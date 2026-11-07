Dónde ver EN VIVO Fulham vs. Newcastle por la jornada 10 de la Premier League: TV y streaming online

Fulham recibe a Newcastle este sábado 7 de noviembre desde las 10:00 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la Premier League, se disputará en el Estadio Craven Cottage. Hay partidos que no mueven la tabla pero sí el humor de una semana, y este es uno de esos para ambos planteles. Fulham llega como favorito en su casa ante un Newcastle que todavía no termina de encontrar un funcionamiento parejo.
Ninguno de los dos pelea arriba por ahora, pero en una Premier League tan pareja ganar seguido puede meterlos de golpe en zona de pelea por Europa. Para eso hace falta justamente lo que a los dos les costó: continuidad.
La actualidad de ambos equipos
El Fulham viene de rescatar un empate 1-1 de visitante frente al Aston Villa, resultado que corta una racha de dos triunfos consecutivos como visitante ante Coventry y Hull. Con 9 puntos en 9 partidos, el equipo de Craven Cottage necesita volver a sentirse local de verdad y sumar de local lo que le está costando afuera.
El Newcastle, en cambio, llega golpeado tras caer 0-1 en casa frente al Everton, un traspié que se suma a otra derrota reciente como local ante Aston Villa. En el medio hubo un triunfo claro 2-0 de visitante ante Crystal Palace, que demuestra que el equipo tiene con qué cuando juega afuera. Con 11 puntos, está apenas arriba de su rival de turno, pero la irregularidad lo tiene incómodo.
El historial entre Fulham y Newcastle
El historial entre ambos está parejo: de 56 enfrentamientos, Fulham ganó 25 y Newcastle 22, con 9 empates, y en el reparto de goles también se nota la paridad, 79 contra 82. En los últimos cruces manda el Newcastle, que se quedó con tres de los últimos cuatro, aunque el más reciente, en mayo, quedó para Fulham por 2-0.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|24/05/2026
|Fulham vs. Newcastle
|2-0
|Premier League
|17/12/2025
|Newcastle vs. Fulham
|2-1
|League Cup
|25/10/2025
|Newcastle vs. Fulham
|2-1
|Premier League
|01/02/2025
|Newcastle vs. Fulham
|1-2
|Premier League
|21/09/2024
|Fulham vs. Newcastle
|3-1
|Premier League
|06/04/2024
|Fulham vs. Newcastle
|0-1
|Premier League
|27/01/2024
|Fulham vs. Newcastle
|0-2
|FA Cup
|16/12/2023
|Newcastle vs. Fulham
|3-0
|Premier League
|15/01/2023
|Newcastle vs. Fulham
|1-0
|Premier League
|01/10/2022
|Fulham vs. Newcastle
|1-4
|Premier League
Horario del partido
- Perú: 10:00 hs
Por dónde ver el partido
- Perú: Disney+ Premium
- Sudamérica: Disney+ Premium
- México: FOX One
- Estados Unidos: USA Network, Peacock
- Costa Rica: FOX Costa Rica
- Guatemala: FOX Guatemala
- Panamá: FOX Panama
- El Salvador: FOX El Salvador
- Honduras: FOX Honduras
- España: DAZN
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Leeds vs. Tottenham — sábado 7 de noviembre, 07:30 hs
- Arsenal vs. Hull — sábado 7 de noviembre, 10:00 hs
- Nottingham Forest vs. Man City — sábado 7 de noviembre, 12:30 hs
- Sunderland vs. Chelsea — domingo 8 de noviembre, 09:00 hs
- Ipswich Town vs. Bournemouth — domingo 8 de noviembre, 09:00 hs
- Crystal Palace vs. Liverpool — domingo 8 de noviembre, 09:00 hs
- Brighton vs. Brentford — domingo 8 de noviembre, 09:00 hs
- Manchester United vs. Aston Villa — domingo 8 de noviembre, 11:30 hs
En síntesis
- Fulham y Newcastle se enfrentan este sábado 7 de noviembre por la jornada 10 de la Premier League.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Fulham suma 9 puntos en el torneo.
- Newcastle suma 11 puntos en el torneo.