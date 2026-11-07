Dónde ver EN VIVO Fulham vs. Newcastle por la jornada 10 de la Premier League: TV y streaming online

Fulham y Newcastle se enfrentan este sábado 7 de noviembre, en el Estadio Craven Cottage, por la jornada 10 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Fulham recibe a Newcastle este sábado 7 de noviembre desde las 10:00 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la Premier League, se disputará en el Estadio Craven Cottage. Hay partidos que no mueven la tabla pero sí el humor de una semana, y este es uno de esos para ambos planteles. Fulham llega como favorito en su casa ante un Newcastle que todavía no termina de encontrar un funcionamiento parejo.

Publicidad

Ninguno de los dos pelea arriba por ahora, pero en una Premier League tan pareja ganar seguido puede meterlos de golpe en zona de pelea por Europa. Para eso hace falta justamente lo que a los dos les costó: continuidad.

La actualidad de ambos equipos

El Fulham viene de rescatar un empate 1-1 de visitante frente al Aston Villa, resultado que corta una racha de dos triunfos consecutivos como visitante ante Coventry y Hull. Con 9 puntos en 9 partidos, el equipo de Craven Cottage necesita volver a sentirse local de verdad y sumar de local lo que le está costando afuera.

El Newcastle, en cambio, llega golpeado tras caer 0-1 en casa frente al Everton, un traspié que se suma a otra derrota reciente como local ante Aston Villa. En el medio hubo un triunfo claro 2-0 de visitante ante Crystal Palace, que demuestra que el equipo tiene con qué cuando juega afuera. Con 11 puntos, está apenas arriba de su rival de turno, pero la irregularidad lo tiene incómodo.

Publicidad

El historial entre Fulham y Newcastle

El historial entre ambos está parejo: de 56 enfrentamientos, Fulham ganó 25 y Newcastle 22, con 9 empates, y en el reparto de goles también se nota la paridad, 79 contra 82. En los últimos cruces manda el Newcastle, que se quedó con tres de los últimos cuatro, aunque el más reciente, en mayo, quedó para Fulham por 2-0.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 24/05/2026 Fulham vs. Newcastle 2-0 Premier League 17/12/2025 Newcastle vs. Fulham 2-1 League Cup 25/10/2025 Newcastle vs. Fulham 2-1 Premier League 01/02/2025 Newcastle vs. Fulham 1-2 Premier League 21/09/2024 Fulham vs. Newcastle 3-1 Premier League 06/04/2024 Fulham vs. Newcastle 0-1 Premier League 27/01/2024 Fulham vs. Newcastle 0-2 FA Cup 16/12/2023 Newcastle vs. Fulham 3-0 Premier League 15/01/2023 Newcastle vs. Fulham 1-0 Premier League 01/10/2022 Fulham vs. Newcastle 1-4 Premier League

Horario del partido

Perú: 10:00 hs

Publicidad

Por dónde ver el partido

Perú: Disney+ Premium

Disney+ Premium Sudamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium México: FOX One

FOX One Estados Unidos: USA Network, Peacock

USA Network, Peacock Costa Rica: FOX Costa Rica

FOX Costa Rica Guatemala: FOX Guatemala

FOX Guatemala Panamá: FOX Panama

FOX Panama El Salvador: FOX El Salvador

FOX El Salvador Honduras: FOX Honduras

FOX Honduras España: DAZN

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Leeds vs. Tottenham — sábado 7 de noviembre, 07:30 hs

Arsenal vs. Hull — sábado 7 de noviembre, 10:00 hs

Nottingham Forest vs. Man City — sábado 7 de noviembre, 12:30 hs

Sunderland vs. Chelsea — domingo 8 de noviembre, 09:00 hs

Ipswich Town vs. Bournemouth — domingo 8 de noviembre, 09:00 hs

Crystal Palace vs. Liverpool — domingo 8 de noviembre, 09:00 hs

Brighton vs. Brentford — domingo 8 de noviembre, 09:00 hs

Manchester United vs. Aston Villa — domingo 8 de noviembre, 11:30 hs

Publicidad

En síntesis