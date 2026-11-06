La respuesta de Hernán Barcos luego de confirmarse la sanción a Pablo Guede

Hernán Barcos fue consultado sobre la sanción impuesta a Pablo Guede y tuvo una respuesta muy escueta. Sin entrar en más detalles, se entiende que la trifulca ya terminó.

El día de ayer se oficializó la sanción a Pablo Guede luego de los incidentes con Hernán Barcos en el Estadio Alberto Gallardo. Una semana después de lo ocurrido, el informe de la Comisión Disciplinaria de la Liga 1 se hizo público a nivel nacional y el entrenador de Alianza Lima no dirigirá más en el Torneo Clausura 2026. En base a ello es que se dieron algunas respuestas.

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¡CONFIRMADO! La Comisión Disciplinaria de la Liga 1 sancionó a Pablo Guede, técnico de Alianza Lima, con 2 fechas de suspensión y una multa de 8 UIT. El DT argentino no podrá dirigir los dos últimos partidos del torneo. En su reemplazo estará su asistente técnico, Brayan Angulo. pic.twitter.com/zeiN0h94gc — José Varela (@theatharis) November 5, 2026

En esta ocasión fue Hernán Barcos, delantero de Sporting Cristal, quien habló del tema y respondió ante las consultas de los medios deportivos locales. En la previa del viaje de la delegación celeste rumbo a la ciudad de Tarma para enfrentar a ADT, el protagonista no quiso entrar en muchos detalles que digamos y se mostró muy escueto. Prácticamente, no dijo nada del tema ni de la sanción.

“Vamos a hablar de Tarma, nada más“; fue la contundente respuesta de Hernán Barcos en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez ante la interrogante de los periodistas. Con una sonrisa de por medio y en una clara evidencia de dejar atrás el incidente con Pablo Guede, los gestos del goleador de Sporting Cristal demuestran que solo está enfocado en el factor futbolístico.

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“Dependemos de nosotros, tenemos buena diferencia de goles. Sabemos que nos jugamos LA VIDA. Solo voy hablar de Tarma -al ser consultado por sanción a Guede-“



📺 Declaraciones completas en nuestro canal de YouTube: https://t.co/b57d3SIEVt pic.twitter.com/3yEDLCBwUN — Jax Latin Media (@JaxLatinMedia) November 6, 2026

La mirada de Hernán Barcos sobre el partido clave ante ADT en Tarma

En cuanto al aspecto netamente deportivo y lo que significa para Sporting Cristal el encuentro que disputarán ante ADT en la ciudad de Tarma, la palabra de Hernán Barcos fue clave para entender cuáles son las sensaciones en la interna del grupo cuando lo único que les sirve es ganar y así seguir firmes en el objetivo de llevarse el Torneo Clausura 2026 para luego pensar en las definiciones.

“Estamos preparados, sabemos jugar en altura. Nos puede ir bien o mal, pero estamos preparados y sabemos que nos jugamos la vida. Nos ha costado jugar en altura, pero hoy estamos peleando el campeonato y no tenemos margen de error, así que esperamos traernos los tres puntos”; comentó Hernán Barcos en la misma charla con los medios locales sobre el enfoque total de Sporting Cristal.

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Asimismo, el ‘Pirata‘ rescató un plus rimense. “Hay una competencia linda. Tres equipos con los mismos puntos, pero nosotros hoy dependemos de nosotros. Tenemos una buena diferencia de goles, que también es importante, y seis puntos en juego que buscaremos. Tenemos confianza en el equipo. Estamos trabajando bien y llegamos de la mejor manera para buscar los tres puntos”.

Fuente: Liga1 Te Apuesto.

DATOS CLAVES

Pablo Guede fue sancionado y no dirigirá más en el Torneo Clausura 2026.

fue sancionado y no dirigirá más en el Torneo Clausura 2026. Hernán Barcos evitó declarar sobre la sanción en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

evitó declarar sobre la sanción en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Sporting Cristal enfrentará a ADT en Tarma para asegurar el Torneo Clausura 2026.