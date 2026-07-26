Fabio Gruber se ganó el puesto de titular en Mainz y logró ganar en pretemporada

Fabio Gruber se va ganando un espacio en el once titular del Mainz 05 y en la pretemporada ya pudo alternar como titular.

Fabio Gruber se viene preparando para su estreno en la Bundesliga esta temporada 2026-27. El peruano-alemán se encuentra en pretemporada con el Mainz 05 y este fin de semana jugó un nuevo amistoso.

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La gran novedad de la contienda fue la inclusión del joven nacional como uno de los centrales titulares. El recién llegado está teniendo oportunidades y en este caso parece que logró aprovechar muy bien. Su equipo terminó sin recibir goles frente al Holstein Kiel.

Fue un triunfo por 3-0 el que se dio en este partido amistoso. Por el cuadro de la Bundesliga los goles fueron anotados por: Phillip Tietz, Ransi Königsdörffer y William Böving.

Jugadores del Mainz 05 (Foto: Mainz 05).

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¿Cómo llegó Fabio Gruber al Mainz 05?

El central peruano ha tenido un crecimiento importante en el fútbol alemán. Comenzó en el SC Verl de la tercera división, en donde ya mostraba un gran liderazgo en la zaga central. Haciendo que se le abran las puertas para fichar por el Núremberg en el 2025 por 700 mil euros.

Su gran rendimiento en este equipo, en donde otra vez consiguió demostrar un liderazgo y nivel sobresaliente. Esto le permitió llegar al Mainz 05 con un valor de 3,5 millones de euros.

Fabio Gruber en Mainz 05 (Foto: Mainz 05).

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¿Cuándo inicia la Bundesliga?

El inicio de la Bundesliga está pactada para el 28 de agosto. Es decir que al final del octavo mes del año volverá el fútbol profesional de Alemania a rondar en sus diferentes estadios.

En el caso del debut del Mainz 05 será ante el Paderborn el día sábado 29 de agosto. Para suerte de Fabio Gruber, se realizará el partido en el Mewa Arena que es el estadio del cuadro de los ’05’.

Datos Claves

Fabio Gruber fue titular en el triunfo 3-0 del Mainz 05 ante Holstein Kiel.

fue titular en el triunfo 3-0 del Mainz 05 ante Holstein Kiel. 3,5 millones de euros pagó el Mainz 05 por el fichaje del central.

pagó el Mainz 05 por el fichaje del central. 29 de agosto es el debut del Mainz 05 ante Paderborn en la Bundesliga.