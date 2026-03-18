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Champions League

Barcelona destrozó por 7-2 al Newcastle y clasificó a los cuartos de final de la Champions League

Barcelona hoy se floreó contra un Newcastle, con problemas grandes. Los golearon por 7-2, llegando a cuartos de final de la Champions League.

Por Manuel Alejandro Carranza Salas

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Barcelona destrozó 7-2 al Newcastle en la UEFA Champions League.
© GettyBarcelona destrozó 7-2 al Newcastle en la UEFA Champions League.

El FC Barcelona firmó una noche mágica en el Spotify Camp Nou al aplastar al Newcastle United con un histórico 7-2. Con este resultado, el conjunto de Hansi Flick sella su boleto a los cuartos de final de la Champions League 2025/2026 con un global de 8-3.

Barcelona metió una gran cantidad de goles

La exhibición azulgrana comenzó temprano con un gol de Raphinha al minuto 5, aunque el equipo inglés respondió con valentía. Anthony Elanga sorprendió a la defensa local con un doblete que puso el empate transitorio, sembrando dudas momentáneas en la grada catalana antes de la media hora de juego.

Sin embargo, el talento joven del Barça retomó el control gracias a las anotaciones de Marc Bernal y un penalti certero de Lamine Yamal antes del descanso. Estas acciones desmoronaron el planteamiento táctico de las “Urracas”, que no lograron contener el vendaval ofensivo en la segunda mitad del encuentro.

Tras el paso por vestuarios, Fermín López aumentó la ventaja y dio paso al “show” personal de Robert Lewandowski. El delantero polaco anotó dos goles en apenas cinco minutos, demostrando que sigue siendo uno de los artilleros más letales del fútbol europeo en noches de alta presión.

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Newcastle fue destruido totalmente

El cierre de la cuenta goleadora llegó nuevamente por obra de Raphinha, quien selló su doblete personal y el séptimo tanto definitivo al minuto 72. La efectividad del brasileño y la fluidez del mediocampo fueron las claves para desmantelar por completo a un Newcastle que terminó pidiendo la hora.

Con esta goleada, el Barcelona envía un mensaje de autoridad al resto de los clasificados y se posiciona como el gran favorito al título. La afición culé celebra no solo la clasificación, sino un estilo de juego vertical que ha recuperado la esencia ganadora del club en la máxima competición continental.

FULL-TIME | 7-2

Barcelona destrozó por 7-2 al Newcastle en Champions League.

DATOS CLAVES

  • FC Barcelona venció 7-2 al Newcastle y clasificó a cuartos de final.
  • 8-3 fue el marcador global a favor del conjunto de Hansi Flick.
  • Raphinha y Robert Lewandowski anotaron dobletes en la goleada del Spotify Camp Nou.
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¡FINAL DEL PARTIDO!

Sin tiempo adicional. Barcelona goleó de forma implacable al Newcastle. Con un resultado general de 7-2. Agradecemos a todos nuestros seguidores, en este minuto a minuto. Hasta una nueva oportunidad, nos volvemos a encontrar.

Imagen

84': HAY UN SOLO EQUIPO EN CANCHA

Barcelona desde que metió el siete, parece que no quiere más complicaciones.

75': OFFSIDE DEL BARCELONA

Intentó llegar al octavo. Pero estaba en posición adelantada de Raphinha en un pase peligroso.

¡GOL DEL BARCELONA!

Aparece ahora Raphinha tras un remate de media distancia. Goleada infernal del cuadro culé.

66': ¡CAMBIOS EN BARCELONA!

Entran Dani Olmo, Ferran y Xavi Espart. Salen Lewandowski, Fermín y Cancelo.

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63': DURA FALTA

Joelinton contra Robert Lewandowski, le pisa el pie al atacante del Barcelona. Retoman en instantes.

¡GOL DEL BARCELONA!

