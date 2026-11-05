Así es la lista de Mano Menezes para el partido de la Selección Peruana vs. Bolivia por la Fecha FIFA

La Selección Peruana tendrá su partido amistoso, por la Fecha FIFA contra Bolivia. Acá tienes la lista oficial de convocados de Mano Menezes.

La expectativa llegó a su fin en las instalaciones de la Videna. El director técnico de la Selección Peruana, el brasileño Mano Menezes, presentó formalmente la lista oficial de convocados para afrontar el próximo desafío internacional del combinado patrio.

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La lista oficial de convocados de la Selección Peruana

Porteros:

Pedro Gallese

Matías Córdova

Diego Romero

Defensas:

Alfonso Barcos

Erick Noriega

Fabio Gruber

Marco Huamán

Marcos López

Matías Lazo

Matías Zegarra

Volantes:

Andy Polo

Erinson Ramírez

Francesco Andrealli

Jesús Pretell

Oslimg Mora

Rodrigo Vilca

Jairo Vélez

Wilder Cartagena

Yoshimar Yotun

Delanteros:

Adrián Ugarriza

Bassco Soyer

Jhonny Vidales

Luis Ibérico

Maxloren Castro

Piero Magallanes

Gianluca Lapadula

Mano Menezes presenta su lista de convocados para el partido ante Bolivia. (Foto: X).

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El contexto de la Fecha FIFA y el rival de turno

Este llamado responde a una nueva ventana internacional correspondiente a la jornada doble de la Fecha FIFA. Sin embargo, para esta oportunidad, el comando técnico liderado por el estratega brasileño estructuró la planificación para disputar un único compromiso de preparación.

El rival confirmado para medir las fuerzas de la Blanquirroja es la Selección de Bolivia. El encuentro está programado para este viernes 13 de noviembre del 2026 a las 8:00 p.m. (hora peruana).

El compromiso se llevará a cabo en el Estadio Alejandro Villanueva (Matute), ubicado en el distrito de La Victoria. Las incidencias del juego se podrán seguir en vivo por la señal de Bicolor+ Premium en televisión de paga y streaming, así como por América Televisión y ATV en señal abierta.

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El sello de Menezes: recambio generacional y legionarios

En el análisis deportivo, la nómina confeccionada por Mano Menezes busca mantener un equilibrio entre futbolistas de amplio recorrido y nuevos elementos proyectados al recambio generacional.

Entre los nombres de jerarquía destaca el guardameta Pedro Gallese, quien encabeza la lista de citados desde el extranjero. Asimismo, la gran novedad radica en la presencia de jóvenes legionarios como Francesco Andrealli (Como 1907 de Italia), sumado a las principales figuras del torneo local.

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Historial reciente y venta de entradas

El duelo ante la ‘Verde’ representa una oportunidad idónea para afianzar la idea táctica de Menezes ante un rival conocido de la región. En los últimos enfrentamientos en suelo peruano, la Blanquirroja ha mantenido una racha favorable ante los altiplánicos, buscando extender el dominio en esta nueva etapa.

Respecto a la venta de boletos, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) confirmó que las entradas están disponibles en boletería digital. Los precios oscilan entre los 50 soles para las tribunas Sur y Norte hasta los 190 soles en Occidente Central.

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Cronograma de entrenamientos en la Videna

Tras oficializarse la nómina de futbolistas, la logística del equipo nacional arranca de inmediato con miras al duelo ante el cuadro altiplánico. El grupo de seleccionados iniciará los trabajos en la Videna este lunes 9 de noviembre en horario matutino.

Las sesiones de entrenamiento se mantendrán de forma ininterrumpida en el complejo deportivo de San Luis hasta el día del partido. Finalmente, la concentración concluirá el sábado 14 de noviembre, fecha en la que los jugadores quedarán liberados para reincorporarse a sus respectivos clubes.

Pronto será el Selección Peruana vs. Bolivia por la Fecha FIFA. (Foto: X).

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