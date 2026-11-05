La postura de Alianza Lima tras oficializarse la sanción a Pablo Guede

Pablo Guede fue sancionado por la Comisión Disciplinaria de la Liga 1 y desde la interna de Alianza Lima tomaron una drástica decisión ¿Habrá apelación al respecto o no?

Si bien era un secreto a voces durante las últimas horas, se acaba de confirmar que Pablo Guede fue sancionado con dos fechas sin dirigir y la cantidad económica de ocho Unidades Impositivas Tributarias (UIT), monto que ascendería a los 44 mil soles peruanos. A raíz de dicha confirmación es que desde la interna de Alianza Lima tomaron una drástica postura del caso.

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“IMPONER al señor PABLO ADRIÁN GUEDE una SUSPENSIÓN POR DOS (2) PARTIDOS por la infracción al artículo 15, acápite 15.1 y acápite 15.2, literales a) y d), del Reglamento Único Disciplinario de la Federación Peruana de Fútbol” e “IMPONER al señor PABLO ADRIÁN GUEDE una MULTA DE 8 UIT (OCHO CON 00/100 Unidades Impositivas Tributarias) por la infracción al artículo 15, acápite 15.1 y acápite 15.2, literales a) y d), del Reglamento Único Disciplinario de la Federación Peruana de Fútbol”; expresa el informe de la Comisión Disciplinaria.

Fuente: Gerson Cuba.

La decisión final de Alianza Lima por la situación de Pablo Guede

Además del factor deportivo en donde Pablo Guede no podrá dirigir en los últimos duelos de Alianza Lima del Torneo Clausura 2026 que serán ante Los Chankas en Andahuaylas y FC Cajamarca en Matute, resulta que desde la directiva tomaron la decisión de apelar el castigo económico ya que por reglamento no reduciría la sanción de los duelos en cuestión por la cantidad.

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“Pablo Guede no estará presente en estas dos últimas fechas del Torneo Clausura con Alianza Lima. El cuadro íntimo, una vez notificado sobre la sanción y la multa económica, buscará apelar esta última, que asciende a 8 UIT“; reveló el periodista deportivo Gerson Cuba a través de ‘X’ y con lo cual todo parece indicar que el caso mencionado quedaría terminado entre todas las partes implicadas.

Pablo Guede no estará presente en estas dos últimas fechas del Torneo Clausura con Alianza Lima. El cuadro íntimo, una vez notificado sobre la sanción y la multa económica, buscará apelar esta última, que asciende a 8 UIT. pic.twitter.com/rlkRL6s1Dz — 𝐆𝐄𝐑𝐒𝐎𝐍 𝐂𝐔𝐁𝐀 🎙⚽️ (@gersoncuba2603) November 5, 2026

¿Alianza Lima se alista para las finales de la Liga 1?

Además de la más reciente sanción a Pablo Guede impuesta desde la Comisión Disciplinaria de la Liga 1, en el plano netamente futbolístico no podemos perder de vista que Alianza Lima se alista para sumar los seis puntos en los últimos dos encuentros del Torneo Clausura 2026 y así tentar la posibilidad de no disputar ninguna final nacional, tal y como el mismo entrenador siempre lo asegura.

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Así es. Pablo Guede tiene toda la confianza de que su equipo no jugará una definición ante ningún rival ya que la esperanza es plena en la interna de Matute. Veremos cómo se dan las últimas jornadas del campeonato, sobre todo cuando en el caso de que no se cumplan las expectativas de Alianza Lima llegarán totalmente descansados y con su entrenador habilitado para las finales.

Fuente: Liga1 Te Apuesto.

DATOS CLAVES

Pablo Guede fue suspendido dos fechas y multado con 44 mil soles .

fue suspendido y multado con . Alianza Lima decidió apelar la sanción económica de 8 UIT impuesta al DT.

decidió apelar la sanción económica de impuesta al DT. Pablo Guede no podrá dirigir los duelos ante Los Chankas y FC Cajamarca.