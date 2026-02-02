Jean Ferrari confirmó si el Chorri será nuevo asistente de Mano Menezes: “A Roberto Palacios…”

La llegada de Mano Menezes a la Selección Peruana tomó por sorpresa a todo el país. Pues nadie lo tenía en los planes del cuadro patrio, no obstante ahora es una realidad y por eso se está buscando a un nuevo asistente. Se ha conocido, que el que sea la mano derecha del brasileño tiene que ser alguien que tenga una proyección importante.

Publicidad

Publicidad

Uno de los nombres tentativos es el de Roberto Palacios, a quien muchos ven como la gran opción para ser el nuevo asistente del brasileño. Por esa razón, Jean Ferrari habló del tema, siendo muy honesto en su respuesta sobre si el ‘Chorri’ será parte o no del comando técnico en este nuevo proceso que se viene.

Roberto Palacios (Foto: Selección Peruana).

En RPP el Director General de Fútbol de la FPF confesó que no hay nada con el exjugador, más bien dejó en claro que el perfil que buscan es uno específico. “El asistente técnico peruano que se sume a Menezes tiene que tener una proyección de entrenador importante. A Roberto Palacios no lo tenemos contemplado”, explicó.

Publicidad

Publicidad

De esta forma, el puesto termina siendo para muy pocos, ya que en realidad no hay muchos con ese perfil que se está buscando. Hay pocos entrenadores peruanos que tengan una proyección importante, así que sería alguien que es joven y recién está iniciando o algún conocido DT que pueda ser considerado.

¿Quién podría ser asistente de Mano Menezes?

Con las pistas que deja Jean Ferrari para la elección del asistente de Mano Menezes, pues los nombres son muy pocos. En este caso, tendría que ser alguien joven por lo que habla de una proyección en el futuro. Aparte, debería ser alguien que no tenga club, por lo que las opciones son muy cortas para poder dar un nombre específico.

Si vemos nombres de entrenadores jóvenes que podrían llegar a tomar el puesto, entonces tenemos a Santiago Acasiete (48), Flavio Maestri (53) y Kenji Aparicio (39). Estos 3 están actualmente sin equipo, por lo que por edad podrían ser considerados, nombres que son opción solo por el hecho de estar libres.

Publicidad

Publicidad

ver también “Somos gente de fútbol”: la decisión de Mano Menezes tras los pleitos entre Renato Tapia y Christian Cueva

Ahora, si vemos a otros que pueden tener algún club o selección. En ese caso Nolberto Solano sería uno de los que pueden estar en discusión, hoy DT de Pakistán. Guillermo Salas también es otro de los que podría ser tomado en cuenta, aunque recientemente presentado en Santos FC.

Datos Claves