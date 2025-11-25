Es tendencia:
Bassco Soyer y el concepto que tiene de Hernán Barcos tras su paso por Alianza Lima: “Solamente palabras…”

Bassco Soyer contó su relación con Hernán Barcos. Y confesó si le renovaría en Alianza Lima para el 2026.

Uno de los jugadores que más entusiasmo genera en el extranjero es Bassco Soyer. Se fue de Alianza Lima en busca de seguir creciendo como futbolista, llegando a una competitiva liga como es la de Portugal. Ahora viene peleando por conseguir un puesto en el primer equipo, pero se dio un tiempo para hablar de su carrera, así como su relación con algunos jugadores ‘blanquiazules’.

En Infobae el atacante de 19 años habló de todo un poco, el momento que viene atravesando, su pasado en Alianza y también sus compañeros. Una de las consultas fue sobre Hernán Barcos y el jugador del Gil Vicente no dudó en mostrar gratitud con el ‘Pirata’. Pues lo ayudó en su transición de la reserva al primer equipo.

“Tengo muchísimas palabras para Hernán, porque yo subí al primer equipo con 16 años, muy pequeño. Era algo muy nuevo para mí. En ese entonces Hernán estaba ahí y desde el día uno hasta el último día que estuve en Alianza, fue de los que me ayudó en todo aspecto. Tanto en los momentos buenos y malos fue uno de los que estuvo ahí, al igual que cuando tuve problemas o cuando estuve bien”, comenzó diciendo Soyer.

Luego no dudó en agradecer por lo que hizo el argentino: “En todo momento estuvo ahí Hernán y en el día a día también, ayudando y corrigiéndome en lo que él creía que podía mejorar. Siempre estuvo ahí. Entonces, solamente palabras de agradecimiento. Se lo he dicho miles de veces, así que no hay problema de repetirlo aquí. Pero aparte de como jugador, como persona también es increíble.

¿Qué opina Bassco Soyer sobre la renovación de Hernán Barcos?

Para el atacante del Gil Vicente, esta es una decisión que debe tomar la directiva del cuadro de Alianza Lima. No obstante, también explicó que si viene haciendo goles y estando en un buen momento, deberían mantenerlo en el club, tanto a él como a Paolo Guerrero.

“Ese tema ya no es mío, porque al final no soy directivo del club para responder eso. Si fuese por mí, que sigan jugando mientras metan goles y sean los goleadores, pero es también cómo se sienten los jugadores y cómo se siente el club con ellos”, explicó el jugador de 19 años.

