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Ipswich Town vs. Bournemouth en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 10 de la Premier League

Ipswich Town y Bournemouth se enfrentan este domingo 8 de noviembre, en el Portman Road Stadium, por la jornada 10 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Ipswich Town vs. Bournemouth, Premier League
Ipswich Town vs. Bournemouth, Premier League

Ipswich Town recibe a Bournemouth este domingo 8 de noviembre desde las 09:00 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la Premier League, se disputará en el Portman Road Stadium.

Bournemouth llega como favorito de visitante según las casas de apuestas, pero Ipswich Town tratará de dar el golpe.

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La actualidad de ambos equipos

En su último compromiso, Ipswich Town empató 2-2 como visitante ante Hull. El conjunto marcha 14° con 11 puntos. Antes empató 1-1 como local ante Nottingham Forest.

Bournemouth viene de ganar 2-0 como local ante Leeds. El equipo ocupa el puesto 9 con 12 puntos. Antes ganó 3-0 como visitante ante Manchester United.

El historial entre Ipswich Town y Bournemouth

Ipswich Town y Bournemouth se enfrentaron 6 veces en los últimos años: 1 triunfo de Ipswich Town, 1 de Bournemouth y 4 empates.

Últimos 6 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
02/04/2025Bournemouth vs. Ipswich Town1-2Premier League
08/12/2024Ipswich Town vs. Bournemouth1-2Premier League
03/04/2015Ipswich Town vs. Bournemouth1-1Championship
22/11/2014Bournemouth vs. Ipswich Town2-2Championship
21/04/2014Ipswich Town vs. Bournemouth2-2Championship
29/12/2013Bournemouth vs. Ipswich Town1-1Championship

Horario del partido

  • Perú: 09:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Sunderland vs. Chelsea — domingo 8 de noviembre, 09:00 hs
  • Crystal Palace vs. Liverpool — domingo 8 de noviembre, 09:00 hs
  • Brighton vs. Brentford — domingo 8 de noviembre, 09:00 hs
  • Manchester United vs. Aston Villa — domingo 8 de noviembre, 11:30 hs

En síntesis

  • Ipswich Town y Bournemouth se enfrentan este domingo 8 de noviembre por la jornada 10 de la Premier League.
  • El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
  • Ipswich Town suma 11 puntos en el torneo.
  • Bournemouth suma 12 puntos tras vencer a Leeds, Manchester United y Sunderland.
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