Mientras la Selección Peruana no lo llamó, Bassco Soyer recibe ofertas en Europa

Uno de los jugadores con mejor momento en Europa es el de Bassco Soyer. El extremo nacional si bien es cierto, por ahora está jugando en el equipo de reserva del Gil Vicente, está haciendo bien las cosas. Ya sea con goles o con asistencias, ha logrado llamar la atención de nuevos clubes, los cuales no ven como mala opción poder ficharlo.

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Mediante el periodista Gerson Cuba se ha conocido que el jugador de 19 años de edad ha recibido propuesta de dos equipos de Primera División. Si bien no se dice de quienes se trata, ya es importante precisar que está llamando la atención de buenos clubes. Por lo que podría pronto dar el salto para jugar en una de las ligas más importantes de Europa.

Bassco Soyer en Gil Vicente (Foto: Gil Vicente).

“El buen presente de Bassco Soyer en la Sub-23 de Gil Vicente está dando frutos. El potrillo de Alianza Lima se encuentra entre los mejores jugadores juveniles en Portugal y ha recibido dos ofertas de equipos de la primera división. Veremos cómo logra consolidar este gran momento a mitad de año”, fue lo que publicó el mencionado periodista.

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Esta podría ser una buena oportunidad para Bassco, que por el momento no logra hacerse un lugar en el primer equipo del Gil Vicente. Si bien logró estar en el banco de suplentes en un partido, luego no fue incluido en otra convocatoria. Dando pie a que gracias a su buen momento, pueda pensar en dar el salto a otro club donde pueda seguir progresando.

Los números de Bassco Soyer en la Sub 23 del Gil Vicente

Para ser su primera temporada en el equipo Sub 23 del Gil Vicente, Bassco Soyer ha demostrado ser un jugador con un gran nivel. Siendo uno de los goleadores del equipo, aparte ganándose el puesto de titular que es un paso muy importante para un extremo de su edad que busca tener minutos.

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En este caso, desde que llegó a Portugal ha conseguido disputar un total de 23 partidos, en los cuales ha hecho 9 goles y ha dado 4 asistencias en 1888 minutos. Cifras que no son nada despreciables. Por otro lado, su posición si ha ido variando, jugando como extremo por ambas bandas, pero lo que más ha predominado es como mediocampista ofensivo.

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Bassco Soyer celebrando (Foto: Gil Vicente).

¿Cuál es el valor de Bassco Soyer?

Pese a su gran momento, Bassco Soyer todavía mantiene un valor bastante bajo en el mercado de pases. Según la web especializada de Transfermarkt hoy en día vale 200 mil euros nada más. Pero es posible que pueda llegar a tener una mejor cotización gracias a los goles que ha estado haciendo.

Recordemos que Alianza Lima lo terminó vendiendo por 215 mil euros según Transfermarkt. No obstante, el cuadro ‘blanquiazul’ también se quedó con el 25% del pase del jugador.

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