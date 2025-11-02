La tremenda noticia que recibió Bassco Soyer que podría cambiar su carrera en Europa

Uno de los jugadores que no se sabe mucho desde que se fue del Perú es Bassco Soyer. Prácticamente terminó perdiéndose en Portugal, debido a que viene jugando en el equipo de reservas del conjunto del Gil Vicente. Esto hizo que no se tenga mayores noticias de su paradero, hasta el día de hoy que se ha conocido una noticia muy buena para su futuro.

Mediante el periodista Gerson Cuba en sus redes sociales se conoció que el cuadro portugués incluyó por primera vez al peruano en su convocatoria. Esto abre una gran posibilidad que pueda hacer su debut profesional en el fútbol de Portugal en este fecha.

Bassco Soyer jugando para Alianza Lima (Foto: Liga 1).

“Bassco Soyer fue incluido en la lista de convocados del primer equipo del Gil Vicente y podría debutar en la Primera División de Portugal ante Santa Clara mañana. Existe mucha expectativa por ver al canterano de Alianza Lima sumar sus primeros minutos, y la selección peruana mayor estará atenta a este encuentro con miras a una posible convocatoria”, fue lo que publicó el comunicador.

Hasta el momento Bassco Soyer había sido considerado en el equipo de Reservas, pero no había tenido oportunidades con el equipo principal. Esto le da una posibilidad pequeña de seguir creciendo en su carrera profesional, la cual podría ser muy importante para comenzar a verlo regularmente en el máximo nivel europeo.

¿Cómo le ha ido a Bassco Soyer en Portugal?

En todo este tiempo desde que se fue de Alianza Lima, Bassco ha estado jugando en el equipo de Reserva. En este cuadro ha ido de menos a más, por eso se conoció que esta semana fue promovido al primer equipo. Dejando así su lugar en el cuadro Sub-23 en donde ha venido jugando con mucha regularidad en estos últimos partidos.

Hablamos que solo hubo un partido en el que comenzó siendo suplente, después de eso solo se le vio de titular. En las 9 fechas que se ha jugado el torneo Sub-23, el peruano ha jugado en 8 partidos, siendo probado en varias posiciones como extremo por izquierda, mediocampista ofensivo o hasta interior. Tan solo ha hecho 1 gol, pero suma 636 minutos en cancha.

El duelo ante Ac. Viseu no lo jugó el peruano, lo que deja en claro que está más que concentrado en el choque que tendrá su equipo ante Santa Clara este lunes 3 de noviembre.