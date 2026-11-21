Bournemouth recibe a Nottingham Forest este sábado 21 de noviembre desde las 10:00 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 11 de la Premier League, se disputará en el Vitality Stadium. Bournemouth llega lanzado y quiere aprovechar la localía para meterse todavía más arriba en la tabla. Nottingham Forest, en cambio, necesita un resultado que le cambie el humor después de un andar irregular.
Son dos presentes opuestos y eso le agrega morbo a un partido que mide a un candidato a Europa contra un equipo que todavía no encuentra regularidad.
La actualidad de ambos equipos
El Bournemouth viene de ganarle 2-1 a Ipswich Town de visitante y encadena tres triunfos seguidos, incluido ese 3-0 contundente sobre Manchester United. Está séptimo con 15 puntos en 10 partidos y el envión anímico lo tiene entre los equipos más en forma del campeonato.
Nottingham Forest tuvo un golpe de autoridad inesperado al vencer 3-1 a Manchester City de local, pero antes había perdido con Brentford y empatado con Ipswich Town. Esa irregularidad lo tiene 16° con 9 unidades, lejos de donde el club quiere estar a esta altura del torneo.
El historial entre Bournemouth y Nottingham Forest
El historial favorece claramente al Bournemouth, que ganó 10 de los 23 cruces frente a 4 de Nottingham Forest, con 9 empates de por medio. La diferencia de gol también lo respalda, con 35 tantos a favor contra 22 en contra.
En los enfrentamientos más recientes la paridad se impuso: el último antecedente terminó 1-1 y antes de eso Bournemouth había goleado 5-0 y ganado 2-0 en partidos consecutivos como local.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|24/05/2026
|Nottingham Forest vs. Bournemouth
|1-1
|Premier League
|26/10/2025
|Bournemouth vs. Nottingham Forest
|2-0
|Premier League
|25/01/2025
|Bournemouth vs. Nottingham Forest
|5-0
|Premier League
|17/08/2024
|Nottingham Forest vs. Bournemouth
|1-1
|Premier League
|04/02/2024
|Bournemouth vs. Nottingham Forest
|1-1
|Premier League
|23/12/2023
|Nottingham Forest vs. Bournemouth
|2-3
|Premier League
|21/01/2023
|Bournemouth vs. Nottingham Forest
|1-1
|Premier League
|03/09/2022
|Nottingham Forest vs. Bournemouth
|2-3
|Premier League
|03/05/2022
|Bournemouth vs. Nottingham Forest
|1-0
|Championship
|14/08/2021
|Nottingham Forest vs. Bournemouth
|1-2
|Championship
Horario del partido
- Perú: 10:00 hs
Por dónde ver el partido
- Perú: Disney+ Premium
- Argentina: Disney+ Premium
- Chile: Disney+ Premium
- Ecuador: Disney+ Premium, Tubi
- Colombia: Disney+ Premium
- Venezuela: Disney+ Premium
- México: FOX One
- Estados Unidos: Fubo, Peacock, NBCSN
- Centroamérica: Tubi
- España: DAZN
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Man City vs. Fulham — sábado 21 de noviembre, 07:30 hs
- Tottenham vs. Ipswich Town — sábado 21 de noviembre, 10:00 hs
- Coventry vs. Crystal Palace — sábado 21 de noviembre, 10:00 hs
- Chelsea vs. Leeds — sábado 21 de noviembre, 10:00 hs
- Aston Villa vs. Sunderland — sábado 21 de noviembre, 10:00 hs
- Newcastle vs. Arsenal — sábado 21 de noviembre, 12:30 hs
- Hull vs. Brighton — domingo 22 de noviembre, 09:00 hs
- Liverpool vs. Manchester United — domingo 22 de noviembre, 11:30 hs
- Brentford vs. Everton — lunes 23 de noviembre, 15:00 hs
En síntesis
- Bournemouth y Nottingham Forest se enfrentan este sábado 21 de noviembre por la jornada 11 de la Premier League.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Bournemouth suma 15 puntos tras vencer a Ipswich Town, Leeds y Manchester United.
- Nottingham Forest suma 9 puntos en el torneo.