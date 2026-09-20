Jean Ferrari calificó de “mala leche” a quienes critican la gestión en la Selección Peruana

La Selección Peruana no satisface a todos, con sus decisiones. Quien salió a defender con una calificación a los críticos, fue Jean Ferrari.

Jean Ferrari, Director General de Fútbol de la FPF, salió al paso de las recientes especulaciones generadas en torno a la Selección Peruana luego de conocerse la lista de convocados de Mano Menezes. El directivo fue bastante enfático al referirse a los cuestionamientos por la citación de futbolistas que acudieron a Lima únicamente para realizar trámites.

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En declaraciones vertidas ante las cámaras de Jax Latin Media, Ferrari abordó directamente la situación de Beto da Silva y otros deportistas que sonaban como posibles novedades para la blanquirroja. Aclaró con firmeza que la solicitud de documentación correspondiente es un procedimiento institucional de rutina que no garantiza una inclusión final en la nómina.

Jean Ferrari junto a Mano Menezes con la Selección Peruana. (Foto: X).

Prevención institucional y respuesta a las críticas

El alto dirigente explicó detalladamente que la FPF trabaja bajo una estricta estrategia de prevención con un amplio universo de deportistas. Exigir que los jugadores tengan sus papeles al día responde a la necesidad de reaccionar con rapidez ante imprevistos, evitando contratiempos que perjudiquen la planificación del cuerpo técnico.

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“Entiendo que siempre hay mala leche y tienen que generar polémica donde no la hay, parece que eso es lo que vende, pero no es real”, aseveró el Director General de Fútbol de la FPF. Con estas palabras, el directivo intentó poner fin a las narrativas que señalaban una supuesta falta de seriedad en el proceso de convocatoria.

Para respaldar el valor de estas gestiones previas, Ferrari puso como ejemplo la reciente desconvocatoria por lesión del defensa Fabio Gruber. Gracias a que Alfonso Barco mantenía toda su documentación debidamente regulada, se pudo tramitar su llamado de emergencia de forma inmediata y sin inconvenientes administrativos.

El plan para la altura: amistosos en Cusco y Arequipa

Respecto a la escasa presencia de futbolistas habituados a competir en ciudades de altitud en la actual nómina, Ferrari pidió paciencia a la afición y a la prensa. Remarcó que el seguimiento a la Liga 1 es constante y que aquellos elementos que vienen realizando una destacada campaña recibirán su oportunidad oportunamente.

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“Lo más probable es que en Noviembre tengamos partidos en ALTURA. Entiendo que los MALA LECHE quieren generar polémica donde no hay. Es un trámite que hacemos para tener a los futbolistas aptos -sobre Beto Da Silva-. Por la lesión de Gruber hemos convocado a ‘Fonchi’ Barco”



🎙️… pic.twitter.com/UT55RHnkty — Jax Latin Media (@JaxLatinMedia) September 20, 2026

El dirigente adelantó además que la FPF viene diseñando planes concretos para disputar partidos amistosos en plazas estratégicas como Cusco y Arequipa. Este tipo de compromisos servirá como la plataforma ideal para evaluar en acción a jugadores que destacan en geografías exigentes.

De esta manera, el cuerpo directivo busca tranquilizar al entorno de la selección demostrando que existe una planificación integral. El objetivo final es no cerrar la puerta a nadie y asegurar que el universo de convocables se mantenga activo, competitivo y disponible para cuando el equipo lo requiera.

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