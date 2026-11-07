Tabla de posiciones del Torneo Clausura y Acumulado 2026 en la previa de ADT vs. Sporting Cristal

Veamos cómo se van moviendo las tablas de posiciones de la Liga 1 a la espera del partidazo entre ADT vs. Sporting Cristal en la ciudad de Tarma.

Se sigue disputando la fecha 16 del Torneo Clausura 2026 y el día de hoy tenemos uno de los encuentros más resonantes del fin de semana. Así es, ADT recibe a Sporting Cristal en el Estadio Unión Tarma en un trámite de pronóstico reservado por la relevancia de lo que se juegan ambos equipos. A continuación, vamos a ir viendo cómo se muevan las tablas de posiciones del campeonato.

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La tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026

La tabla de posiciones del Acumulado 2026

Resultados de la fecha 16 del Torneo Clausura 2026

Viernes 6 de noviembre

Atlético Grau 3-0 Cusco FC

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Sábado 7 de noviembre

ADT vs. Sporting Cristal | 13:00 | Estadio Unión de Tarma

FC Cajamarca vs. Alianza Atlético | 15:30 | Estadio Héroes de San Ramón

FBC Melgar vs. Juan Pablo II | 18:00 | Estadio Monumental de la UNSA

Cienciano vs. Sport Huancayo | 20:30 | Estadio Inca Garcilaso de la Vega

Domingo 8 de noviembre

Los Chankas vs. Alianza Lima | 13:00 | Estadio Los Chankas

Sport Boys vs. UTC | 15:30 | Estadio Miguel Grau

Deportivo Garcilaso vs. Comerciantes Unidos | 18:00 | Estadio Inca Garcilaso de la Vega

Universitario de Deportes vs. CD Moquegua | 20:30 | Estadio Monumental

DATOS CLAVES

ADT y Sporting Cristal juegan hoy 7 de noviembre a las 13:00 .

y juegan hoy a las . Atlético Grau derrotó 3-0 a Cusco FC el viernes 6 de noviembre .

derrotó a el viernes . Universitario de Deportes enfrentará a CD Moquegua este domingo 8 de noviembre.