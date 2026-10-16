Everton vs. Chelsea: horario y dónde ver en vivo y online en Perú, por la jornada 7 de la Premier League

Everton y Chelsea se enfrentan este sábado 17 de octubre, en el Hill Dickinson Stadium, por la jornada 7 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Everton recibe a Chelsea este sábado 17 de octubre desde las 06:30 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 7 de la Premier League, se disputará en el Hill Dickinson Stadium. Everton y Chelsea llegan empatados en puntos y con ganas de meterse en la pelea de arriba, así que hay bastante más en juego que el simple orgullo de un clásico inglés.

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Ninguno quiere quedarse rezagado en un arranque de temporada parejo, donde cada punto pesa para no perderle pisada a los de arriba.

La actualidad de ambos equipos

El Everton viene de rescatar un empate 2-2 como visitante frente al Hull, después de un triunfo ajustado ante el Ipswich Town y un 0-0 sin goles contra el Tottenham. Son números que lo sostienen quinto, con una levantada sostenida en las últimas fechas más que en resultados espectaculares.

El Chelsea llega golpeado en el orgullo después de haber goleado 5-1 al Bournemouth en su último compromiso, aunque antes había sufrido una caída dura por 3-0 ante el Brentford. La visita también arrastra un empate 2-2 frente al Hull, en una seguidilla irregular que lo tiene con los mismos puntos que el local pero un lugar más abajo en la tabla.

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El historial entre Everton y Chelsea

El historial entre ambos tiene larga data y favorece claramente al Chelsea, que ganó 71 de los 184 cruces frente a 58 triunfos del Everton, con 56 empates en el medio. En goles también manda el Chelsea, 286 contra 258.

Los duelos recientes muestran que nadie se regala nada: hubo un contundente 3-0 del Everton en marzo pasado, pero también triunfos ajustados del Chelsea y hasta una goleada 6-0 a su favor en 2024. La paridad en la tabla de este año se refleja también en una historia reciente sin un dominador claro.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 21/03/2026 Everton vs. Chelsea 3-0 Premier League 13/12/2025 Chelsea vs. Everton 2-0 Premier League 26/04/2025 Chelsea vs. Everton 1-0 Premier League 22/12/2024 Everton vs. Chelsea 0-0 Premier League 15/04/2024 Chelsea vs. Everton 6-0 Premier League 10/12/2023 Everton vs. Chelsea 2-0 Premier League 18/03/2023 Chelsea vs. Everton 2-2 Premier League 06/08/2022 Everton vs. Chelsea 0-1 Premier League 01/05/2022 Everton vs. Chelsea 1-0 Premier League 16/12/2021 Chelsea vs. Everton 1-1 Premier League

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Horario del partido

Perú: 06:30 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Man City vs. Ipswich Town — sábado 17 de octubre, 09:00 hs

Fulham vs. Hull — sábado 17 de octubre, 09:00 hs

Brentford vs. Liverpool — sábado 17 de octubre, 09:00 hs

Newcastle vs. Aston Villa — sábado 17 de octubre, 11:30 hs

Leeds vs. Manchester United — domingo 18 de octubre, 08:00 hs

Brighton vs. Crystal Palace — domingo 18 de octubre, 08:00 hs

Bournemouth vs. Sunderland — domingo 18 de octubre, 08:00 hs

Nottingham Forest vs. Arsenal — domingo 18 de octubre, 10:30 hs

Tottenham vs. Coventry — lunes 19 de octubre, 14:00 hs

En síntesis