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Dónde ver EN VIVO Brighton vs. Brentford por la jornada 10 de la Premier League: TV y streaming online

Brighton y Brentford se enfrentan este domingo 8 de noviembre, en el American Express Community Stadium, por la jornada 10 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Albion vs. Brentford, Premier League
Albion vs. Brentford, Premier League

Brighton recibe a Brentford este domingo 8 de noviembre desde las 09:00 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la Premier League, se disputará en el American Express Community Stadium. Brighton se metió entre los tres primeros de la Premier League y tiene en sus manos la chance de ratificarlo ante un rival de la misma ciudad londinense que no le resulta nada cómodo históricamente.

Son apenas cinco puntos los que separan a ambos en la tabla, así que el que gane puede acomodarse bastante mejor en la pelea de arriba. Para Brentford, además, es una oportunidad de meterse en zona de Europa si el resultado lo acompaña.

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La actualidad de ambos equipos

El Brighton llega entonado después de tumbar al Manchester City de visitante, un resultado que confirma el gran nivel que viene mostrando. Antes había caído con Liverpool, pero el triunfo contundente ante Crystal Palace en su casa mostró que el equipo tiene con qué lastimar a cualquiera. Tercero con 19 puntos en nueve fechas, se metió en la pelea grande de la Premier League y quiere seguir ahí.

Brentford también llega en levantada: venció 2-0 a Nottingham Forest en su última presentación y antes había rescatado un empate como visitante frente a Hull. La derrota con Liverpool quedó atrás. Séptimo con 14 unidades, el equipo viene de a poco acomodándose en la tabla y un triunfo en campo ajeno lo metería de lleno en la discusión por los puestos de arriba.

El historial entre Brighton y Brentford

El historial entre ambos está parejo pero con ligera ventaja para Brighton, que ganó 15 de los 37 cruces mientras que Brentford se quedó con 12, además de 10 empates. En goles también es cerrado: 44 contra 42 a favor del local de este domingo.

En los enfrentamientos más recientes Brighton se impuso en los últimos dos, incluyendo un 2-0 como visitante en febrero. Antes hubo un empate sin goles y una goleada de Brentford por 4-2, así que no hay un patrón claro de quién domina últimamente.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
21/02/2026Brentford vs. Brighton0-2Premier League
22/11/2025Brighton vs. Brentford2-1Premier League
19/04/2025Brentford vs. Brighton4-2Premier League
27/12/2024Brighton vs. Brentford0-0Premier League
03/04/2024Brentford vs. Brighton0-0Premier League
06/12/2023Brighton vs. Brentford2-1Premier League
26/07/2023Brentford vs. Brighton0-2Premier League Summer Series
01/04/2023Brighton vs. Brentford3-3Premier League
14/10/2022Brentford vs. Brighton2-0Premier League
26/07/2022Brighton vs. Brentford0-1Club Friendlies

Horario del partido

  • Perú: 09:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Sunderland vs. Chelsea — domingo 8 de noviembre, 09:00 hs
  • Ipswich Town vs. Bournemouth — domingo 8 de noviembre, 09:00 hs
  • Crystal Palace vs. Liverpool — domingo 8 de noviembre, 09:00 hs
  • Manchester United vs. Aston Villa — domingo 8 de noviembre, 11:30 hs

En síntesis

  • Brighton y Brentford se enfrentan este domingo 8 de noviembre por la jornada 10 de la Premier League.
  • El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
  • Brighton suma 19 puntos en el torneo.
  • Brentford suma 14 puntos en el torneo.
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