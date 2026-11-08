Crystal Palace vs. Liverpool en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 10 de la Premier League

Crystal Palace y Liverpool se enfrentan este domingo 8 de noviembre, en el Selhurst Park, por la jornada 10 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Crystal Palace recibe a Liverpool este domingo 8 de noviembre desde las 09:00 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la Premier League, se disputará en el Selhurst Park. El Crystal Palace está metido en zona de descenso y necesita puntos urgentes, pero enfrente tiene a un Liverpool que viene de caer ante Arsenal y no quiere encadenar otro tropiezo.

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Para los locales es prácticamente una final anticipada en noviembre, mientras que el Liverpool necesita reaccionar rápido para no perderle pisada a los puestos de arriba.

La actualidad de ambos equipos

El Crystal Palace llega golpeado: perdió sus últimos tres partidos, incluyendo una goleada 0-5 ante Brighton, y marcha 19° con apenas 7 puntos en nueve fechas. La diferencia con la zona segura ya empieza a pesar y cada partido en casa se vuelve una obligación.

El Liverpool, en cambio, tiene con qué responder aunque viene de perder 0-1 como local frente al Arsenal, un golpe que corta una racha de dos victorias seguidas ante Brighton y Brentford. Está sexto con 15 unidades, lejos todavía de los puestos de arriba, y una visita a Selhurst Park es la oportunidad perfecta para retomar el rumbo.

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El historial entre Crystal Palace y Liverpool

El historial entre ambos es ampliamente favorable al Liverpool, que ganó 34 de los 58 enfrentamientos frente a 14 del Crystal Palace, con 11 empates. La diferencia de gol también lo respalda: 121 contra 55.

En los cruces más recientes, sin embargo, el Palace mostró que puede incomodar. Le ganó 3-1 al Liverpool en Anfield en abril pasado y también se impuso 2-1 en Selhurst Park en septiembre de 2025, señal de que la localía le viene rindiendo en los últimos tiempos.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 25/04/2026 Liverpool vs. Crystal Palace 3-1 Premier League 29/10/2025 Liverpool vs. Crystal Palace 0-3 League Cup 27/09/2025 Crystal Palace vs. Liverpool 2-1 Premier League 10/08/2025 Crystal Palace vs. Liverpool 2-2 Community Shield 25/05/2025 Liverpool vs. Crystal Palace 1-1 Premier League 05/10/2024 Crystal Palace vs. Liverpool 0-1 Premier League 14/04/2024 Liverpool vs. Crystal Palace 0-1 Premier League 09/12/2023 Crystal Palace vs. Liverpool 1-2 Premier League 25/02/2023 Crystal Palace vs. Liverpool 0-0 Premier League 15/08/2022 Liverpool vs. Crystal Palace 1-1 Premier League

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Horario del partido

Perú: 09:00 hs

Por dónde ver el partido

Perú: Disney+ Premium

Disney+ Premium Sudamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium México: TNT Sports, Max

TNT Sports, Max Estados Unidos: Fubo, Peacock, NBCSN, SiriusXM FC

Fubo, Peacock, NBCSN, SiriusXM FC Centroamérica: Max

Max España: DAZN, DAZN3 Spain, Movistar+

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Sunderland vs. Chelsea — domingo 8 de noviembre, 09:00 hs

Ipswich Town vs. Bournemouth — domingo 8 de noviembre, 09:00 hs

Brighton vs. Brentford — domingo 8 de noviembre, 09:00 hs

Manchester United vs. Aston Villa — domingo 8 de noviembre, 11:30 hs

En síntesis