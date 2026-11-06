Everton vs. Coventry: horario y dónde ver en vivo y online en Perú, por la jornada 10 de la Premier League

Everton y Coventry se enfrentan este viernes 6 de noviembre, en el Hill Dickinson Stadium, por la jornada 10 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Everton recibe a Coventry este viernes 6 de noviembre desde las 15:00 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la Premier League, se disputará en el Hill Dickinson Stadium. Hay partidos que sirven para confirmar una tendencia, y este es uno de esos para el Everton: viene de ganar en Newcastle y quiere meterse de lleno en la pelea por los puestos de arriba.

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Para el Coventry, que pelea por despegarse de la zona baja, un resultado positivo en Liverpool sería un golpe de autoridad. Para el local, la chance de encadenar triunfos y asentarse en la mitad alta de la tabla.

La actualidad de ambos equipos

El Everton llega con la confianza arriba después de sacar un resultado clave de visitante ante Newcastle. Antes había perdido con Arsenal y con Chelsea, así que el triunfo le vino bien para cortar la mala racha justo antes de jugar de local. Está séptimo con 13 puntos en 9 partidos, en una posición que lo deja cerca de los puestos europeos si sostiene el nivel.

El Coventry llega golpeado en la confianza pero con un antecedente reciente que puede servirle de impulso: goleó 3-1 a Sunderland en su último partido de local. Antes había caído con Fulham y con Tottenham, lo que explica por qué está 16° con 9 unidades. Necesita sumar lejos de su cancha para no quedar enganchado en la pelea por el descenso.

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El historial entre Everton y Coventry

El historial entre ambos tiene 70 antecedentes y una ligera ventaja para el Everton, que ganó 28 veces por 22 del Coventry, con 20 empates en el medio. En goles también manda el local de este viernes, 103 contra 87.

En los enfrentamientos más recientes el Coventry se quedó con el último cruce, 3-0 en 2024, y antes había un empate 2-2 de 2009. El resto de la historia reciente se reparte entre ambos, sin que ninguno logre sacar una diferencia clara en los últimos encuentros.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 30/07/2024 Coventry vs. Everton 3-0 Club Friendlies 02/08/2009 Coventry vs. Everton 2-2 Club Friendlies 20/01/2001 Coventry vs. Everton 1-3 Premier League 26/12/2000 Everton vs. Coventry 1-2 Premier League 15/03/2000 Coventry vs. Everton 1-0 Premier League 02/10/1999 Everton vs. Coventry 1-1 Premier League 11/04/1999 Everton vs. Coventry 2-0 Premier League 15/11/1998 Coventry vs. Everton 3-0 Premier League 10/05/1998 Everton vs. Coventry 1-1 Premier League 25/10/1997 Coventry vs. Everton 0-0 Premier League

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Horario del partido

Perú: 15:00 hs

Por dónde ver el partido

Perú: Disney+ Premium

Disney+ Premium Sudamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium México: TNT Sports, Max

TNT Sports, Max Estados Unidos: Fubo, USA Network, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW, SiriusXM FC

Fubo, USA Network, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW, SiriusXM FC Centroamérica: Max

Max España: DAZN, DAZN1 Spain, Movistar+

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Leeds vs. Tottenham — sábado 7 de noviembre, 07:30 hs

Fulham vs. Newcastle — sábado 7 de noviembre, 10:00 hs

Arsenal vs. Hull — sábado 7 de noviembre, 10:00 hs

Nottingham Forest vs. Man City — sábado 7 de noviembre, 12:30 hs

Sunderland vs. Chelsea — domingo 8 de noviembre, 09:00 hs

Ipswich Town vs. Bournemouth — domingo 8 de noviembre, 09:00 hs

Crystal Palace vs. Liverpool — domingo 8 de noviembre, 09:00 hs

Brighton vs. Brentford — domingo 8 de noviembre, 09:00 hs

Manchester United vs. Aston Villa — domingo 8 de noviembre, 11:30 hs

En síntesis