora de Perú)
- Estadio: Etihad Stadium
- Historial: 60 cruces — Man City ganó 39, Fulham ganó 10 y empataron 11
- Último antecedente: 11/02/2026: Man City 3-0 Fulham
- Próximo partido de Man City: vs. Arsenal, domingo 29 de noviembre
- Próximo partido de Fulham: vs. Bournemouth, domingo 29 de noviembre