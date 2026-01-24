Bassco Soyer volvió a marcar y la hinchada lo pide en la Selección Peruana: “Importante para el recambio”

Si hay un jugador que está haciendo todos los méritos para ser tomado en cuenta por la Selección Peruana ese es Bassco Soyer. El año pasado se aventuró a dejar el Perú para probar suerte en Portugal y no está desaprovechando esta oportunidad. Si bien todavía está en el equipo de reserva, está haciendo los méritos para poder debutar de forma profesional muy pronto.

El atacante nacional viene jugando en el Gil Vicente y se ha convertido en una arma importante en el cuadro Sub 23. Siendo un futbolista que se sabe asociar muy bien, pero ahora está destacando por sus goles. Se sabe posicionar muy bien y no se oculta a la hora de pedir la pelota, por lo que siempre está firme para generar peligro.

Esta vez logró un nuevo tanto ante el Farense. Si bien su equipo perdió, el atacante nacional logró sumar un nuevo tanto. Demostrando que está preparado para dar un salto importante en el primer equipo. Así que no sorprendería que ya pueda verse con la camiseta oficial del conjunto ‘luso’. En donde por ahora no ha tenido la suerte de jugar un solo minuto en la profesional.

Así fue el gol de Bassco Soyer:

Bassco Soyer pedido a la Selección Peruana

Esta actuación que está teniendo el peruano en Portugal no está pasando desapercibida. Por eso, los hinchas nacionales están viendo que es un jugador con talento, que puede llegar a explotar en cualquier momento. Así que ya lo quieren ver en el cuadro patrio muy pronto.

En las redes sociales no falta el comentario que lo ve como una buena opción para que esté en la Selección Peruana. En este caso, es un jugador que es bastante polifuncional, puede estar por las bandas, como también en el ataque como un segundo punta. Así que es un jugador que tiene muchas opciones para poder sumar al conjunto ‘Bicolor’.

Bassco Soyer pedido a la Selección Peruana (Foto: X).

¿Qué jugadores compiten con Bassco Soyer en la Selección Peruana?

Si hablamos de verlo por la banda izquierda, pues compite con jugadores como Bryan Reyna, Edison Flores, Joao Grimaldo, Maxloren Castro y Kenji Cabrera. Estos cinco serían los que más han tenido oportunidades de estar por el sector zurdo en el cuadro nacional.

Jugadores de la Selección Peruana abrazados (Foto: Selección Peruana).

Mientras tanto, por el sector derecho se encuentra Andy Polo, André Carrillo y Franco Zanelatto. Tres que no están confirmados para mantenerse en esa banda, así que por ahí podría tener más chances Soyer de jugar y competir.

Datos Claves