¿Se quedan o no? Sport Boys decidió el futuro de Christian Cueva y Carlos Zambrano de cara al Centenario

La directiva de Sport Boys tomó una contundente postura sobre Christian Cueva y Carlos Zambrano. Pensando en la temporada 2027, las decisiones están totalmente definidas.

Con un buen nivel de Sport Boys durante el último semestre de este año y con el objetivo de clasificar a un torneo internacional para la temporada 2027, desde la interna de la directiva ya vienen planificando el armado de la plantilla y jugadores muy importantes como Christian Cueva y Carlos Zambrano están en carpeta. Una reciente información demuestra que podrían quedarse en el club.

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Sabiendo que Sport Boys celebra el centenario de su institución durante el año 2027, claramente la idea es potenciar al equipo para lograr cosas importantes y dentro de los actuales pilares están el volante y el defensor. Son casos totalmente distintos ya que uno mantiene vínculo con otro club y está a préstamo, así que a continuación detallaremos la verdadera intención en el Callao.

Fuente: Liga1 Te Apuesto.

Sport Boys quiere a Christian Cueva y a Carlos Zambrano para su Centenario

La información sobre el futuro cercano de Christian Cueva y Carlos Zambrano en Sport Boys fue compartida el día de hoy por el periodista deportivo Ernesto Macedo. Dejando en claro cuáles son las intenciones de la directiva chalaca pensando en la siguiente temporada, hay una aclaración sobre el volante ya que todavía tiene vínculo con Juan Pablo II hasta diciembre del año 2027.

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“Sport Boys ya inició las conversaciones con Christian Cueva para que siga en el Centenario, ya que termina su préstamo a fines de este año. El volante nacional tiene contrato con Juan Pablo el 2027. En evaluación si es préstamo o libre a SBA”; publicó el comunicador mencionado en su cuenta oficial de ‘X’ y con lo cual entendemos que en el Callao quieren ir asegurando a sus actuales referentes.

Sport Boys ya inició las conversaciones con Christian Cueva para que siga en el Centenario, ya que termina su préstamo a fines de este año con @sportboys .

El volante nacional tiene contrato con Juan Pablo el 2027, en evaluación si es préstamo o libre a SBA.@L1MAX_ @apresion1 pic.twitter.com/4pNZefvtGm — Ernesto Jerónimo Macedo León (@MacedoJeronimo) November 6, 2026

Por otro lado, el caso del zaguero central parece que está mucho más encaminado ya que existe un acuerdo de por medio entre las partes implicadas y solo resta la confirmación de un detalle. “Carlos Zambrano tiene acuerdo de palabra con Sport Boys para que continúe en el centenario del club rosado todo 2027. La próxima semana, se espera que el defensor nacional firme“.

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Carlos Zambrano tiene acuerdo de palabra con Sport Boys para que continúe en el centenario del club rosado todo 2027. La próxima semana, se espera que el defensor nacional firme con @sportboys .@L1MAX_ @apresion1 pic.twitter.com/R8H7K3ime1 — Ernesto Jerónimo Macedo León (@MacedoJeronimo) November 6, 2026

El gran objetivo de Sport Boys en la recta final del Torneo Clausura 2026

A falta de solo dos fechas para que termine el Torneo Clausura 2026, Sport Boys se alista para recibir a FC Cajamarca el domingo 8 de noviembre y luego visitar a Comerciantes Unidos en la ciudad de Cutervo el domingo 15 de noviembre. Con seis puntos en disputa, el gran objetivo del equipo chalaco está en lograr un cupo para un torneo internacional, lo cual significará un mérito deportivo y a la vez económico en un año 2027 de relevancia como es el Centenario.

DATOS CLAVES

Carlos Zambrano tiene un acuerdo de palabra con Sport Boys para el 2027 .

tiene un acuerdo de palabra con para el . Christian Cueva inició conversaciones para seguir en Sport Boys en el centenario.

inició conversaciones para seguir en en el centenario. Sport Boys enfrentará a FC Cajamarca el 8 de noviembre por el Torneo Clausura.