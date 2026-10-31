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Dónde ver EN VIVO Hull vs. Ipswich Town por la jornada 9 de la Premier League: TV y streaming online

Hull e Ipswich Town se enfrentan este sábado 31 de octubre, por la jornada 9 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Hull vs. Ipswich Town, Premier League
Hull vs. Ipswich Town, Premier League

Hull recibe a Ipswich Town este sábado 31 de octubre desde las 10:00 hora de Perú. El encuentro corresponde a la jornada 9 de la Premier League.

Dos equipos parejos en la clasificación se cruzan por una fecha que puede moverlos de lugar.

La actualidad de ambos equipos

Hull viene de empatar 1-1 como local ante Brentford. El equipo ocupa el puesto 10 con 10 puntos. Antes perdió 0-1 como visitante ante Fulham.

+ Seguinos en

Ipswich Town empató 1-1 como local ante Nottingham Forest en la fecha anterior. Ipswich Town está 12° en la tabla con 10 puntos. Antes perdió 2-3 como visitante ante Man City.

El historial entre Hull e Ipswich Town

Hull e Ipswich Town se enfrentaron 25 veces en los últimos años: 13 triunfos de Hull, 6 de Ipswich Town y 6 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
03/03/2026Ipswich Town vs. Hull1-0Championship
25/11/2025Hull vs. Ipswich Town0-2Championship
27/04/2024Hull vs. Ipswich Town3-3Championship
03/10/2023Ipswich Town vs. Hull3-0Championship
23/02/2021Hull vs. Ipswich Town0-1League One
24/11/2020Ipswich Town vs. Hull0-3League One
30/03/2019Ipswich Town vs. Hull0-2Championship
15/09/2018Hull vs. Ipswich Town2-0Championship
13/03/2018Ipswich Town vs. Hull0-3Championship
18/11/2017Hull vs. Ipswich Town2-2Championship

Horario del partido

  • Perú: 10:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Chelsea vs. Manchester United — sábado 31 de octubre, 07:30 hs
  • Man City vs. Brighton — sábado 31 de octubre, 10:00 hs
  • Coventry vs. Sunderland — sábado 31 de octubre, 10:00 hs
  • Brentford vs. Nottingham Forest — sábado 31 de octubre, 10:00 hs
  • Bournemouth vs. Leeds — sábado 31 de octubre, 10:00 hs
  • Tottenham vs. Crystal Palace — sábado 31 de octubre, 12:30 hs
  • Aston Villa vs. Fulham — sábado 31 de octubre, 15:00 hs
  • Liverpool vs. Arsenal — domingo 1 de noviembre, 11:30 hs
  • Newcastle vs. Everton — lunes 2 de noviembre, 15:00 hs

En síntesis

  • Hull e Ipswich Town se enfrentan este sábado 31 de octubre por la jornada 9 de la Premier League.
  • El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
  • Hull suma 10 puntos en el torneo.
  • Ipswich Town suma 10 puntos en el torneo.
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