“No tenemos nada que envidiar”: el mensaje que llega a Sporting Cristal desde Carabobo a horas del duelo por Copa Libertadores

Estamos a pocas horas de que Sporting Cristal y Carabobo se enfrenten por el partido de ida de la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026 y la previa ya se empieza a vivir. Sabiendo que es una etapa decisiva y que la llave dura 180′, cualquiera podría decir que los celestes son favoritos para avanzar a la fase de grupos, pero desde el equipo venezolano consideran que tienen sus armas.

Publicidad

Publicidad

Fuente: Conmebol Libertadores.

En esta ocasión fue Jonathan Bilbao, defensor de 26 años de Carabobo, quien se refirió al encuentro frente a Sporting Cristal y no dudó en evidenciar la categoría del plantel que integra. Recordemos que el zaguero tiene raíces incaicas y conoce muy bien el fútbol peruano al haber jugado en Universidad San Martín, Alianza Atlético, Cusco FC y Ayacucho FC; así que eso representa una gran ventaja.

Fuente: Carabobo FC.

Publicidad

Publicidad

“La verdad que conozco el medio y al equipo que nos vamos a enfrentar. Me enfrenté muchas veces con ellos, gané y perdí contra ellos. Un fútbol muy técnico, pero no tenemos nada que envidiar, somos un plantel muy rico técnicamente, con mucha jerarquía. En lo personal, primera vez que me toca vivir un plantel con tanta jerarquía”; comentó Jonathan Bilbao en conferencia de prensa.

En esta línea, el defensor venezolano-peruano manifestó que los partidos de este calibre son de pronóstico reservado. “Siento que no solo contra Sporting Cristal, sino contra cualquier equipo estamos para pelear de igual a igual, hacerle mucho daño y lo demostramos contra Huachipato. No será un partido fácil, los partidos de Copa Libertadores no son fáciles ninguno. Confiamos en lo que tenemos”.

Publicidad

Publicidad

ver también Figura de Carabobo se lesionó previo al choque contra Sporting Cristal por Copa Libertadores

¿Cómo llegan Carabobo y Sporting Cristal al partido de hoy por Copa Libertadores?

Carabobo eliminó a Huachipato de Chile en la Fase 2 de la Copa Libertadores y demostró un buen nivel en ambos encuentros disputados. En cuanto al torneo venezolano, los dirigidos por Daniel Farías vienen de empatar 0-0 ante Caracas en condición de local, igualar 1-1 frente a Metropolitanos FC y vencer 1-0 a Monagas. Dicho esto, jugando hoy en Venezuela querrán sacar ventaja en la llave.

Por otro lado, Sporting Cristal dejó en el camino a 2 de Mayo de Paraguay en tanda de penales y en una eliminatoria bastante disputada. De acuerdo a los resultados obtenidos en el Torneo Apertura 2026, los pupilos de Paulo Autuori perdieron 2-1 ante Sport Huancayo, empataron 2-2 contra Universitario de Deportes y derrotaron 0-2 a Juan Pablo II en la ciudad de Chongoyape.

DATOS CLAVES

Jonathan Bilbao , defensor de Carabobo con pasado en el fútbol peruano, afirmó que su equipo tiene la jerarquía necesaria para pelear “de igual a igual”.

, defensor de con pasado en el fútbol peruano, afirmó que su equipo tiene la jerarquía necesaria para pelear “de igual a igual”. Carabobo llega a esta instancia tras eliminar a Huachipato de Chile en la Fase 2 .

llega a esta instancia tras eliminar a de en la . Sporting Cristal clasificó a la Fase 3 luego de vencer a 2 de Mayo por la vía de los penales.

Publicidad