El técnico Mano Menezes encendió las alarmas en la Selección Peruana de Fútbol tras conocerse la posible baja de una pieza clave, quien atraviesa un problema físico que pone en duda su presencia en los amistosos ante la Selección de Senegal y la Selección de Honduras.

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La información fue adelantada por la periodista Ana Lucía Rodríguez, quien señaló que Renzo Garcés será baja en Alianza Lima para el partido ante Juan Pablo II debido a una pubalgia, una dolencia que suele requerir cuidado y reposo. Esto ya encendía las primeras señales de preocupación.

Sin embargo, el panorama se volvió más complejo luego de que el periodista Gerson Cuba añadiera que el zaguero también está en duda para la selección, lo que podría dejar a Menezes sin uno de sus hombres clave en defensa para esta primera convocatoria.

La posible ausencia de Garcés representa un golpe importante, ya que el defensor venía siendo considerado como titular fijo en la zaga central. Su buen momento en Alianza Lima lo respaldaba: suma 4 goles en la temporada y mantiene un rendimiento destacado con 7.60 de promedio en Sofascore, cifras poco habituales para un central.

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Renzo Garcés sacude la Selección Peruana: posible baja enciende las alarmas

Ante este escenario, el comando técnico de Mano Menezes deberá tomar decisiones rápidas: rearmar la defensa con los jugadores disponibles de la convocatoria o evaluar un nuevo llamado de un zaguero que pueda cubrir ese espacio en la lista.

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Así, los amistosos ante Senegal y Honduras, que ya eran una prueba clave para el inicio del ciclo de Mano Menezes, podrían presentar un primer obstáculo importante incluso antes de que la pelota empiece a rodar.

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La lista oficial de convocados de la Selección Peruana. (Foto: Selección Peruana)

¿Cuándo juega Perú vs. Senegal?

La Selección peruana tendrá dos amistosos en marzo, que son los partidos que dan el inicio a la era del técnico Mano Menezes al mando de la ‘Bicolor’. El primer partido será ante Senegal el sábado 28 de marzo desde las 11:00 AM en el Stade de France en París.

¿Cuándo juega Perú vs. Honduras?

Perú juega ante Honduras el próximo martes 31 de marzo desde la 1:00 PM en el Estadio Municipal de Butarque en Leganés, Madrid, España. Este encuentro cerrará los amistosos de marzo, que marcarán los dos primeros encuentros de Perú al mando del técnico Mano Menezes.

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Datos claves

Renzo Garcés es duda en la Selección Peruana por una lesión de pubalgia.

El técnico Mano Menezes enfrentará amistosos ante Senegal y Honduras sin su central titular.

El defensa registra 4 goles y un promedio de 7.60 en Sofascore esta temporada.

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