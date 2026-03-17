Jairo Vélez comparó su pasado en Universitario con la actualidad en Alianza Lima: “Todo cambia…”

El mediocampista ecuatoriano Jairo Vélez rompió el silencio tras su mediático traspaso al cuadro de La Victoria. En una reciente entrevista para el programa Hablemos de MAX, el futbolista analizó su presente en Alianza Lima.

Publicidad

Publicidad

Jairo Vélez comparó Alianza Lima con Universitario

Vélez, quien fue pieza clave en el esquema de Universitario de Deportes durante la temporada 2026, dejó claro que su etapa en Ate es parte del pasado. Sus declaraciones han generado revuelo entre los aficionados de ambos clubes por la franqueza de sus palabras.

Tweet placeholder

“Obviamente que es todo distinto, es otro ambiente, otra presión, otras responsabilidades”, confesó el volante ofensivo. Con esta frase, el jugador marcó una distancia evidente entre lo vivido con los merengues y su nuevo reto profesional.

Publicidad

Publicidad

El futbolista reconoció que el entorno de un club de la magnitud de Alianza Lima transforma la carrera de cualquier profesional. “Todo cambia así como para bien o para mal, depende de cómo te vaya”, explicó sobre las expectativas actuales.

Jairo Vélez jugó en Universitario la temporada pasada. (Foto: X).

¿Cómo le fue en Universitario?

Recordemos que Jairo Vélez llegó a la “U” en diciembre de 2025 bajo la modalidad de préstamo desde la Universidad César Vallejo. Su rendimiento fue superlativo, logrando consagrarse campeón nacional con el conjunto crema en el año 2026.

Publicidad

Publicidad

Tras alcanzar la gloria con Universitario, el destino lo llevó a Matute para vestir la camiseta del eterno rival. El impacto mediático de este movimiento ha sido uno de los temas más comentados en el mercado de pases peruano.

ver también Los inesperados números que pidió usar Jairo Vélez para jugar en la Selección Peruana

¿Cómo le va ahora en Alianza Lima?

Actualmente, el volante tiene un compromiso a largo plazo con la institución íntima, tras firmar un contrato que lo vincula hasta finales de 2028. Su objetivo principal es replicar el éxito obtenido anteriormente, pero ahora defendiendo los colores blanquiazules.

Para Vélez, la exposición que ofrece su nuevo club es un factor determinante en esta etapa de su carrera. “Este tipo de equipo, en este caso Alianza, genera mucho más”, concluyó el jugador en su intervención para Hablemos de MAX.

Publicidad

Publicidad

Jairo Vélez una de las figuras en Alianza Lima. (Foto: X).

DATOS CLAVES