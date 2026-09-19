Donde ver Perú vs Paraguay HOY sábado 19 de septiembre por la Copa Davis 2026: hora, cruces, TV y streaming online

Perú gana la serie 2-0 tras los triunfos de Buse y Varillas. Ahora, se juegan el dobles y, en caso de ser necesario, dos singles más. Mira todos los detalles de la jornada de sábado.

Perú va por la clasificación a la primera ronda clasificatoria de la Copa Davis 2027. Este sábado 19 de septiembre se juegan el partido de dobles y los últimos singles ante Paraguay en el Jockey Club de Perú. El combinado capitaneado por Luis Horna está 2-0 arriba en la serie por los triunfos de Ignacio Buse y Juan Pablo Varillas en la jornada de viernes.

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El primer partido de este sábado será el dobles que tendrá a Ignacio Buse y a Arklon Huertas del Pino enfrentando a la pareja de Daniel Vallejo y Martín Vergara. En caso de que Perú gane este partido, automáticamente, ganará la serie y se clasificará nuevamente a la primera ronda clasificatoria de la Copa Davis 2027. Si Paraguay se sostiene, habrá dos duelos de singles: Ignacio Buse vs. Daniel Vallejo y Juan Pablo Varillas vs. Hernando Escurra.

El combinado peruano quedó a un triunfo de asegurar la serie, luego de una larga jornada de viernes en el Jockey Club. Ignacio Buse, en el primer turno, tuvo que sufrir y hasta estuvo muy cerca de la derrota ante Hernando Escurra, tenista ubicado en el puesto 2151º del ranking ATP. Lo dio vuelta en el tercer set y lo pudo ganar para darle el primer punto a su país.

Luego, llegó el turno de un muy ascendente Juan Pablo Varillas. Había hecho un gran primer set, pero Daniel Vallejo se lo quitó por 7-5 y hubo que remontar. La fortaleza de Juanpi pudo tolerar un muy difícil tiebreak en el segundo set donde pudo llevárselo por 8-6. Y, finalmente, en el tercer parcial, con el gran apoyo del público, Varillas se lo quedó por 6-3 para darle el segundo punto a Perú.

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Así son los cruces para Perú vs. Paraguay por la Copa Davis

VIERNES 18 DE SEPTIEMBRE

Partido 1: Ignacio Buse (PER) a Hernando Escurra (PAR) por 7-6 (4), 4-6 y 7-5

Partido 2: Juan Pablo Varillas (PER) a Daniel Vallejo (PAR) por 5-7, 7-6 (6) y 6-3

SÁBADO 19 DE SEPTIEMBRE

Partido 3: Ignacio Buse / Arklon Huertas del Pino vs. Daniel Vallejo / Martín Vergara (2:00 p.m.)

Partido 4: Ignacio Buse vs. Daniel Vallejo (al culminar el partido de dobles)

Partido 5: Juan Pablo Varillas vs. Hernando Escurra (al terminar el partido 4)

*Los partidos 4 y 5 se jugarán en caso de ser necesario.

¿Dónde ver EN VIVO Perú vs. Paraguay por la Copa Davis 2026?

Perú vs. Paraguay, serie por el Grupo Mundial I de la Copa Davis 2026, se puede ver EN VIVO por el canal DSports en TV y por la plataforma de streaming DGO.

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