Dónde ver EN VIVO Newcastle vs. Everton por la jornada 9 de la Premier League: TV y streaming online

Newcastle recibe a Everton este lunes 2 de noviembre desde las 15:00 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 9 de la Premier League, se disputará en el St. James Park. Newcastle llega como favorito en el papel, pero el resultado reciente entre ambos no acompaña del todo esa etiqueta. El punto está parejo en la tabla y ninguno de los dos viene mostrando un andar sólido.
Son dos equipos que necesitan empezar a sumar de manera sostenida antes de que la zona media de la tabla se les complique. Para el que gane, hay margen para meterse en una racha positiva de local o de visitante que hace rato no consigue.
La actualidad de ambos equipos
El Newcastle viene de un triunfo 2-0 como visitante ante Crystal Palace que le cortó una mala racha, aunque antes de eso había perdido con Aston Villa de local y había sufrido una goleada ante Coventry. Con 11 puntos en ocho fechas y el puesto 12, el equipo necesita confirmar que el repunte ante Palace no fue algo aislado.
El Everton, por su parte, llega golpeado tras tres partidos sin ganar: cayó con Arsenal, perdió en casa frente a Chelsea y antes había empatado con Hull. Con 10 unidades y la posición 14, el equipo necesita un resultado que corte esa seguidilla y le devuelva algo de confianza afuera de Goodison Park.
El historial entre Newcastle y Everton
El historial entre ambos está muy parejo, con ligera ventaja para el Everton: de 175 enfrentamientos, ganó 72 por 67 del Newcastle y hubo 36 empates, con una diferencia de goles mínima a favor de los Toffees. En el cruce más reciente, disputado hace apenas unos días, el Everton se impuso 3-1 en su cancha, y en el historial corto también hubo una goleada 4-1 a favor del Newcastle y otra paliza de 4-1 en sentido contrario en partidos anteriores.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|29/10/2026
|Everton vs. Newcastle
|3-1
|League Cup
|12/08/2026
|Newcastle vs. Everton
|1-3
|Club Friendlies
|28/02/2026
|Newcastle vs. Everton
|2-3
|Premier League
|29/11/2025
|Everton vs. Newcastle
|1-4
|Premier League
|25/05/2025
|Newcastle vs. Everton
|0-1
|Premier League
|05/10/2024
|Everton vs. Newcastle
|0-0
|Premier League
|02/04/2024
|Newcastle vs. Everton
|1-1
|Premier League
|07/12/2023
|Everton vs. Newcastle
|3-0
|Premier League
|27/04/2023
|Everton vs. Newcastle
|1-4
|Premier League
|19/10/2022
|Newcastle vs. Everton
|1-0
|Premier League
Horario del partido
- Perú: 15:00 hs
Por dónde ver el partido
- Perú: ESPN3, Disney+ Premium
- Argentina: ESPN3, Disney+ Premium
- Chile: ESPN, Disney+ Premium
- Ecuador: ESPN3, Disney+ Premium
- Colombia: ESPN3, Disney+ Premium
- Venezuela: ESPN3, Disney+ Premium, inter
- México: Max
- Estados Unidos: Fubo, USA Network, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW
- Centroamérica: Max
- España: DAZN, DAZN1 Spain, Movistar+
Tabla de posiciones
En síntesis
- Newcastle y Everton se enfrentan este lunes 2 de noviembre por la jornada 9 de la Premier League.
- El partido se transmitirá por ESPN3 y Disney+ Premium.
- Newcastle suma 11 puntos en el torneo.
- Everton suma 10 puntos en el torneo.