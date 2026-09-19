Christian Cueva y Carlos Zambrano se resignaron al no ser convocados por Perú: “Están los que tienen que estar”

Luego de conocer la nómina oficial de la Selección Peruana, referentes como Christian Cueva y Carlos Zambrano mostraron su parecer ante la decisión de Mano Menezes.

Ahora que se pudo conocer la lista oficial de convocados de la Selección Peruana para la próxima fecha FIFA, cualquiera podría decir que hay varios jugadores que quedaron al margen de las planificaciones de Mano Menezes cuando quizá venían mostrando un buen nivel. Es así que algunos esperaban los regresos de Christian Cueva y Carlos Zambrano, quienes hoy en día destacan en Sport Boys.

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Fuente: La Bicolor.

El hecho de ser referentes y experimentados de repente les restó algún tipo de relevancia, sobre todo cuando la idea en la Selección Peruana es ir renovando la plantilla de cara al próximo proceso mundialista. Es por ello que tanto Christian Cueva y Carlos Zambrano evidenciaron sus sensaciones tras no ser convocados al equipo de todos y prácticamente mostraron resignación ante lo sucedido.

“Bien, contento la verdad en lo personal y deseándole lo mejor a la Selección, como siempre. ¿Quería estar? Siempre. El deseo de estar presente en la selección siempre va a estar en mí, así que nada, yo no pierdo nunca la ilusión. Feliz por Oslimg Mora. Se ganó su convocatoria. Muy felices estamos en el club por él”; confesó Christian Cueva en charla con los medios deportivos locales.

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Asimismo, en la previa del viaje de Sport Boys a Arequipa para enfrentar a FBC Melgar, fue Carlos Zambrano quien también declaró. “De todas maneras quería. Todos los jugadores, cuando están en el fútbol, sueñan con eso siempre. Puedes ser joven, grande, mayor, lo que sea. Siempre tiene el anhelo de estar ahí, pero hoy en día están los que tienen que estar. Simplemente queda apoyarlos, como lo he dicho muchas veces. La Selección es de todos y hay que apoyarla siempre”.

🧞 CHRISTIAN CUEVA Y 🦁CARLOS ZAMBRANO REAFIRMAN SU ILUSIÓN POR VOLVER A LA 🇵🇪SELECCIÓN PERUANA



ℹ️Además, Oslimg Mora mostró su alegría por su convocatoria.



✈️Sport Boys viajó a Arequipa para enfrentar a Melgar@PanamericanaTV pic.twitter.com/TZ1uVbKcnD — TELEDEPORTES (@teledeportes_tv) September 18, 2026

Christian Cueva y Carlos Zambrano se están reencontrando con sus mejores versiones en Sport Boys

Christian Cueva y Carlos Zambrano atravesaron momentos bastante complicados durante el último tiempo en sus carreras futbolísticas. Hoy siendo experimentados del fútbol peruano y estando en la etapa final de cada una de sus trayectorias, ahora parece que vienen teniendo una segunda juventud con la camiseta de Sport Boys, a tal punto de que destacan como titulares.

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De la mano de la dirección técnica de Carlos Desio en el equipo chalaco, el volante creativo y el zaguero central pudieron haber sido parte de la más reciente lista de convocados de la Selección Peruana, pero finalmente no fue así. Ahora deberán seguir enfocados en la lucha por el título del Torneo Clausura 2026 y hoy día tienen una durísima prueba de visita ante FBC Melgar en Arequipa.

DATOS CLAVES

Christian Cueva y Carlos Zambrano quedaron fuera de la convocatoria de Mano Menezes.

y quedaron fuera de la convocatoria de Oslimg Mora fue convocado a Perú y felicitado por Christian Cueva .

fue convocado a Perú y felicitado por . Sport Boys enfrentará hoy a FBC Melgar en la ciudad de Arequipa.