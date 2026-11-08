Dónde ver EN VIVO Brighton vs. Brentford por la jornada 10 de la Premier League: TV y streaming online

Brighton recibe a Brentford este domingo 8 de noviembre desde las 09:00 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la Premier League, se disputará en el American Express Community Stadium. Brighton se metió entre los tres primeros de la Premier League y tiene en sus manos la chance de ratificarlo ante un rival de la misma ciudad londinense que no le resulta nada cómodo históricamente.
Son apenas cinco puntos los que separan a ambos en la tabla, así que el que gane puede acomodarse bastante mejor en la pelea de arriba. Para Brentford, además, es una oportunidad de meterse en zona de Europa si el resultado lo acompaña.
La actualidad de ambos equipos
El Brighton llega entonado después de tumbar al Manchester City de visitante, un resultado que confirma el gran nivel que viene mostrando. Antes había caído con Liverpool, pero el triunfo contundente ante Crystal Palace en su casa mostró que el equipo tiene con qué lastimar a cualquiera. Tercero con 19 puntos en nueve fechas, se metió en la pelea grande de la Premier League y quiere seguir ahí.
Brentford también llega en levantada: venció 2-0 a Nottingham Forest en su última presentación y antes había rescatado un empate como visitante frente a Hull. La derrota con Liverpool quedó atrás. Séptimo con 14 unidades, el equipo viene de a poco acomodándose en la tabla y un triunfo en campo ajeno lo metería de lleno en la discusión por los puestos de arriba.
El historial entre Brighton y Brentford
El historial entre ambos está parejo pero con ligera ventaja para Brighton, que ganó 15 de los 37 cruces mientras que Brentford se quedó con 12, además de 10 empates. En goles también es cerrado: 44 contra 42 a favor del local de este domingo.
En los enfrentamientos más recientes Brighton se impuso en los últimos dos, incluyendo un 2-0 como visitante en febrero. Antes hubo un empate sin goles y una goleada de Brentford por 4-2, así que no hay un patrón claro de quién domina últimamente.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|21/02/2026
|Brentford vs. Brighton
|0-2
|Premier League
|22/11/2025
|Brighton vs. Brentford
|2-1
|Premier League
|19/04/2025
|Brentford vs. Brighton
|4-2
|Premier League
|27/12/2024
|Brighton vs. Brentford
|0-0
|Premier League
|03/04/2024
|Brentford vs. Brighton
|0-0
|Premier League
|06/12/2023
|Brighton vs. Brentford
|2-1
|Premier League
|26/07/2023
|Brentford vs. Brighton
|0-2
|Premier League Summer Series
|01/04/2023
|Brighton vs. Brentford
|3-3
|Premier League
|14/10/2022
|Brentford vs. Brighton
|2-0
|Premier League
|26/07/2022
|Brighton vs. Brentford
|0-1
|Club Friendlies
Horario del partido
- Perú: 09:00 hs
Por dónde ver el partido
- Perú: Disney+ Premium
- Sudamérica: Disney+ Premium
- México: Max
- Estados Unidos: Fubo, Peacock, NBCSN
- Centroamérica: Max
- España: DAZN
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Sunderland vs. Chelsea — domingo 8 de noviembre, 09:00 hs
- Ipswich Town vs. Bournemouth — domingo 8 de noviembre, 09:00 hs
- Crystal Palace vs. Liverpool — domingo 8 de noviembre, 09:00 hs
- Manchester United vs. Aston Villa — domingo 8 de noviembre, 11:30 hs
En síntesis
- Brighton y Brentford se enfrentan este domingo 8 de noviembre por la jornada 10 de la Premier League.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Brighton suma 19 puntos en el torneo.
- Brentford suma 14 puntos en el torneo.