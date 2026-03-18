Barcelona destrozó por 7-2 al Newcastle y clasificó a los cuartos de final de la Champions League

El FC Barcelona firmó una noche mágica en el Spotify Camp Nou al aplastar al Newcastle United con un histórico 7-2. Con este resultado, el conjunto de Hansi Flick sella su boleto a los cuartos de final de la Champions League 2025/2026 con un global de 8-3.

Barcelona metió una gran cantidad de goles

La exhibición azulgrana comenzó temprano con un gol de Raphinha al minuto 5, aunque el equipo inglés respondió con valentía. Anthony Elanga sorprendió a la defensa local con un doblete que puso el empate transitorio, sembrando dudas momentáneas en la grada catalana antes de la media hora de juego.

Sin embargo, el talento joven del Barça retomó el control gracias a las anotaciones de Marc Bernal y un penalti certero de Lamine Yamal antes del descanso. Estas acciones desmoronaron el planteamiento táctico de las “Urracas”, que no lograron contener el vendaval ofensivo en la segunda mitad del encuentro.

Tras el paso por vestuarios, Fermín López aumentó la ventaja y dio paso al “show” personal de Robert Lewandowski. El delantero polaco anotó dos goles en apenas cinco minutos, demostrando que sigue siendo uno de los artilleros más letales del fútbol europeo en noches de alta presión.

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Newcastle fue destruido totalmente

El cierre de la cuenta goleadora llegó nuevamente por obra de Raphinha, quien selló su doblete personal y el séptimo tanto definitivo al minuto 72. La efectividad del brasileño y la fluidez del mediocampo fueron las claves para desmantelar por completo a un Newcastle que terminó pidiendo la hora.

Con esta goleada, el Barcelona envía un mensaje de autoridad al resto de los clasificados y se posiciona como el gran favorito al título. La afición culé celebra no solo la clasificación, sino un estilo de juego vertical que ha recuperado la esencia ganadora del club en la máxima competición continental.

Barcelona destrozó por 7-2 al Newcastle en Champions League.

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