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Crystal Palace vs. Liverpool en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 10 de la Premier League

Crystal Palace y Liverpool se enfrentan este domingo 8 de noviembre, en el Selhurst Park, por la jornada 10 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Crystal Palace vs. Liverpool, Premier League
Crystal Palace vs. Liverpool, Premier League

Crystal Palace recibe a Liverpool este domingo 8 de noviembre desde las 09:00 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la Premier League, se disputará en el Selhurst Park. El Crystal Palace está metido en zona de descenso y necesita puntos urgentes, pero enfrente tiene a un Liverpool que viene de caer ante Arsenal y no quiere encadenar otro tropiezo.

Para los locales es prácticamente una final anticipada en noviembre, mientras que el Liverpool necesita reaccionar rápido para no perderle pisada a los puestos de arriba.

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La actualidad de ambos equipos

El Crystal Palace llega golpeado: perdió sus últimos tres partidos, incluyendo una goleada 0-5 ante Brighton, y marcha 19° con apenas 7 puntos en nueve fechas. La diferencia con la zona segura ya empieza a pesar y cada partido en casa se vuelve una obligación.

El Liverpool, en cambio, tiene con qué responder aunque viene de perder 0-1 como local frente al Arsenal, un golpe que corta una racha de dos victorias seguidas ante Brighton y Brentford. Está sexto con 15 unidades, lejos todavía de los puestos de arriba, y una visita a Selhurst Park es la oportunidad perfecta para retomar el rumbo.

El historial entre Crystal Palace y Liverpool

El historial entre ambos es ampliamente favorable al Liverpool, que ganó 34 de los 58 enfrentamientos frente a 14 del Crystal Palace, con 11 empates. La diferencia de gol también lo respalda: 121 contra 55.

En los cruces más recientes, sin embargo, el Palace mostró que puede incomodar. Le ganó 3-1 al Liverpool en Anfield en abril pasado y también se impuso 2-1 en Selhurst Park en septiembre de 2025, señal de que la localía le viene rindiendo en los últimos tiempos.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
25/04/2026Liverpool vs. Crystal Palace3-1Premier League
29/10/2025Liverpool vs. Crystal Palace0-3League Cup
27/09/2025Crystal Palace vs. Liverpool2-1Premier League
10/08/2025Crystal Palace vs. Liverpool2-2Community Shield
25/05/2025Liverpool vs. Crystal Palace1-1Premier League
05/10/2024Crystal Palace vs. Liverpool0-1Premier League
14/04/2024Liverpool vs. Crystal Palace0-1Premier League
09/12/2023Crystal Palace vs. Liverpool1-2Premier League
25/02/2023Crystal Palace vs. Liverpool0-0Premier League
15/08/2022Liverpool vs. Crystal Palace1-1Premier League

Horario del partido

  • Perú: 09:00 hs

Por dónde ver el partido

  • Perú: Disney+ Premium
  • Sudamérica: Disney+ Premium
  • México: TNT Sports, Max
  • Estados Unidos: Fubo, Peacock, NBCSN, SiriusXM FC
  • Centroamérica: Max
  • España: DAZN, DAZN3 Spain, Movistar+

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Sunderland vs. Chelsea — domingo 8 de noviembre, 09:00 hs
  • Ipswich Town vs. Bournemouth — domingo 8 de noviembre, 09:00 hs
  • Brighton vs. Brentford — domingo 8 de noviembre, 09:00 hs
  • Manchester United vs. Aston Villa — domingo 8 de noviembre, 11:30 hs

En síntesis

  • Crystal Palace y Liverpool se enfrentan este domingo 8 de noviembre por la jornada 10 de la Premier League.
  • El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
  • Crystal Palace suma 7 puntos en el torneo.
  • Liverpool suma 15 puntos en el torneo.
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