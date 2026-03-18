Luis Díaz se sumó a la goleada del Bayern Múnich ante Atalanta en el partido de vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League 2025-26. En el Allianz Arena, el colombiano marcó el cuarto gol ‘bávaro’ para un resultado final de 4-1 y un global de 10-2. Así, aseguró la clasificación a cuartos de final.

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Un gran pase de Lennart Karl con ventaja dejó solo a Luis Díaz casi mano a mano con Marco Sportiello, más allá de la marca de un defensor. Lo único que tuvo que hacer es avanzar hacia el arquero y, tras un amague, definió por arriba para marcar el 4-0 parcial. Luego, el conjunto italiano descontó con Lazar Samardzic.

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Para el ‘Guajiro’ fue su cuarto gol en esta UEFA Champions League en su octavo partido. Anteriormente, había anotado un doblete ante PSG y un tanto ante Brujas por la fase liga. A su vez, lleva 22 tantos en 38 encuentros en toda la presente temporada. Para Lennart Karl, en tanto, fue su sexta asistencia de la campaña (segunda por Champions).

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En el partido de ida, en tanto, Díaz ya había sido protagonista con una asistencia de lujo en el 6-1. Además, por Bundesliga, venía de anotar el empate 1-1 ante Bayer Leverkusen (también fue expulsado). Esto no hace más que comprobar el buen momento del futbolista colombiano.

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Ahora, con la clasificación a cuartos de final, Bayern Múnich se verá las caras con Real Madrid. Será un duro enfrentamiento entre dos de los equipos más ganadores de la Champions League. El equipo bávaro lo ganó en seis ocasiones, mientras que los ‘Merengues’ son los más ganadores con 15.

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¿Cuándo juegan Bayern Múnich y Real Madrid por los cuartos de final de la Champions League?

Bayern Múnich y Real Madrid será uno de los cruces más esperados de los cuartos de final de la UEFA Champions League 2025-26. El partido de ida se jugará en la semana del 7 y 8 de abril, mientras que la vuelta será una semana después, entre el 14 y 15 del mismo mes.

¿Cuántos goles tiene Luis Díaz en Bayern Múnich?

Luis Díaz tiene 22 goles anotados con Bayern Múnich en esta temporada. Lleva 15 tantos por Bundesliga, 4 por UEFA Champions League, 2 por la Copa de Alemania y anotó uno también en la Supercopa alemana.

Datos claves

22 goles suma Luis Díaz en 38 partidos con el Bayern esta temporada.

suma en 38 partidos con el Bayern esta temporada. 10-2 global dio la clasificación al Bayern Múnich a cuartos frente al Atalanta.

dio la clasificación al Bayern Múnich a cuartos frente al Atalanta. 7 y 8 de abril se jugará el partido de ida ante Real Madrid.

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