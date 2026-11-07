Tabla de posiciones del Torneo Clausura y Acumulado 2026 en la previa de ADT vs. Sporting Cristal

Se sigue disputando la fecha 16 del Torneo Clausura 2026 y el día de hoy tenemos uno de los encuentros más resonantes del fin de semana. Así es, ADT recibe a Sporting Cristal en el Estadio Unión Tarma en un trámite de pronóstico reservado por la relevancia de lo que se juegan ambos equipos. A continuación, vamos a ir viendo cómo se muevan las tablas de posiciones del campeonato.
La tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026
La tabla de posiciones del Acumulado 2026
Resultados de la fecha 16 del Torneo Clausura 2026
Viernes 6 de noviembre
- Atlético Grau 3-0 Cusco FC
Sábado 7 de noviembre
- ADT vs. Sporting Cristal | 13:00 | Estadio Unión de Tarma
- FC Cajamarca vs. Alianza Atlético | 15:30 | Estadio Héroes de San Ramón
- FBC Melgar vs. Juan Pablo II | 18:00 | Estadio Monumental de la UNSA
- Cienciano vs. Sport Huancayo | 20:30 | Estadio Inca Garcilaso de la Vega
Domingo 8 de noviembre
- Los Chankas vs. Alianza Lima | 13:00 | Estadio Los Chankas
- Sport Boys vs. UTC | 15:30 | Estadio Miguel Grau
- Deportivo Garcilaso vs. Comerciantes Unidos | 18:00 | Estadio Inca Garcilaso de la Vega
- Universitario de Deportes vs. CD Moquegua | 20:30 | Estadio Monumental
DATOS CLAVES
- ADT y Sporting Cristal juegan hoy 7 de noviembre a las 13:00.
- Atlético Grau derrotó 3-0 a Cusco FC el viernes 6 de noviembre.
- Universitario de Deportes enfrentará a CD Moquegua este domingo 8 de noviembre.