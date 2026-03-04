La polémica sigue encendida y ahora salpica directamente a la selección. Jean Ferrari, actual director general de la Federación Peruana de Fútbol, rompió el silencio sobre la posible convocatoria de Carlos Zambrano y Miguel Trauco tras el escándalo que provocó su salida de Alianza Lima.

Lejos de cerrarles la puerta, Ferrari pidió cautela y análisis en charla con el programa ‘Linkeados’. “Tiene que haber comunicación para saber lo que sucede hoy por hoy. Evaluar lo que pasó, con documentos. Esto no es tan sencillo como dejarse llevar por lo que salga en los medios”, sostuvo, marcando una postura más institucional que emocional.

El dirigente dejó claro que el tema se manejará con información oficial sobre la mesa. En la interna de la FPF consideran que cualquier decisión debe basarse en hechos comprobables y no únicamente en el ruido mediático que rodea el caso.

Además, Ferrari respaldó la línea del actual seleccionador. Citando a Mano Menezes, hoy al mando de la Bicolor, recordó las palabras que empleó el estratega durante su presentación oficial: “Como lo dijo Mano, las puertas están abiertas para todos, no podemos darnos el lujo de tachar a nadie”.

¿Zambrano y Trauco serán convocados por Mano Menezes?

El mensaje es potente: mientras no exista una sanción definitiva, Zambrano y Trauco siguen en el radar. La selección prioriza el rendimiento deportivo y la evaluación formal antes de tomar una decisión drástica.

Así, el debate queda abierto en el entorno de la Bicolor. La última palabra la tendrá el comando técnico de Mano Menezes, pero la postura de Ferrari deja un aviso claro: nadie está completamente fuera al menos por ahora, de todas formas ambos jugadores no tienen club y eso complica su llamado.

¿Cuándo juega la Selección Peruana de Mano Menezes?

El primer amistoso de Perú será ante Honduras el próximo 31 de marzo en España. El cotejo también marcará el debut del técnico Mano Menezes al mando de la ‘Bicolor’.

¿Qué pasará con Carlos Zambrano y Miguel Trauco?

La justicia ha detenido la causa en Argentina y se concentra solo en Uruguay, lugar donde presuntamente ocurrieron los hechos denunciados por una joven argentina que acusó a Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña de agresión sexual.

Datos claves

Jean Ferrari analiza la posible convocatoria de Carlos Zambrano y Miguel Trauco a la selección.

El seleccionador Mano Menezes mantiene las puertas abiertas para todos los futbolistas sin exclusiones.

La FPF evaluará documentos oficiales y hechos comprobables antes de tomar una decisión definitiva.