Otro más de Robert Lewandowski, tras un servicio perfecto de Lamine Yamal. Dejando sin respuesta a Aaron Ramsdale.

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58': NEWCASTLE QUIERE REACCIONAR

Busca con balones largos, llegar al área rival. Pero Ronald Araújo gana por lo alto, y se hace fuerte.

¡GOL DEL BARCELONA!

Ahora llegó Robert Lewandowski, tras un centro perfecto de Raphinha. Quien obviamente, desde el tiro de esquina, asistió perfecto.

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¡GOL DEL BARCELONA!

Ahora es Fermín López quien anota el 4-2 contra Newcastle. Salieron a matar, y lo están consiguiendo por Champions League.

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50': LLEGÓ BARCELONA

Juegan bien en ofensiva, llegan hasta zona de remate. Se salvó Newcastle. Los están dominando en todo momento esta segunda parte.

47': BARCELONA QUIERE LA DIFERENCIA

Mueve la pelota al comienzo del segundo tiempo, espera en su zona el Newcastle.

¡ARRANCÓ EL SEGUNDO TIEMPO!

Ya se juega Barcelona vs. Newcastle en el Camp Nou.

¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!

Barcelona lo gana por 2-1 ante Newcastle en este partido por UEFA Champions League.

HALF-TIME | Barcelona 3 Newcastle United 2

¡GOL DEL BARCELONA!

De penal, Lamine Yamal pone el 3-2 a favor, contra Newcastle. Casi la ataja Aaron Ramsdale, tocándola con los dedos.

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45+4': AMONESTADO EN NEWCASTLE

Kieran Trippier recibe tarjeta amarilla por la falta contra Raphinha, es penal.

45+3': POSIBLE PENAL

Barcelona atacaba por derecha, centra perfecto. Pero lo cogen a Raphinha en ofensiva, cayendo dentro del área. El VAR avisará si es o no sanción máxima.

45+1': OTRO FALLO EN ATAQUE

Blooper de Barcelona a la hora de definir. Robert Lewandowski y Lamine Yamal no pueden definir el rebote del portero Aaron Ramsdale. Terrible siutación.

44': NUEVA PÉRDIDA DE BARCELONA

Robert Lewandowski no logra meter su tanto. Desespera a Lamine Yamal, porque era un pase seguro. Se pierden el 3-2.

40': LA TUVO LEWANDOWSKI

Gran jugada en colectiva del Barcelona, dejando solo al atacante polaco. Pero definió mal, y avisado. En salida ahora para Newcastle.

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36': BARCELONA QUIERE OTRO TANTO

Con su estilo claro de dominio y manera de poder atacar. Confía en llegar pronto a ese detalle. Porque Newcastle es bastante peligroso.

33': NERVIOS EN BARCELONA

Newcastle a pesar de estar empatando, sigue buscando el tanto que les dé la tranquilidad. Mientras la defensa blaugrana, cuenta con temores.

31': SIGUE ATACANDO NEWCASTLE

Ahora casi llega el tercero a su favor, pero todo estaba en posición adelantada. Se salvó el cuadro culé.

¡GOL DEL NEWCASTLE!

Apareció nuevamente Elanga para poder el 2-2 transitorio. Barcelona en defensa no para a nadie, y se complica demasiado en este partido de Champions League.

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21': CAMBIO EN BARCELONA

Por un tema de lesión, Eric García se retira. Ingresa el capitán: Ronald Araújo.

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¡GOL DEL BARCELONA!

Después del tiro libre, servicio de Raphinha. A la cabeza de Gerard Martín. Quien sirve para Marc Bernal que define a placer.

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17': AMONESTADO JOELINTON

El volante del Newcastle evitó que Lamine Yamal lo sobrepase. Interrumpiendo un ataque prometedor.

¡GOL DEL NEWCASTLE!

Apareció ahora Anthony Elanga por la derecha, picando al vacío. Definiendo a placer contra Joan García.

