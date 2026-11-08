Crystal Palace vs. Liverpool en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 10 de la Premier League

Crystal Palace recibe a Liverpool este domingo 8 de noviembre desde las 09:00 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la Premier League, se disputará en el Selhurst Park. El Crystal Palace está metido en zona de descenso y necesita puntos urgentes, pero enfrente tiene a un Liverpool que viene de caer ante Arsenal y no quiere encadenar otro tropiezo.
Para los locales es prácticamente una final anticipada en noviembre, mientras que el Liverpool necesita reaccionar rápido para no perderle pisada a los puestos de arriba.
La actualidad de ambos equipos
El Crystal Palace llega golpeado: perdió sus últimos tres partidos, incluyendo una goleada 0-5 ante Brighton, y marcha 19° con apenas 7 puntos en nueve fechas. La diferencia con la zona segura ya empieza a pesar y cada partido en casa se vuelve una obligación.
El Liverpool, en cambio, tiene con qué responder aunque viene de perder 0-1 como local frente al Arsenal, un golpe que corta una racha de dos victorias seguidas ante Brighton y Brentford. Está sexto con 15 unidades, lejos todavía de los puestos de arriba, y una visita a Selhurst Park es la oportunidad perfecta para retomar el rumbo.
El historial entre Crystal Palace y Liverpool
El historial entre ambos es ampliamente favorable al Liverpool, que ganó 34 de los 58 enfrentamientos frente a 14 del Crystal Palace, con 11 empates. La diferencia de gol también lo respalda: 121 contra 55.
En los cruces más recientes, sin embargo, el Palace mostró que puede incomodar. Le ganó 3-1 al Liverpool en Anfield en abril pasado y también se impuso 2-1 en Selhurst Park en septiembre de 2025, señal de que la localía le viene rindiendo en los últimos tiempos.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|25/04/2026
|Liverpool vs. Crystal Palace
|3-1
|Premier League
|29/10/2025
|Liverpool vs. Crystal Palace
|0-3
|League Cup
|27/09/2025
|Crystal Palace vs. Liverpool
|2-1
|Premier League
|10/08/2025
|Crystal Palace vs. Liverpool
|2-2
|Community Shield
|25/05/2025
|Liverpool vs. Crystal Palace
|1-1
|Premier League
|05/10/2024
|Crystal Palace vs. Liverpool
|0-1
|Premier League
|14/04/2024
|Liverpool vs. Crystal Palace
|0-1
|Premier League
|09/12/2023
|Crystal Palace vs. Liverpool
|1-2
|Premier League
|25/02/2023
|Crystal Palace vs. Liverpool
|0-0
|Premier League
|15/08/2022
|Liverpool vs. Crystal Palace
|1-1
|Premier League
Horario del partido
- Perú: 09:00 hs
Por dónde ver el partido
- Perú: Disney+ Premium
- Sudamérica: Disney+ Premium
- México: TNT Sports, Max
- Estados Unidos: Fubo, Peacock, NBCSN, SiriusXM FC
- Centroamérica: Max
- España: DAZN, DAZN3 Spain, Movistar+
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Sunderland vs. Chelsea — domingo 8 de noviembre, 09:00 hs
- Ipswich Town vs. Bournemouth — domingo 8 de noviembre, 09:00 hs
- Brighton vs. Brentford — domingo 8 de noviembre, 09:00 hs
- Manchester United vs. Aston Villa — domingo 8 de noviembre, 11:30 hs
En síntesis
- Crystal Palace y Liverpool se enfrentan este domingo 8 de noviembre por la jornada 10 de la Premier League.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Crystal Palace suma 7 puntos en el torneo.
- Liverpool suma 15 puntos en el torneo.