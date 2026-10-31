Aston Villa vs. Fulham en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 9 de la Premier League

Aston Villa y Fulham se enfrentan este sábado 31 de octubre, en el Villa Park, por la jornada 9 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Aston Villa recibe a Fulham este sábado 31 de octubre desde las 15:00 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 9 de la Premier League, se disputará en el Villa Park. Hay equipos que se acomodan de a poco en la tabla sin hacer ruido, y el Aston Villa es uno de ellos: viene de tumbar al City y llega con el envión que necesitaba después de un arranque irregular.

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Son tres puntos que pueden acercar al Villa a la zona de arriba, mientras que el Fulham necesita sostener el nivel que mostró en las últimas semanas para no quedar relegado en la tabla.

La actualidad de ambos equipos

El Aston Villa llega lanzado. Venía de un empate ante el Brentford que dejó dudas, pero se reacomodó rápido: ganó de visitante en Newcastle y después tumbó al City en su cancha. Ese resultado pesa, y el equipo lo sabe: está noveno con 11 puntos y tiene margen para meterse entre los de arriba si sostiene esta racha.

El Fulham no se queda atrás en confianza, aunque su posición en la tabla no lo refleje. Después de caer ante el Ipswich Town, encadenó dos victorias seguidas, una de local ante el Hull y la más reciente de visitante frente al Coventry. Son apenas 8 puntos en ocho fechas y el 15° puesto no invita a relajarse, pero el envión anímico está de su lado.

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El historial entre Aston Villa y Fulham

El historial entre ambos tiene a Aston Villa como el más ganador: de 64 enfrentamientos se quedó con 27, contra 21 del Fulham y 16 empates. En goles también manda el Villa, con 95 contra 82.

Los últimos cruces muestran paridad, eso sí. El Fulham se llevó el más reciente por 1-0, pero antes el Villa había ganado dos seguidos, y en la serie larga aparecen resultados para los dos lados sin que ninguno logre imponerse con claridad en los últimos años.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 25/04/2026 Fulham vs. Aston Villa 1-0 Premier League 28/09/2025 Aston Villa vs. Fulham 3-1 Premier League 03/05/2025 Aston Villa vs. Fulham 1-0 Premier League 19/10/2024 Fulham vs. Aston Villa 1-3 Premier League 17/02/2024 Fulham vs. Aston Villa 1-2 Premier League 12/11/2023 Aston Villa vs. Fulham 3-1 Premier League 27/07/2023 Fulham vs. Aston Villa 0-2 Premier League Summer Series 25/04/2023 Aston Villa vs. Fulham 1-0 Premier League 20/10/2022 Fulham vs. Aston Villa 3-0 Premier League 04/04/2021 Aston Villa vs. Fulham 3-1 Premier League

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Horario del partido

Perú: 15:00 hs

Por dónde ver el partido

Perú: Disney+ Premium

Disney+ Premium Sudamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium México: FOX, FOX One

FOX, FOX One Estados Unidos: Fubo, Peacock, NBCSN

Fubo, Peacock, NBCSN España: DAZN, DAZN1 Spain, Movistar+

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Chelsea vs. Manchester United — sábado 31 de octubre, 07:30 hs

Man City vs. Brighton — sábado 31 de octubre, 10:00 hs

Hull vs. Ipswich Town — sábado 31 de octubre, 10:00 hs

Coventry vs. Sunderland — sábado 31 de octubre, 10:00 hs

Brentford vs. Nottingham Forest — sábado 31 de octubre, 10:00 hs

Bournemouth vs. Leeds — sábado 31 de octubre, 10:00 hs

Tottenham vs. Crystal Palace — sábado 31 de octubre, 12:30 hs

Liverpool vs. Arsenal — domingo 1 de noviembre, 11:30 hs

Newcastle vs. Everton — lunes 2 de noviembre, 15:00 hs

En síntesis