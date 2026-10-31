Man City vs. Brighton: horario y dónde ver en vivo y online en Perú, por la jornada 9 de la Premier League

Man City y Brighton se enfrentan este sábado 31 de octubre, en el Etihad Stadium, por la jornada 9 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Man City recibe a Brighton este sábado 31 de octubre desde las 10:00 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 9 de la Premier League, se disputará en el Etihad Stadium.

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Man City llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Brighton tratará de dar el golpe.

La actualidad de ambos equipos

Man City perdió 1-2 como visitante ante Aston Villa en la fecha anterior. Man City lidera la tabla con 21 puntos. Antes ganó 3-2 como local ante Ipswich Town.

En su último compromiso, Brighton perdió 0-2 como visitante ante Liverpool. El conjunto marcha 3° con 16 puntos. Antes ganó 5-0 como local ante Crystal Palace.

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El historial entre Man City y Brighton

Man City y Brighton se enfrentaron 29 veces en los últimos años: 18 triunfos de Man City, 6 de Brighton y 7 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 28/10/2026 Man City vs. Brighton 2-2 League Cup 07/01/2026 Man City vs. Brighton 1-1 Premier League 31/08/2025 Brighton vs. Man City 2-1 Premier League 15/03/2025 Man City vs. Brighton 2-2 Premier League 09/11/2024 Brighton vs. Man City 2-1 Premier League 25/04/2024 Brighton vs. Man City 0-4 Premier League 21/10/2023 Man City vs. Brighton 2-1 Premier League 24/05/2023 Brighton vs. Man City 1-1 Premier League 22/10/2022 Man City vs. Brighton 3-1 Premier League 20/04/2022 Man City vs. Brighton 3-0 Premier League

Horario del partido

Perú: 10:00 hs

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Por dónde ver el partido

Perú: Disney+ Premium

Disney+ Premium Sudamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium México: FOX, FOX One

FOX, FOX One Estados Unidos: Fubo, Peacock, NBCSN

Fubo, Peacock, NBCSN España: DAZN, DAZN1 Spain, Movistar+

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Hull vs. Ipswich Town — sábado 31 de octubre, 10:00 hs

Coventry vs. Sunderland — sábado 31 de octubre, 10:00 hs

Brentford vs. Nottingham Forest — sábado 31 de octubre, 10:00 hs

Bournemouth vs. Leeds — sábado 31 de octubre, 10:00 hs

Tottenham vs. Crystal Palace — sábado 31 de octubre, 12:30 hs

Aston Villa vs. Fulham — sábado 31 de octubre, 15:00 hs

Liverpool vs. Arsenal — domingo 1 de noviembre, 11:30 hs

Newcastle vs. Everton — lunes 2 de noviembre, 15:00 hs

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En síntesis