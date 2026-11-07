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Liga 1

Tabla de posiciones del Torneo Clausura y Acumulado 2026 en la previa de ADT vs. Sporting Cristal

Veamos cómo se van moviendo las tablas de posiciones de la Liga 1 a la espera del partidazo entre ADT vs. Sporting Cristal en la ciudad de Tarma.

ADT vs. Sporting Cristal por el Torneo Clausura 2026.
© Copa Caliente de la Liga.ADT vs. Sporting Cristal por el Torneo Clausura 2026.

Se sigue disputando la fecha 16 del Torneo Clausura 2026 y el día de hoy tenemos uno de los encuentros más resonantes del fin de semana. Así es, ADT recibe a Sporting Cristal en el Estadio Unión Tarma en un trámite de pronóstico reservado por la relevancia de lo que se juegan ambos equipos. A continuación, vamos a ir viendo cómo se muevan las tablas de posiciones del campeonato.

La tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026

+ Seguinos en

La tabla de posiciones del Acumulado 2026

Resultados de la fecha 16 del Torneo Clausura 2026

Viernes 6 de noviembre

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Si Sport Huancayo gana el Torneo Clausura 2026, Universitario puede verse beneficiado

  • Atlético Grau 3-0 Cusco FC

Sábado 7 de noviembre

  • ADT vs. Sporting Cristal | 13:00 | Estadio Unión de Tarma
  • FC Cajamarca vs. Alianza Atlético | 15:30 | Estadio Héroes de San Ramón
  • FBC Melgar vs. Juan Pablo II | 18:00 | Estadio Monumental de la UNSA
  • Cienciano vs. Sport Huancayo | 20:30 | Estadio Inca Garcilaso de la Vega

Domingo 8 de noviembre

  • Los Chankas vs. Alianza Lima | 13:00 | Estadio Los Chankas
  • Sport Boys vs. UTC | 15:30 | Estadio Miguel Grau
  • Deportivo Garcilaso vs. Comerciantes Unidos | 18:00 | Estadio Inca Garcilaso de la Vega
  • Universitario de Deportes vs. CD Moquegua | 20:30 | Estadio Monumental

DATOS CLAVES

  • ADT y Sporting Cristal juegan hoy 7 de noviembre a las 13:00.
  • Atlético Grau derrotó 3-0 a Cusco FC el viernes 6 de noviembre.
  • Universitario de Deportes enfrentará a CD Moquegua este domingo 8 de noviembre.
Renato Pérez
Renato Pérez
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