10': BARCELONA SE HACE DUEÑO

Después del primer tanto, están dominando el mediocampo. Siendo esto un punto a su favor.

8': CASI LLEGA EL SEGUNDO

Fermín López ataca en velocidad, sale bien a cortar el Aaron Ramsdale. Siendo esto, un rechace a saque lateral.

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6': LA PRIMERA DE BARCELONA

Raphinha encaró por izquierda, intentó centrar. La defensa del Newcastle se mantiene segura, la manda al tiro de esquina.

¡GOL DEL BARCELONA!

Apareció Raphinha para definir a placer dentro del área. A los cinco minutos, el brasileño pone el 1-0. Acomodando la serie.

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5': BARCELONA EMPIEZA A JUGAR

Dominando la pelota, contra un Newcastle que presiona alto.

3': PROBÓ DE MEDIA DISTANCIA

Malick Thiaw le pegó dentro del área. Controló bien Joan García, sin dar rebote.

2': SALIÓ CON TODO BARCELONA

El partido se mueve por los intereses del cuadro de Newcastle. Pero de contra, meten miedo los españoles.

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¡ARRANCÓ EL PARTIDO!

Ya se juega el Barcelona vs. Newcastle por UEFA Champions League.

¡SALUDO DE LOS CAPITANES!

Barcelona con Raphinha, y Newcastle con Trippier.

¡SONÓ EL HIMNO DE LA CHAMPIONS!

Tanto Newcastle como Barcelona, atentos a los cánticos correspondientes.

¡EQUIPOS EN LA CANCHA!

Barcelona y Newcastle están juntos en el Camp Nou, antes del duelo.

¡LOS CULÉS PONEN TODO!

El Barcelona saltará al césped del Camp Nou con su tradicional formación 4-3-3 y con todas sus opciones ofensivas disponibles para enfrentarse al Newcastle.

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¡TODO PREPARADO PARA EL DUELO!

El Barcelona recibe al Newcastle este miércoles en el Camp Nou para disputar el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League. Este encuentro es crucial, ya que definirá qué equipo avanzará a los cuartos de final, luego del empate 1-1 que se registró en el partido de ida en Inglaterra.

¡ALINEACIONES CONFIRMADAS!

Barcelona XI: Joan García; Eric García, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Marc Bernal, Pedri; Lamine Yamal, Fermín López, Raphinha; Ferran Torres.

Newcastle XI: Ramsdale; Trippier, Thiaw, Burn, Hall; Tonali, Joelinton; Ramsey, Elanga, Barnes; Gordon.

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Newcastle United v Barcelona: Ramsdale, Trippier, Hall, Joelinton, Tonali, Gordon, Barnes, Thiaw, Elanga, Burn, Ramsey.

¡VESTUARIOS LISTOS PARA HOY!

Locales contra Newcastel en el Camp Nou, sus camerinos están preparados.

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¡ASÍ SE VE LA CANCHA ANTES DEL PARTIDO!

Barcelona publicó cómo está el Camp Nou, previo al partido contra Newcastle.

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¡COPANDO BARCELONA!

Hinchas del Newcastle, están enfocados en el partido que se jugará en unos minutos. Serán visitantes, pero llevarán gente en exceso.

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TEMA MUY IMPORTANTE

El FC Barcelona se encuentra en alerta ante la masiva afluencia de seguidores del Newcastle prevista para hoy, a la que ya se le ha denominado "invasión". Se estima que unos 10.000 aficionados viajarán a la ciudad condal, si bien solo 3.000 de ellos poseen entradas para el encuentro. Por tratarse de un partido considerado de alto riesgo, el club ha emitido una advertencia clara a aquellos sin boleto, instándoles a mantenerse alejados del estadio.

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¡BIENVENIDOS A ESTE GRAN PARTIDO!

Barcelona recibe al Newcastle en España, por una jornada de vuelta en la Champions League.

Manuel Alejandro Carranza Salas
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