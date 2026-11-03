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Liga 1

Días y horarios de la última fecha del Torneo Clausura 2026: ¿Cuándo juegan Universitario, Alianza Lima y Sporting Cristal?

La Liga 1 dio a conocer la programación de la fecha 17 del Torneo Clausura 2026. Se define el título y el descenso.

El partido entre Universitario y Sport Huancayo es crucial en la última fecha.
© LFPPEl partido entre Universitario y Sport Huancayo es crucial en la última fecha.

La Liga 1 Te Apuesto dio a conocer de manera oficial la programación con días y horarios para la última fecha del Torneo Clausura 2026. El título del certamen será lo último que se defina en esta jornada, junto con la definición por el segundo descenso.

Los tres grandes de Lima, que están en la lucha por el título del Torneo Clausura 2026, Universitario, Alianza Lima y Sporting Cristal, jugarán la última fecha el domingo 22 de noviembre, aunque no se definieron los horarios de sus respectivos partidos.

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Todos los ojos estarían puestos en el IPD Huancayo donde Universitario visita a Sport Huancayo, dos equipos que luchan palmo a palmo por el Clausura. Sporting Cristal tendrá un duro partido de local ante Cienciano en el Alberto Gallardo. En tanto, Alianza Lima jugará ante FC Cajamarca, que está en la pelea por no descender.

Sporting Cristal sigue en la pelea por el Torneo Clausura 2026 (LFPP).

Sporting Cristal sigue en la pelea por el Torneo Clausura 2026 (LFPP).

Llamativamente, los cajamarquinos jugarán con los resultados ya conocidos de sus competidores en la lucha por no descender, ya que CD Moquegua y ADT jugarán el lunes 16 de noviembre por la tarde (y a la misma hora).

FC Cajamarca está en zona de descenso (LFPP).

FC Cajamarca está en zona de descenso (LFPP).

En tanto, el resto de la fecha 17 se jugará en distintos días durante casi diez días. Es que todo comenzará el viernes 13 de noviembre y terminará el 22 con la definición por el título del Clausura.

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Tabla de posiciones del Torneo Clausura y Acumulado 2026 mientras se juega Alianza Lima vs. Cienciano

Días y horarios de la fecha 17 del Torneo Clausura Liga 1 Perú 2026

VIERNES 13 DE NOVIEMBRE

  • UTC vs. Los Chankas | 13:00 horas | Estadio Héroes de San Ramón

DOMINGO 15 DE NOVIEMBRE

  • Comerciantes Unidos vs. Sport Boys | 13:00 horas | Estadio Municipal Juan Maldonado Gamarra
  • Juan Pablo II College vs. Deportivo Garcilaso | 15:15 horas | Complejo Deportivo Juan Pablo II

LUNES 16 DE NOVIEMBRE

  • CD Moquegua vs. Atlético Grau | Estadio 25 de Noviembre | 15:00 horas
  • Cusco FC vs. ADT | Estadio Inca Garcilaso de la Vega | 15:00 horas

MIÉRCOLES 18 DE NOVIEMBRE

  • Alianza Atlético vs. FBC Melgar | Estadio Campeones del 36 | 15:00 horas

DOMINGO 22 DE NOVIEMBRE

  • Sporting Cristal vs. Cienciano | Estadio Alberto Gallardo | Horario a confirmar
  • Sport Huancayo vs. Universitario | IPD Huancayo | Horario a confirmar
  • Alianza Lima vs. FC Cajamarca | Estadio Alejandro Villanueva | Horario a confirmar
La programación oficial para la última fecha del Torneo Clausura 2026 (Liga 1).

La programación oficial para la última fecha del Torneo Clausura 2026 (Liga 1).

DATOS CLAVE

  • 22 de noviembre: Universitario, Alianza Lima y Sporting Cristal definen el Torneo Clausura.
  • Fecha 17: los partidos de la jornada final se jugarán del 13 al 22 de noviembre.
  • Lucha por descenso: CD Moquegua y ADT jugarán lunes 16; FC Cajamarca el 22 de noviembre.
Hugo Avalos
Hugo Avalos
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