Mano Menezes hizo autocrítica tras perder ante España y cuestionó a dos jugadores: “Tenemos que cometer menos errores”

El DT de Perú habló en conferencia de prensa tras el 1-3 ante España. Aseguró que todavía "estamos lejos de lo que queremos" y le apuntó a dos jugadores por algunos errores.

Mano Menezes habló en conferencia de prensa luego de la derrota de la Selección Peruana ante España en Puebla. El entrenador brasileño fue autocrítico con el rendimiento de su equipo, aunque fue muy elogioso del trabajo de ‘La Roja’. También hizo énfasis en lo que fueron algunos errores de la ‘Blanquirroja’, sobre todo, en el tercer gol español.

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Perú no tuvo una buena actuación. Fue sometido al dominio de España, claramente superior y con una diferencia de jerarquía notable, que explica por qué es uno de los candidatos al título en el Mundial 2026. Para el Equipo de Todos fue una buena prueba, pero que expone la diferencia de nivel.

“(España) Nos exigió al máximo en términos de posicionamiento táctico, nos exigió al máximo en el compromiso del equipo para ayudarse mutuamente, porque incluso ayudándose y comprometiéndose, no consigues anularlos porque son muy buenos“, sostuvo Menezes en conferencia de prensa.

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Pese a ello, destacó algunos pasajes de su equipo. “Me gustó la postura del equipo cuando agarró la pelota e intentó jugar. Por más difícil que fuera intentar jugar, intentó jugar, creó oportunidades, por más difícil que era crear oportunidades. Tuvo postura, tuvo grandeza para saber enfrentar a un adversario extraordinario. Y eso hacia el futuro va a tener mucho valor”, comentó.

Mano Menezes, director técnico de la Selección Peruana, dio sus impresiones y conclusiones tras la derrota 3-1 de la ‘blanquirroja’ ante España, en su cuarto partido a cargo de Perú.#LaPost ⚽️ pic.twitter.com/6q6owl0pZD — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) June 9, 2026

Pese a esto, el entrenador no le escapó a la autocrítica y volvió a poner en su análisis el proceso de reconstrucción por el que pasa el seleccionado peruano. “Estamos todavía lejos de lo que queremos, claro que estamos lejos. Jugamos cuatro partidos. Estamos trayendo jugadores jóvenes. Estamos diciendo esto para que todos sepan lo que es la construcción de un proceso. Y cuando sea la hora de competir oficialmente, vamos a estar preparados para eso”, apuntó.

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La crítica de Mano Menezes a los errores de Perú y a dos jugadores

Durante otro pasaje de la conferencia de prensa, Mano Menezes cuestionó los errores que cometió la Selección Peruana. Mencionó un momento particular del partido y que dejó en evidencia a dos futbolistas que fueron protagonistas.

“Pienso que la calidad técnica, el jugador peruano, la tiene. Pero, todavía sufrimos goles que no se deben sufrir como el tercer gol. Los equipos maduros, los equipos que compiten y consiguen alcanzar sus objetivos, no sufren goles así. Entonces, tenemos que cometer menos errores“, dijo el entrenador brasileño.

🎙️ Mano Menezes, DT de la Selección Peruana: “Cualidades técnicas está claro que el jugador peruano tiene, pero tenemos que cometer menos errores, como en el tercer gol ante España. Podemos mejorar con un poco más de concentración”.#LaPost ⚽️ pic.twitter.com/nySBrFjMzd — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) June 9, 2026

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Esta declaración tiene como apuntados a dos jugadores: Fabio Grüber y Pedro Gallese. El defensor no despejó el balón ante el apremio de parte de la Selección de España y eso permitió la jugada que termina en el gol en contra de Pedro Gallese. Dicho sea de paso, el ‘Pulpo’ tampoco despejó el balón cuando debió hacerlo, además de convertir el autogol.

“Creo que podemos mejorar con un poco más de concentración, con un poquito más de experiencia en un nivel más alto porque eso te acostumbra, te prepara para estar mejor. Entonces, ese es el camino que tenemos que seguir”, insistió.

¿Cuál es el futuro de la Selección Peruana?

A la Selección Peruana se le vendrán recién partidos internacionales para setiembre, octubre y noviembre. Durante estas fechas, seguirán los amistosos de preparación, con vistas a las Eliminatorias Sudamericanas, que se presumen, se jugarán a partir de 2027.

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“Los amistosos de setiembre y octubre todavía no tenemos definidos los adversarios. Pero vamos a estar en Estados Unidos. Tal vez hagamos uno de esos partidos en Perú, en Lima. Vamos a ver si es posible concretarlo. Porque también tenemos que jugar en casa como locales, porque es otro tipo de comportamiento que también los jugadores tienen que aprender a tener”, comentó Menezes respecto a los próximos partidos.

“Después, en noviembre, tendremos dos partidos en Corea y Japón. Esos están definidos, vamos a estar allá. Y ese es el camino hasta el final del año”, adelantó el entrenador brasileño. Evidentemente, hay algunos detalles por resolver para las próximas fechas FIFA, pero el final de año ya está resuelto para la ‘Blanquirroja’.

Datos claves

Mano Menezes analizó la derrota de Perú ante España disputada en Puebla.

analizó la derrota de Perú ante España disputada en Puebla. Fabio Grüber y Pedro Gallese cometieron errores defensivos en el tercer gol español.

cometieron errores defensivos en el tercer gol español. Corea y Japón serán los rivales de Perú en los amistosos de noviembre.