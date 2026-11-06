De manera muy sorpresiva, Paco Bazán salió en defensa de la actitud de Horacio Melgarejo en Matute y recordó un episodio muy similar del año 2023 en el Estadio Monumental. Conoce exactamente lo que dijo el exguardameta de Universitario.

Siguen los análisis sobre el último comportamiento de Horacio Melgarejo en las inmediaciones del Estadio Alejandro Villanueva. A la espera de un informe oficial por parte de la Comisión Disciplinaria de la Liga 1, recientemente se dio una especie de defensa a dicha situación cuando popularmente viene siendo duramente cuestionado al no ser la primera vez que se porta mal.

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De manera singular y sorpresiva a la vez, en esta oportunidad fue Paco Bazán quien analizó la actitud del entrenador de Cienciano en Matute e hizo énfasis en que una situación muy parecida ocurrió durante la temporada 2023 en el Estadio Monumental cuando Universitario de Deportes recibió a Alianza Lima. Recordó el gesto de Carlos Zambrano, quien luego no sería sancionado ni nada.

“El tipo hace la ‘U’ y se lo comen todos porque es un irrespetuoso. ¿Cómo le va a faltar el respeto al hincha de Alianza en su casa? ¿Y Zambrano? Cuando sale del Monumental y hace la ‘U’ invertida, ahí, porque claro, Zambrano es el ‘León’ y es bravo, es pendejo, es folclore. A las gallinas les hiciste la ‘U’ invertida. No jodan, pues”; comentó Paco Bazán durante el programa digital ‘Modo Fútbol‘,

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Y es que aquel gesto de Carlos Zambrano en el Estadio Monumental trajo consigo distintas críticas que hasta el día de hoy se recuerdan. Luego de ser expulsado del partido por una dura falta en contra de Piero Quispe, el defensor se retiró de la cancha entre risas y haciendo señas con las manos, lo cual de manera increíble no tuvo ningún castigo por parte de la Liga 1.

¿Horacio Melgarejo seguirá al mando de Cienciano tras polémica en Matute?

Si bien el último comportamiento de Horacio Melgarejo en contra de Alianza Lima generó distintos cuestionamientos durante los últimos días, a la vez se pudo conocer que dicho escenario podría acelerar su salida de Cienciano. Con una renovación que finalmente no se dio, todo parece indicar que desde la directiva imperial tienen contemplado empezar a visualizar otras opciones de estratega.

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“Nadie de Cienciano hasta el momento le ha dicho que no continúa. Alguien puso en redes hace unas semanas que había renovado y es falso, nunca renovó. Cienciano va a esperar que termine el torneo y le va a decir hasta acá nomás. Gente de Cienciano llamó a dos técnicos a preguntar si tenían disponibilidad para iniciar un proyecto nuevo. Yo creo que Cienciano piensa en el futuro sin Horacio Melgarejo y él asume que su futuro está lejos del club“; reveló Gustavo Peralta.

🎙️ @Gustavo_p4 cuenta la situación contractual de Horacio Melgarejo y asegura que Cienciano ha llamado ayer en la noche a dos técnicos para preguntar si están libres el otro año para iniciar un nuevo proyecto



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DATOS CLAVES

Paco Bazán justificó a Horacio Melgarejo recordando el gesto de Carlos Zambrano .

justificó a recordando el gesto de . Carlos Zambrano realizó la ‘U’ invertida en el Estadio Monumental durante 2023 sin sanción.

realizó la ‘U’ invertida en el durante sin sanción. Cienciano no renovó a Horacio Melgarejo y contactó a dos técnicos, según Gustavo Peralta.