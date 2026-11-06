Si Sport Huancayo gana el Torneo Clausura 2026, Universitario puede verse beneficiado

Sport Huancayo todavía no ingresa a los ocho primeros de la Tabla Acumulada. Esto ayudaría a Universitario a jugar la final por el título nacional.

La lucha por el Torneo Clausura Liga 1 Perú 2026 tendrá una definición apasionante. Se juegan las dos últimas fechas y cualquier cosa puede pasar. Universitario está en la pelea por el título, lo mismo que Sport Huancayo. Ambos se enfrentarán en la última jornada en el IPD Huancayo. Pero, la particularidad es que, debido a los múltiples escenarios, existe la posibilidad de que la ‘U’ pueda jugar por el título nacional en caso de una consagración para el ‘Rojo Matador’.

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Actualmente, hay un triple empate en puntos entre Universitario, Sport Huancayo y Sporting Cristal. Pero, este último tiene mejor diferencia de gol por lo que, hoy por hoy, se estaría consagrando en el Torneo Clausura 2026. No obstante, no tiene un fixture sencillo y esto podría llevar a que la definición sea un mano a mano entre los otros dos equipos.

En este sentido, la ‘U’ y el ‘Rojo Matador’ se deben enfrentar en la última fecha en Huancayo. Y puede darse una particularidad dependiendo de otros resultados, que puedan afectar a la Tabla Acumulada. Si el equipo de Richard Pellejero gana el actual certamen, puede pasar que no juegue los Playoffs por el título nacional.

Una de las reglas para la disputa de los Playoffs establece que el campeón del Apertura o el Clausura debe terminar, al menos, en octavo lugar en la Acumulada para ser parte de la lucha por el título nacional. Actualmente, Sport Huancayo está fuera del Top 8 (se ubica en el noveno lugar).

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Ahora bien, de acuerdo a los resultados, Huancayo puede ganar el título del Clausura y no ser parte de los Playoffs. ¿Qué pasa en tal caso? Universitario podría verse favorecido. Es que si termina en el segundo lugar de la Acumulada, accederá automáticamente a la final ante Alianza Lima, tal como indica el Reglamento de Liga 1.

¿Qué tiene que pasar para que Sport Huancayo gane el Torneo Clausura 2026 y no quede dentro de los ocho primeros de la Acumulada?

Existen varias posibilidades de resultados que permitirían el título del Torneo Clausura 2026 para Sport Huancayo, pero sin quedar dentro de los ocho primeros de la tabla de posiciones de la Acumulada 2026.

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A grandes rasgos, en primer lugar, Sport Huancayo debe ganar sus próximos dos partidos, incluso ante el propio Universitario. Además, Sporting Cristal debería perder en la última fecha ante Cienciano. ¿Por qué? Es que el ‘Papá’ es un rival directo del ‘Rojo Matador’ en la lucha por el Top 8.

Precisamente, para que Huancayo quede por fuera de los ocho primeros, deben ganar los equipos que estén por encima suyo. Así, Cristal debería ganarle a ADT, pero perder ante Cienciano. Luego, Alianza Atlético debe ganar también sus dos últimos partidos, ya que si pierde puntos, los de Pellejero pueden superarlo. Y, por su parte, Cusco FC debe ganar en la última fecha.

Las chances están, más allá de que deben darse muchos resultados. El panorama puede quedar más claro una vez que termine la fecha 16 de este fin de semana. Pero, en el equipo de Fabián Bustos, saben que están bien perfilados para disputar los Playoffs, sea semifinal o final.

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Tabla de posiciones del Torneo Clausura Liga 1 Perú 2026

Tabla de posiciones de la Acumulada Liga 1 Perú 2026

DATOS CLAVE

Triple empate en puntos entre Universitario, Sport Huancayo y Sporting Cristal en el Clausura.

entre Universitario, Sport Huancayo y Sporting Cristal en el Clausura. Sport Huancayo no jugaría los Playoffs si campeona quedando noveno en la Acumulada.

no jugaría los Playoffs si campeona quedando noveno en la Acumulada. Universitario clasificaría a la final contra Alianza Lima siendo segundo de la Acumulada.