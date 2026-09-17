Los dos jugadores más pedidos por los hinchas que Mano Menezes no convocó: “¿Están jugando balonmano?”

Mano Menezes brindó la lista de convocados de la Selección Peruana para los cuatro partidos amistosos de la fecha FIFA de septiembre-octubre. Hay varias novedades, pero los hinchas del combinado blanquirrojo se han quedado con las ausencias. En las redes sociales, han pedido por varios nombres, pero hay dos que han llamado la atención: Beto da Silva y Felipe Chávez.

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La Selección Peruana debe jugar ante Estados Unidos, México, Canadá y Colombia en amistosos que se disputan en Norteamérica. Para estos partidos, el entrenador Mano Menezes eligió a 26 futbolistas, la gran mayoría del fútbol local, pero con varias caras nuevas.

De todas maneras, hay varios nombres que los hinchas pretendían ver en la lista. Los más mencionados han sido Beto da Silva y Felipe Chávez. El primero se debe a su gran momento en Deportivo Garcilaso, uno de los clubes que está peleando por el Torneo Clausura 2026. En tanto, el segundo es uno de los jóvenes de mayor proyección del fútbol peruano y con presente en Europa.

Los comentarios de los hinchas peruanos por las ausencias de Beto da Silva y Felipe Chávez

La ausencia de Beto Da Silva fue la que más sorpresa causó. El futbolista de Deportivo Garcilaso está en gran momento y ha sido una de las claves por la que están peleando fuerte por el Clausura. “Merecemos quedarnos fuera otros 36 años más“, llegó a decir un hincha por su ausencia en la red social X.

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Muchos otros comentarios apuntaron contra su ausencia por ser un futbolista adaptado a la altura. Esto tiene que ver con el nuevo plan de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) de ser local en ciudades de altura como Cusco o Puno para los partidos de Eliminatorias Sudamericanas.

Lo de Felipe Chávez, en tanto, tiene que ver con el famoso recambio que no aparece en La Bicolor. Su nombre también fue vinculado con otros jugadores jóvenes como Francesco Andrealli o Mauricio Arrasco.

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En la red social Instagram, en los comentarios de la publicación de la lista de convocados, aparecieron varias menciones a Beto Da Silva, ‘El Cyborg’, y también para Felipe Chávez. Muchos pidieron por ellos y hasta tiraron algunos de estos comentarios. “¿Están jugando balonmano?“, tiraron.

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La lista de convocados de la Selección Peruana

ARQUEROS

Diego Romero (Universitario)

Matías Córdova (Comerciantes Unidos)

Pedro Gallese (Deportivo Cali)

DEFENSAS

César Inga (Universitario)

Erick Noriega (Grêmio – Brasil)

Fabio Gruber (1. FSV Mainz 05 – Alemania)

Marco Huamán (Alianza Lima)

Marcos López (Copenhague – Dinamarca)

Matías Zegarra (FBC Melgar)

Miguel Araujo (Sporting Cristal)

Oliver Sonne (Burnley – Inglaterra)

Renzo Garcés (Alianza Lima)

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CENTROCAMPISTAS

André Carrillo (Corinthians – Brasil)

Jairo Concha (Universitario)

Jairo Vélez (Alianza Lima)

Jesús Pretell (LDU – Ecuador)

Oslimg Mora (Sport Boys)

Rodrigo Vilca (Comerciantes Unidos)

Wilder Cartagena (Orlando City – Estados Unidos)

Yoshimar Yotún (Sporting Cristal)

DELANTEROS

Adrián Ugarriza (Hapoel Be’er Sheva – Israel)

Álex Valera (Universitario)

Bassco Soyer (Gil Vicente – Portugal)

Gianluca Lapadula (Universitario)

Jhonny Vidales (FBC Melgar)

Piero Magallanes (Sport Huancayo).

DATOS CLAVE

Mano Menezes convocó a 26 jugadores para la gira de la Selección Peruana.

para la gira de la Selección Peruana. Beto da Silva y Felipe Chávez causaron sorpresa tras ser excluidos de la lista.

causaron sorpresa tras ser excluidos de la lista. Los cuatro amistosos se disputarán contra Estados Unidos, México, Canadá y Colombia.