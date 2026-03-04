Golpe emocional en el fútbol peruano. Luis Advíncula encendió las redes con una publicación que no pasó desapercibida: el lateral se rindió públicamente ante Alianza Lima durante la presentación de la camiseta por los 125 años del club.

“125 años de historia, de grandeza, de identidad y de legado”, escribió Advíncula en su cuenta de Instagram, acompañando el mensaje con imágenes de la nueva piel blanquiazul. El gesto fue interpretado por muchos hinchas como una declaración total de compromiso con su nuevo equipo.

La publicación generó especial ruido por su pasado en Sporting Cristal, club donde el ‘Rayo’ fue bicampeón del fútbol peruano y dejó huella en las temporadas 2010, 2011, 2012 y 2014.

Para un sector de la afición celeste, el mensaje no cayó nada bien. En redes sociales aparecieron comentarios recordando su etapa rimense, mientras que los seguidores íntimos celebraron la muestra de identificación del defensor.

Advíncula hizo publicación sobre Alianza y se olvidó de Cristal. (Foto: Instagram Advíncula)

Advíncula olvida a Cristal con Alianza

Más allá de la polémica, en Matute valoran el impacto mediático de la figura de Advíncula en un año simbólico para la institución. Su presencia potencia la campaña de los 125 años y refuerza el vínculo emocional con la hinchada.

Con una sola frase, Advíncula movió el tablero. El lateral parece decidido a escribir un nuevo capítulo vestido de blanquiazul, aunque su pasado celeste siga alimentando el debate entre los hinchas.

Advíncula, Guerrero y Cari con la camiseta de Alianza por los 125 años. (Foto: Alianza Lima)

¿Cuánto dinero gana Luis Advíncula?

Luis Advíncula gana 70 mil dólares mensuales en Alianza Lima, según el último reporte oficial de Salary Sport. Esto quiere decir que por temporada se lleva 840 mil dólares.

¿Hasta cuándo Luis Advíncula tiene contrato con Alianza Lima?

Luis Advíncula tiene contrato oficial con Alianza Lima hasta diciembre del 2027, según la última información de Transfermarkt.

Datos claves

Luis Advíncula elogió públicamente a Alianza Lima por sus 125 años de historia institucional.

El lateral compartió imágenes de la nueva camiseta blanquiazul mediante su cuenta de Instagram.

Advíncula registró cuatro temporadas y un bicampeonato con Sporting Cristal entre 2010 y 2014.

