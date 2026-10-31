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Man City vs. Brighton: horario y dónde ver en vivo y online en Perú, por la jornada 9 de la Premier League

Man City y Brighton se enfrentan este sábado 31 de octubre, en el Etihad Stadium, por la jornada 9 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Man City vs. Albion, Premier League
Man City vs. Albion, Premier League

Man City recibe a Brighton este sábado 31 de octubre desde las 10:00 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 9 de la Premier League, se disputará en el Etihad Stadium.

Man City llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Brighton tratará de dar el golpe.

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La actualidad de ambos equipos

Man City perdió 1-2 como visitante ante Aston Villa en la fecha anterior. Man City lidera la tabla con 21 puntos. Antes ganó 3-2 como local ante Ipswich Town.

En su último compromiso, Brighton perdió 0-2 como visitante ante Liverpool. El conjunto marcha 3° con 16 puntos. Antes ganó 5-0 como local ante Crystal Palace.

El historial entre Man City y Brighton

Man City y Brighton se enfrentaron 29 veces en los últimos años: 18 triunfos de Man City, 6 de Brighton y 7 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
28/10/2026Man City vs. Brighton2-2League Cup
07/01/2026Man City vs. Brighton1-1Premier League
31/08/2025Brighton vs. Man City2-1Premier League
15/03/2025Man City vs. Brighton2-2Premier League
09/11/2024Brighton vs. Man City2-1Premier League
25/04/2024Brighton vs. Man City0-4Premier League
21/10/2023Man City vs. Brighton2-1Premier League
24/05/2023Brighton vs. Man City1-1Premier League
22/10/2022Man City vs. Brighton3-1Premier League
20/04/2022Man City vs. Brighton3-0Premier League

Horario del partido

  • Perú: 10:00 hs

Por dónde ver el partido

  • Perú: Disney+ Premium
  • Sudamérica: Disney+ Premium
  • México: FOX, FOX One
  • Estados Unidos: Fubo, Peacock, NBCSN
  • España: DAZN, DAZN1 Spain, Movistar+

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Hull vs. Ipswich Town — sábado 31 de octubre, 10:00 hs
  • Coventry vs. Sunderland — sábado 31 de octubre, 10:00 hs
  • Brentford vs. Nottingham Forest — sábado 31 de octubre, 10:00 hs
  • Bournemouth vs. Leeds — sábado 31 de octubre, 10:00 hs
  • Tottenham vs. Crystal Palace — sábado 31 de octubre, 12:30 hs
  • Aston Villa vs. Fulham — sábado 31 de octubre, 15:00 hs
  • Liverpool vs. Arsenal — domingo 1 de noviembre, 11:30 hs
  • Newcastle vs. Everton — lunes 2 de noviembre, 15:00 hs

En síntesis

  • Man City y Brighton se enfrentan este sábado 31 de octubre por la jornada 9 de la Premier League.
  • El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
  • Man City suma 21 puntos en el torneo.
  • Brighton suma 16 puntos en el torneo.
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